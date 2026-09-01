Škandal iz leta 2011 se vrača: Met odpovedal razstavo o Gallianu

Metropolitanski muzej umetnosti (The Metropolitan Museum of Art) v New Yorku je odpovedal načrtovano razstavo John Galliano: Horizons, ki naj bi bila osrednji del spomladanskega programa in spremljevalnega dogodka Met Gala leta 2027. Odločitev je sledila vse močnejšemu nasprotovanju zaradi Gallianove preteklosti. Francosko sodišče ga je leta 2011 namreč spoznalo za krivega kaznivih dejanj, povezanih z rasističnimi in antisemitskimi izjavami v pariškem baru, kjer je javno žalil ljudi na podlagi njihove rase, narodnosti in vere, med drugim je izjavil tudi »I love Hitler«. Zaradi izjav je bil istega leta odpuščen tudi z mesta kreativnega direktorja pri Diorju.

Po napovedi razstave so ji začeli nasprotovati judovski voditelji, politiki in nekateri donatorji muzeja. Polemike je dodatno okrepilo dejstvo, da bi tradicionalni termin Met Gale sovpadal z dnevom spomina na holokavst 3. maja. Nekateri donatorji naj bi muzeju zagrozili tudi z umikom finančne podpore. Kot je poročal The Guardian, je predsednica mestnega sveta New Yorka Julie Menin vodstvu muzeja poslala pismo, v katerem je odločitev muzeja označila za napako in institucijo pozvala, naj jo ponovno preuči. New York Times je medtem poročal, da naj bi se upravni odbor muzeja v ponedeljek zjutraj sestal in razpravljal o razstavi.

Eden najbolj vplivnih in cenjenih modnih oblikovalcev

Galliano je po pogovorih z muzejem sporočil, da je po njegovem mnenju najbolje, da razstava tokrat ne bo izvedena. Prevzel je odgovornost za bolečino, ki so jo povzročile njegove besede v preteklosti, zlasti judovski in azijski skupnosti, ter izrazil globoko obžalovanje. Poudaril je tudi, da se želi izogniti temu, da bi razprava o njegovi preteklosti zasenčila delo institucije.

Razstava John Galliano: Horizons naj bi prvič celovito predstavila več kot štiri desetletja ustvarjanja britanskega modnega oblikovalca – od njegovih revolucionarnih začetkov v Londonu in študijskih let do obdobij pri modnih hišah Givenchy in Dior ter njegovega poznejšega dela. Predvideno je bilo, da bi razstava vključevala oblačila, dodatke, skice, raziskovalno gradivo in arhivske materiale ter neposredno obravnavala tudi njegov padec leta 2011.

Galliano ostaja eden najbolj vplivnih in cenjenih modnih oblikovalcev svoje generacije, vendar je njegova kariera neločljivo povezana tudi s kontroverznim obdobjem leta 2011 in posledicami njegovih rasističnih in antisemitskih izjav.