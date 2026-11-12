Hrvaške oljarne ustavile delo, kljub eni najboljših letin oljk

Zaradi pomanjkanja prostora za odlaganje oljčnih tropin bi lahko v prihodnjih dneh osem zasebnih oljarn v Dalmaciji ustavilo predelavo oljk, čeprav je letošnja letina ena najboljših doslej. Oljarji opozarjajo, da bo letos na Hrvaškem nastalo od 15.000 do 20.000 ton tropin, in pristojne pozivajo k čimprejšnji rešitvi težave.

»Letošnje leto je po pridelku oljk eno najboljših, vendar oljke čakajo na predelavo, ker nimamo kam odlagati tropin. Če pristojne institucije ne bodo nujno našle rešitve za njihovo odlaganje, bo osem oljarn v prihodnjih dneh prisiljenih ustaviti predelavo oljk,« je v sredo po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina opozoril predsednik Združenja oljkarjev in oljarjev Hrvaške Ivica Ljubenkov.

Na novinarski konferenci v Solinu je povedal, da bo letos na Hrvaškem po predelavi oljk ostalo od 15.000 do 20.000 ton oljčnih tropin, za katere bo treba najti prostor za odlaganje.

Po njegovih besedah so jih v zadnjih letih odlagali na zemljišča in jih postopoma odstranjevali skozi vse leto, zaradi letošnjega obilnega pridelka pa oljarne nimajo dovolj zmogljivosti. Poudaril je še, da so oljarji že pred dvema letoma začeli opozarjati na potrebo po sistemski rešitvi problema.

Ne vedo, kam s tropinami iztisnjenih oljk. FOTO: Mavric Pivk

Hrvaški minister za kmetijstvo David Vlajčić je v odzivu na poziv oljkarjev v sredo v Zagrebu spomnil, da so v začetku leta spremenili pravilnik, ki ureja odlaganje oljčnih tropin, in omogočili odlaganje do 80 ton tropin na hektar zemljišča. Po njegovih besedah so imele oljarne dovolj časa, da se organizirajo.

Minister je še pojasnil, da gre za začasno rešitev, dolgoročno pa država v sodelovanju z ministrstvom za varstvo okolja načrtuje financiranje gradnje kompostarn in bioplinskih naprav za predelavo oljčnih tropin.

Na Hrvaškem letos po navedbah portala Moj kraj pričakujejo približno 5,5 milijona litrov oljčnega olja. To bi pomenilo okoli 20-odstotno povečanje glede na lani, ko so po podatkih državnega statističnega urada pridelali približno 4,6 milijona litrov.