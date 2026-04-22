Hudičevka se vrača v Prado

Točno dve desetletji sta minili, kar je na platna svetovnih kinematografov prišla modna komična drama Hudičevka v Pradi, zgodba o mladi novinarki Andy Sachs, igrala jo je Anne Hathaway, ki postane pomočnica izjemno zahtevne in hladne Mirande Priestly, urednice prestižne modne revije Runway, uprizarja jo izjemna Meryl Streep. S prestrašeno pomočnico je krmarila skozi kaos prestižne modne revije in krutega modnega sveta, ki ga je kajpak soustvarjala. Dve desetletji pozneje se vračamo na ulice New Yorka, saj je pred vrati težko pričakovano nadaljevanje ene najbolj prepoznavnih (modnih) filmskih zgodb.

Drugi del kultnega filma Hudičevka v Pradi je doživel svetovno premiero. Na rdeči preprogi v New Yorku so se sprehodili Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt in Stanley Tucci, družbo pa so jim delali tudi drugi zvezdniški obrazi iz sveta modne in zabavne industrije.

Pričakovanja glede nadaljevanja so velika. Čeprav je minilo že dve desetletji, se v drugi del Hudičevke v Pradi vrača celotna kultna zasedba, ki je poskrbela, da je prvi film ne le navdušil, ampak zaznamoval celotno generacijo.

Zgodba nas tudi po toliko časa popelje v zakulisje modne revije Runway, kjer Miranda Priestly ostaja simbol moči in avtoritete. A svet, ki ga je nekoč brezprizivno nadzorovala, se je spremenil. Stara razmerja razpadajo, konkurenca je vse ostrejša, cena uspeha je zelo visoka.

Gre za glamurozno, duhovito in ostro nadaljevanje svetovne uspešnice o ambiciji, identiteti in svetu, kjer moda nikoli ne spi. Jasno je, da digitalizacija narekuje povsem nove parametre medijske igre. Postavlja se dilema, kdo bo zastavonoša modne prihodnosti, izkušene, preizkušene ikone ali prihajajoča generacija.

V znanih vlogah se vračata Tracie Thoms kot Lily in Tibor Feldman kot Irv, za igralsko popestritev drugega dela pa skrbi paleta novih pridruženih igralcev, med njimi so Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B. J. Novak in Conrad Ricamora, zgodba naj bi bila z njimi še razburljivejša, hkrati pa je s tem zagotovljen presek nostalgije in novotarij.

Za ohranjanje duha prvega dela je spet poskrbel režiser David Frankel, ki je v vmesnih desetletjih posnel uspešnice Marley & Me, One Chance in Collateral Beauty, zaznamoval je tudi pretočne platforme s serijami Inventing Anna, The Irrational in The Morning Show. Pod scenarij se je ponovno podpisala Aline Brosh McKenna.

Najbolj sveže kritike drugega dela Hudičevke v Pradi pravijo, da gre za jasno, samozavestno in množici všečno vrnitev, ne pa za nekaj povsem novega. Kritiki prvih projekcij se strinjajo, da se Meryl Streep in Anne Hathaway z lahkoto vrneta k Mirandi Priestly in Andy Sachs ter prinašata enako ostro energijo, zaradi katere je bil izvirnik tako nepozaben.

Nadaljevanje se opira na svoje prednosti kot ostra medijska satira, nekateri kritiki pa ugotavljajo, kako prepoznaven in nekoliko neprijeten se zdi svet vsem, ki poznajo novinarstvo ali založništvo.

Film bo zelo kmalu na sporedu tudi v naših kinematografih.