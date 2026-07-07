  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Hunter Biden napadel družino Trump: Ali Amerika pripada eni sami družini?

    Sin nekdanjega ameriškega predsednika na omrežju x ostro nad posle Trumpovih sinov in zeta.
    Objavo je Hunter Biden sklenil z besedami: »Šest let so spraševali, kje je Hunter, kaj pa prenosnik? Napačna vprašanja. Pravilno vprašanje je staro 250 let.« Foto Reuters
    Galerija
    Objavo je Hunter Biden sklenil z besedami: »Šest let so spraševali, kje je Hunter, kaj pa prenosnik? Napačna vprašanja. Pravilno vprašanje je staro 250 let.« Foto Reuters
    T. J.
    7. 7. 2026 | 12:30
    3:35
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Hunter Biden je ob praznovanju 250-letnice ameriške neodvisnosti na družbenem omrežju x ostro napadel predsednika Donalda Trumpa in njegovo družino ter nanizal vrsto obtožb o domnevnih navzkrižjih interesov in korupciji.

    »Upam, da ste se 4. julija vsi imeli čudovito,« je zapisal. »Pred 250 leti smo razglasili neodvisnost od kralja, ki je kolonije vodil kot družinsko podjetje. V samo 18 mesecih so Trumpovi kralja Jurija prikazali kot amaterja.«

    Sin nekdanjega predsednika Joeja Bidna je nato izpostavil več poslovnih koristi za predsednikova sinova Donalda Trumpa mlajšega, Erica Trumpa in zeta Jareda Kushnerja.

    Niti enega sodnega poziva

    Kot je zapisal, so med temi: posojilo Pentagona v višini 620 milijonov dolarjev, največje v zgodovini programa, podjetju, ki ga je tri mesece prej kupilo podjetje Donalda Trumpa mlajšega; pogodba za brezpilotne letalne sisteme z zagonskim podjetjem, ki naj bi ga Donald Trump mlajši javno promoviral prek golf podjetja, v katerem ima lastniški delež; največje naročilo motorjev za brezpilotne letalnike v zgodovini ameriške vojske podjetju, v katerem je Donald Trump mlajši član upravnega odbora in ima po njegovih besedah v lasti za milijone dolarjev delnic; pogodba Pentagona v vrednosti 24 milijonov dolarjev za robotiko s podjetjem, v katerem Eric Trump opravlja funkcijo glavnega strateškega svetovalca; sklad Jareda Kushnerja, ki je od savdskega prestolonaslednika prejel dve milijardi dolarjev, danes pa upravlja že 6,2 milijarde dolarjev sredstev, od katerih naj bi 99 odstotkov predstavljal tuji državni kapital iz zalivskih držav.

    »In to je le delček tistega, kar so nam dovolili videti. Niti enega sodnega poziva. Niti ene same preiskave. Zakaj bi karkoli skrivali, če imate preiskovalce pod nadzorom?« je nadaljeval.

    Ob tem je primerjal svoje pravne težave, češ da so ga šest let preiskovali. »Niso našli ničesar. Ko je bil moj oče predsednik, sem s prodajo slik zaslužil približno 200.000 dolarjev na leto, celo moje slike pa so vključili v preiskavo glede ustavne obtožbe.«

    Napačna vprašanja

    Objavo je sklenil z besedami: »Šest let so spraševali, kje je Hunter, kaj je s prenosnikom ...? Napačna vprašanja! Pravilno vprašanje je staro 250 let: Ali Amerika pripada eni sami družini? Dali so svoj odgovor. Naj živi kralj!« 

    Donald Trump je Hunterja Bidna pogosto uporabljal kot tarčo političnih napadov, predvsem z očitki o njegovih poslovnih poslih in odvisnosti. Po objavi zgodbe o prenosnem računalniku leta 2020 je Trump pogosto trdil, da njegova vsebina dokazuje korupcijo družine Biden. Kasnejše preiskave so sicer privedle do obtožb in obsodb Hunterja Bidna zaradi davčnih in orožarskih kaznivih dejanj, niso pa dokazale Trumpovih širših obtožb o korupciji Joeja Bidna.

    Šport  |  Nogomet
    Primer Balogun

    Čeferin začuden nad Infantinom, na udaru tudi Trump

    Odločitev Svetovne nogometne zveze, da razveljavi rdeči karton, ki ga je med tekmo z BiH prejel ameriški nogometaš Folarin Balogun, dviguje nogometno javnost.
    6. 7. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Povedni molk stranke SDS glede Branka Grimsa

    Ko bodo v EPP glasovali o izključitvi Branka Grimsa, bodo predvsem povedali, kje in kako vidijo Janševo SDS.
    Uroš Esih 7. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrl je slikar in konservator Marij Vrenko

    Vrenkovo ustvarjanje je izviralo predvsem iz podoživljanja mladostnega domačega ruralnega okolja.
    6. 7. 2026 | 11:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovanje v državni upravi

    Vlada ukinja uradniški svet, sito pri imenovanju visokih uradnikov

    Izbirni postopki v posebnih javnih natečajih bi potekali neposredno pri organu.
    6. 7. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpZDAjoe bidenHunter BidenJared Kushner

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Primož Roglič se želi vrniti na Tour in že išče novo ekipo

    Legendarni slovenski kolesar se še ne bo upokojil, saj si želi zadnjega nastopa na dirki po Franciji. Ne bo ostal v nemški Bori, kam bo prestopil?
    Matic Rupnik 7. 7. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Dviganje uteži

    Dobitnika dveh olimpijskih kolajn zaradi posilstva obsodili na zaporno kazen

    Tožilec je najprej za vse štiri obtožene zahteval deset let zapora.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (7. 7.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 7. 7. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Nogomet je ventil. Težava nastane, ko iz igre naredimo mašino

    Brazilije ni več. Mehika je končala domačo zgodbo. Norveška je izločila nogometni mit, Anglija pa je v Ciudadu de Méxicu preživela nevihto, rdeči karton in pritisk stadiona. V takšnih večerih David Zupančič v nogometu vidi tisto, kar je pri njem najlepše: ljudi, ki se povežejo. Tudi tujce, ki se po golu objamejo.
    Petra Kovič 7. 7. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Cristiano Ronaldo po porazu na SP: Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar

    Ronaldo je proti Španiji še zadnjič nastopil na svetovnem prvenstvu, njegova reprezentačna usoda pa ostaja neznana.
    7. 7. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (7. 7.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 7. 7. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Nogomet je ventil. Težava nastane, ko iz igre naredimo mašino

    Brazilije ni več. Mehika je končala domačo zgodbo. Norveška je izločila nogometni mit, Anglija pa je v Ciudadu de Méxicu preživela nevihto, rdeči karton in pritisk stadiona. V takšnih večerih David Zupančič v nogometu vidi tisto, kar je pri njem najlepše: ljudi, ki se povežejo. Tudi tujce, ki se po golu objamejo.
    Petra Kovič 7. 7. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Cristiano Ronaldo po porazu na SP: Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar

    Ronaldo je proti Španiji še zadnjič nastopil na svetovnem prvenstvu, njegova reprezentačna usoda pa ostaja neznana.
    7. 7. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo