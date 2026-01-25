Hrvati, če ste pametni, pošljite na Eurosong Slovenko!

»Hrvati, bodite pametni! Če želite uspeti na Evroviziji, na Dunaj pošljite Slovenko,« se glasi prvi stavek enega izmed današnjih člankov na portalu hrvaškega Jutarnjega lista. Kot navajajo, izhaja s številnih tujih evrovizijskih portalov, in sicer po objavi pesmi, ki se bodo letos potegovale za zmago na hrvaškem festivalu Dora. Potekal bo 12., 13. in 15. februarja, zmagovalca čaka pot v avstrijsko prestolnico.

Med njimi je tudi pesem My Mind 22-letne glasbenice, režiserke in vizualne umetnice iz Slovenije Nives Cilenšek, ki si je nadela umetniško ime Zevin. Pogosto jo imenujejo tudi Balkan Bubblegum Princess, navaja Juranji list. Prevod najbrž ni potreben. In še: iskreno pove, da je takšne navdušene odzive tudi pričakovala.

FOTO: Erazem Gliha

»Vedela sem, da imam nekaj svežega, nekaj, kar zveni evropsko in sodobno, a ni dolgočasno. Oboževalci so mi že dolgo pisali, naj se prijavim na Evrovizijo. Pesem My Mind je igriva in zabavna, pod površjem pa skriva globljo zgodbo. Mladi so to takoj prepoznali, vem pa tudi, da Hrvaška, tako kot Dora, obožuje izvajalce, ki so nekoliko 'nori', drugačni in pogumni, kot so bili Let 3, Baby Lasagna …,« pravi pevka, ki se je želela na Dori pomeriti že lani, a njena pesem Internet, v kateri raziskuje pasti in prednosti digitalnega sveta, takrat ni bila izbrana.

Prepričana je, da je njena letošnja pesem boljša in zrelejša. »To je Balkan, mar ne vidiš? Nočeš se zapletati z menoj. Imam brate, imam sestre, vsi delajo v Nemčiji,« so prvi stihi v njej ... Seveda v angleščini. Ostale lahko slišite na youtubu.