Hrvaška ugiba: Kylie Jenner in Timothée Chalamet na Hvaru?

Hrvaška obala tudi letos privablja svetovno znana imena. Med zadnjimi naj bi na Hvar prispela podjetnica iz dinastije Kardashian Kylie Jenner in hollywoodski igralec Timothée Chalamet. Par naj bi večer preživel v družbi prijateljev v priljubljeni restavraciji Gariful.

Restavracija je njuno fotografijo objavila na družbenih omrežjih, nato pa objavo izbrisala. Ker njunega obiska ni mogoče predstaviti kot uradno potrjenega, hrvaški mediji ugibajo o počitnikovanju v slogu »šuška se«.

Hvar in Dubrovnik sta bila tudi letos prizorišče obiskov številnih svetovnih zvezd. Na Hrvaškem so letos med drugim opazili teniški legendi Rafaela Nadala in Rogerja Federerja, igralca Kevina Spaceyja, ki je v Dubrovniku praznoval 67. rojstni dan, ter druge znane goste iz sveta športa, filma in glasbe. Hvar ima medtem že dolgo tradicijo slavnih gostov. Na otoku so v preteklih letih dopustovali Beyoncé in Jay-Z, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio in princ Harry.

Obiski svetovnih zvezd na Hrvaškem so pogosto daleč od oči javnosti. Pridejo zasebno, brez velikega pompa, njihova prisotnost pa se razkrije šele, ko jih kdo opazi v restavraciji ali ko na družbenih omrežjih za nekaj ur vznikne – in nato izgine – kakšna fotografija. Podobno se je zgodilo ob julijskem obisku ameriške igralke Brooke Shields. Na instagramu je objavila fotografije in videoposnetke s počitnic, nato pa jih brez pojasnila izbrisala.