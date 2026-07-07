Hunter Biden napadel družino Trump: Ali Amerika pripada eni sami družini?

Hunter Biden je ob praznovanju 250-letnice ameriške neodvisnosti na družbenem omrežju x ostro napadel predsednika Donalda Trumpa in njegovo družino ter nanizal vrsto obtožb o domnevnih navzkrižjih interesov in korupciji.

»Upam, da ste se 4. julija vsi imeli čudovito,« je zapisal. »Pred 250 leti smo razglasili neodvisnost od kralja, ki je kolonije vodil kot družinsko podjetje. V samo 18 mesecih so Trumpovi kralja Jurija prikazali kot amaterja.«

Sin nekdanjega predsednika Joeja Bidna je nato izpostavil več poslovnih koristi za predsednikova sinova Donalda Trumpa mlajšega, Erica Trumpa in zeta Jareda Kushnerja.

Niti enega sodnega poziva

Kot je zapisal, so med temi: posojilo Pentagona v višini 620 milijonov dolarjev, največje v zgodovini programa, podjetju, ki ga je tri mesece prej kupilo podjetje Donalda Trumpa mlajšega; pogodba za brezpilotne letalne sisteme z zagonskim podjetjem, ki naj bi ga Donald Trump mlajši javno promoviral prek golf podjetja, v katerem ima lastniški delež; največje naročilo motorjev za brezpilotne letalnike v zgodovini ameriške vojske podjetju, v katerem je Donald Trump mlajši član upravnega odbora in ima po njegovih besedah v lasti za milijone dolarjev delnic; pogodba Pentagona v vrednosti 24 milijonov dolarjev za robotiko s podjetjem, v katerem Eric Trump opravlja funkcijo glavnega strateškega svetovalca; sklad Jareda Kushnerja, ki je od savdskega prestolonaslednika prejel dve milijardi dolarjev, danes pa upravlja že 6,2 milijarde dolarjev sredstev, od katerih naj bi 99 odstotkov predstavljal tuji državni kapital iz zalivskih držav.

»In to je le delček tistega, kar so nam dovolili videti. Niti enega sodnega poziva. Niti ene same preiskave. Zakaj bi karkoli skrivali, če imate preiskovalce pod nadzorom?« je nadaljeval.

Ob tem je primerjal svoje pravne težave, češ da so ga šest let preiskovali. »Niso našli ničesar. Ko je bil moj oče predsednik, sem s prodajo slik zaslužil približno 200.000 dolarjev na leto, celo moje slike pa so vključili v preiskavo glede ustavne obtožbe.«

Napačna vprašanja

Objavo je sklenil z besedami: »Šest let so spraševali, kje je Hunter, kaj je s prenosnikom ...? Napačna vprašanja! Pravilno vprašanje je staro 250 let: Ali Amerika pripada eni sami družini? Dali so svoj odgovor. Naj živi kralj!«

Donald Trump je Hunterja Bidna pogosto uporabljal kot tarčo političnih napadov, predvsem z očitki o njegovih poslovnih poslih in odvisnosti. Po objavi zgodbe o prenosnem računalniku leta 2020 je Trump pogosto trdil, da njegova vsebina dokazuje korupcijo družine Biden. Kasnejše preiskave so sicer privedle do obtožb in obsodb Hunterja Bidna zaradi davčnih in orožarskih kaznivih dejanj, niso pa dokazale Trumpovih širših obtožb o korupciji Joeja Bidna.