Samostalnik hudournik je izpeljan iz besedne zveze huda ura, v kateri je pomensko določujoč zlasti prilastek hud, ki tu združuje pomena »ki prinaša trpljenje, težave« ter »ki se pojavlja v visoki stopnji, v močni obliki«. Pri prvem od pomenov je razložena tudi besedna zveza huda ura, in sicer kot neurje, to pa kot »zelo močne padavine, navadno s hudim vetrom«. Zanimivo sicer, da neurje v prvem pomenu pri hudourniku ni omenjeno (»gorski potok z zelo velikim padcem«), so pa povedni zgledi rabe: hudourniki derejo v dolino; divjanje hudournikov; razdiralna moč hudournikov in pri prenesenem pomenu »velika količina, množina« kot prvi zgled oblaki so izlivali prave hudournike dežja.

Ker je vsak slovar svojevrsten odsev svojega časa, iz zgledov razberemo, da so se s posledicami divjanja hudournikov spopadali že v preteklosti, v času nastajanja slovarja SSKJ v 70. in 80. letih 20. stoletja. Zgledi rabe so navadno izbrani tako, da prikazujejo najbolj tipično odslikavo predmetnosti v jeziku, zato sklepamo, da narasli hudourniki niso bili redek pojav. Iz zgledov sicer ne moremo izvedeti, kolikšna območja so posledice prizadele. Zaradi stika tropskih in polarnih zračnih mas na robu Sredozemlja in razgibanega reliefa na prehodu Alp v Panonsko nižino se neurjem ne moremo izogniti. Dejstvo pa je, da višje temperature povečujejo energijski potencial; ker se energija ne more izničiti (se le pretvarja), ob dviganju zraka v neurjih poskrbi za več stopljenih ledenih zrnc v višinah, ki dajejo več padavin v zelo kratkem času. Pred tem nas lahko reši vztrajno anticiklonsko vreme, ko se meja med tropskimi in polarnimi zračnimi masami pomakne daleč na sever.

Takšna pojasnila pa ljudem, ki so jih zadnja neurja najbolj prizadela (da so se mnogim solze v hudournikih ulile po licih), pomenijo le malo. Najbolj jim bo pomagal primerno reguliran hudournik pomoči, dobre volje, razumevanja, sočustvovanja in kar najboljših želja za prihodnost.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: Domen Krvina.