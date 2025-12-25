Hrvaški hotel, kjer je bivala Jackie Kennedy, z 3,4 milijonsko investicijo

Aminess Hotels & Resorts začenja naložbo na Korčuli v vrednosti 3,4 milijona evrov v hotel Aminess Younique Korčula Heritage Hotel, ki bo postal ekskluzivni heritage hotel s petimi zvezdicami. Hotel se bo odprl na začetku prihodnje turistične sezone in bo peti Aminessov hotel s petimi zvezdicami.

Gre za stavbo iz 18. stoletja, ki kot hotel deluje že od leta 1912 in slovi po tem, da je gostila številne svetovne zvezdnike, med njimi Jackie Kennedy, Sophio Loren, Elizabeth Taylor, Richarda Burtona in Orsona Wellesa. V Aminessu pojasnjujejo, da prav ta bogata dediščina predstavlja osnovo novega koncepta luksuznega heritage hotela, ki ga je zasnoval arhitekturni studio Atellior. Projekt ohranja in na novo interpretira zgodovinske elemente stavbe, ki je stoletja središče družabnega življenja mesta, danes pa tradicijo povezuje z najvišjimi standardi sodobnega udobja in storitev.

»Aminess Younique Korčula Heritage Hotel je kraj z dušo, kjer so nastajale nekatere najlepše zgodbe našega turizma. Z nadgradnjo na pet zvezdic želimo gostom ponuditi doživetje avtentičnega luksuza, v katerem se zgodovina čuti v vsakem kotičku, ob vrhunski, personalizirani storitvi 21. stoletja,« je poudarila Malvina Krističević, direktorica hotela.

Po prenovi bo hotel ponujal lobby bar, 11 prestižnih sob ter restavracijo 7 Seas, ki jo bo vodil chef Matija Bogdan, znan po bogatih mednarodnih izkušnjah, tudi iz londonske restavracije The Ledbury z dvema Michelinovima zvezdicama. Koncept restavracije temelji na vrhunski kulinariki z lokalnimi sestavinami. V Aminessu ocenjujejo, da bo hotel eden najprestižnejših butičnih hotelov na Jadranu.

V podjetju še poudarjajo, da naložba odraža njihovo strateško usmeritev v dvig kakovosti portfelja, s poudarkom na hotelih s štirimi in petimi zvezdicami, ter prispeva k razvoju destinacije, podaljševanju turistične sezone, privabljanju gostov z višjo kupno močjo in trajnostni rasti lokalnih skupnosti.