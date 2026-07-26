Na Viru, kjer so vikendice mnogih Slovencev, upor proti rekordnim davkom

Na majhnem otoku Vir blizu Zadra, ki so ga v minulih desetletjih zaznamovali množična nedovoljena gradnja, poznejša legalizacija ter prizadevanja občine za komunalno ureditev in sprejetje prostorskih načrtov, se gnete kar okoli 11.000 nepremičnin.

Kot poroča hrvaški Jutarnji list, je otok te dni postal prizorišče obsežnega upora proti občini. Ta ga je sprožila z novo stopnjo davka na nepremičnine, ki jo lastniki počitniških hiš označujejo za naravnost »brezsramno«. Skok davkov je res visok. Dosedanji v višini treh evrov na kvadratni meter so zvišali na najvišjih možnih 8 evrov.

Takšen znesek poleg njih plačujejo le še lastniki počitniških hiš v enajstih enotah lokalne samouprave, medtem ko je enak davek v turistično precej razvitejših krajih od Vira občutno nižji, izpostavlja Jutarnji list. Na Viru je davkom podvrženo 8784 objektov, kljub skromni infrastrukturi na otoku – večina naselja še nima niti vodovoda niti kanalizacije – pa so obdavčeni višje od, denimo, počitniških hiš na Hvaru, kjer je davek tri evre, v Dubrovniku, kjer je od 0,60 do 5 evrov, ali v Rovinju, kjer znaša 6,25 evra.

Približno polovica nepremičnin na otoku v lasti tujcev

Upor je segel tudi na družbena omrežja. V Skupini Ljubitelji otoka Vira so že pred tedni objavili obrazec, namenjen pritožbi proti občini. »Ljudje, tudi mi smo dobili povišan davek na 8 evrov na kvadratni meter, čeprav nimamo ne vode ne kanalizacije, cesta do nas pa je stara približno 50 let. Zato smo se odločili sestaviti pritožbo,« so zapisali.

In še: »Da ne bo nesporazuma: proti davkom nimam ničesar. Nasprotno, z njimi se financirajo različne vsebine in storitve na otoku. Toda 8 evrov na kvadratni meter za vse, medtem ko velik del otoka nima niti osnovne infrastrukture, je preprosto nesprejemljivo in ni pošteno.«

Med komentarji k objavi pa je tudi pripomba nekoga, ki lastnikom vikendic očita, da v oglasih, s katerimi jih dajejo v najem, nikoli ne omenijo, da nimajo vodovoda in kanalizacije. Da je ta argument primeren le, ko se boriš proti visokim davkom.

Približno polovica nepremičnin na otoku naj bi bila sicer v lasti tujcev. Med temi so Slovenci praviloma navedeni kot najštevilčnejša skupina, sledijo Madžari, Nemci, Avstrijci, Slovaki, Čehi in drugi.