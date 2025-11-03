  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Na sejmu Ambient in Dom plus 2025 se predstavljajo ponudniki notranje opreme, trajnostnih materialov in inovativnih rešitev za dom. FOTO: Žiga Koren, Sejem Ambient in Dom plus
    Galerija
    Na sejmu Ambient in Dom plus 2025 se predstavljajo ponudniki notranje opreme, trajnostnih materialov in inovativnih rešitev za dom. FOTO: Žiga Koren, Sejem Ambient in Dom plus
    Promo Delo
    3. 11. 2025 | 10:49
    7:08
    A+A-

    Ko se novembra Gospodarsko razstavišče spremeni v prizorišče idej za sodobno bivanje, se v ospredje znova postavlja vprašanje, kaj pomeni kakovosten, premišljen in trajnosten dom. Sejem Ambient in Dom plus, ki bo letos od 13. do 16. novembra, združuje razstavni utrip, strokovno razpravo in številna brezplačna svetovanja. Letos pa bo sejem še posebej zaznamovala razstava in borza avtorskih del Top ideje.

    Vse za oblikovanje doma na enem mestu

    Na sejmu se bodo zbrali ponudniki, oblikovalci in strokovnjaki, ki soustvarjajo sodobne trende bivanja. Obiskovalci bodo lahko na enem mestu pridobili odgovore na vprašanja, ki spremljajo vse faze načrtovanja doma: od idejne zasnove do izbire materialov in energetske učinkovitosti. Posebna pozornost je namenjena brezplačnim arhitekturnim svetovanjem in neodvisnim svetovanjem Gradbenega inštituta ZRMK in mreže Ensvet (Eko sklad). Obiskovalci pa bodo lahko izkoristili tudi brezplačen izris kuhinje in svetovanje notranjih oblikovalcev podjetja IKEA. Poleg razstavnega dela bo sejem tudi stičišče stroke. Ob robu razstavnega programa bodo potekali še strokovni dogodki, kot so Dan ZAPS, Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja in razprave o zelenem javnem naročanju, ki sejem umeščajo v širši kontekst trajnostnega načrtovanja prostora.

    IZKORISTITE ŠTEVILNA BREZPLAČNA STROKOVNA SVETOVANJA NA SEJMU AMBIENT IN DOM PLUS

    • Arhitekturno svetovanje – brezplačna 30-minutna svetovanja z arhitekti
    • Brezplačen izris kuhinje – svetovanje pri načrtovanju in izbiri materialov za prenovo kuhinje s strokovnjaki podjetja IKEA
    • Brezplačno svetovanje notranjih oblikovalcev iz podjetja IKEA
    • Gradbeni inštitut ZRMK – nasveti o gradnji, prenovi, notranji opremi in zdravem bivalnem okolju
    • Mreža ENSVET (Eko sklad) – strokovno energetsko svetovanje o izolaciji, prezračevanju, obnovljivih virih energije in subvencijah
    • Svetovanja razstavljavcev na sejmu Ambient in Dom plus obiskovalcem ponujajo strokovno pomoč pri izbiri izdelkov, materialov, storitev in tehnologij za dom

    Rezervirajte si mesto na brezplačnih svetovanjih na spletni strani www.ambient-domplus!

    Zakaj letos v ospredje stopajo Top ideje

    Letos sejem Ambient in Dom plus še posebej izpostavlja razstavo in borzo avtorskih del Top ideje, ki v zadnjih letih postaja njegova prepoznavna stalnica. Projekt je namenjen obetavnim in še neuveljavljenim ustvarjalcem, ki iščejo priložnost, da svoje delo predstavijo širši in strokovni javnosti. Top ideje so tisti del sejma, kjer se prepleteta vizija in ročno delo, kjer je vsak predmet zgodba o materialu, funkciji in avtorju. Na enem mestu se srečajo prototipi, ročno izdelani kosi, eksperimentalne rešitve in trajnostni pristopi, ki napovedujejo prihodnost slovenskega oblikovanja. Letos bodo trije najbolje ocenjeni projekti prvič nagrajeni tudi z denarnimi nagradami, dodatno priznanje pa bo podelilo uredništvo TV-oddaje Ambienti. S tem želi razstava spodbuditi in podpreti oblikovalce, ki šele vstopajo v svet profesionalnega ustvarjanja in iščejo prve priložnosti za vidnost.

    Razstava Top ideje 2025 združuje oblikovalce, arhitekte in ustvarjalce, ki s svojimi deli napovedujejo trende slovenskega oblikovanja. FOTO: Žiga Koren, Sejem Ambient in Dom plus
    Razstava Top ideje 2025 združuje oblikovalce, arhitekte in ustvarjalce, ki s svojimi deli napovedujejo trende slovenskega oblikovanja. FOTO: Žiga Koren, Sejem Ambient in Dom plus

    Top ideje 2025: presek ustvarjalnosti in poguma

    Na letošnji razstavi sodelujejo oblikovalci, arhitekti in številni oblikovalski navdušenci, ki s svojimi projekti raziskujejo meje med oblikovanjem, rokodelstvom in umetnostjo. Med materiali prevladuje les, spremljajo pa ga kovine, steklo, porcelan, polimeri, kerrock in celo mikrocement v kombinaciji z reciklirano oceansko plastiko.

    Ernest Nograšek, idejni vodja projekta, poudarja pomen skupnosti, ki je z leti zrasla okoli razstave: »Z gotovostjo lahko rečemo, da smo topidejaši postali prava ustvarjalna skupnost, ki z veseljem vsako leto pokaže, kaj zna in zmore. Letos nas je še več kot lani, kar potrjuje, da se vsako leto pridružujejo novi ustvarjalci, ki si želijo prepoznavnosti, uspeha in predvsem prostora za svoje ideje.«

    Posebno pozornost letošnje razstave ima častni gost, arhitekt in oblikovalec Tadej Juran, ki je s svojim delom že večkrat opozoril nase tudi v mednarodnem prostoru. Poleg Plečnikovega odličja za magistrsko delo je prejel priznanje red dot award: product design 2023. Kot častni gost se letos predstavlja z delom Gaia, s katerim želi deliti izkušnje ter spodbuditi dialog med mladimi ustvarjalci in širšo oblikovalsko skupnostjo.

    Častni gost Tadej Juran se bo predstavil z unikatnim kosom pohištva Gaia, ki simbolizira povezanost človeka z naravo in udobje doma. FOTO: arhiv naročnika
    Častni gost Tadej Juran se bo predstavil z unikatnim kosom pohištva Gaia, ki simbolizira povezanost človeka z naravo in udobje doma. FOTO: arhiv naročnika

    Zakaj obiskati sejem Ambient in Dom plus 2025?

    Urejanje doma zahteva premišljene izbire, kakovostne materiale in zanesljive nasvete. Sejem Ambient in Dom plus na enem mestu združuje ponudnike notranje opreme, sodobne materiale, trajnostne rešitve in strokovnjake, ki pomagajo pri vsakem koraku prenove ali opreme doma. Obiskovalci lahko primerjajo izdelke, odkrijejo nove trende in izkoristijo številna brezplačna svetovanja arhitektov, energetikov in notranjih oblikovalcev.

    SEJEM AMBIENT IN DOM PLUS

    13.–16. november 2025, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

     

    CENEJE NA SEJEM

    Izognite se gneči na blagajni in si zagotovite cenejšo vstopnico po spletu.

    Vstopnica je tudi vozovnica z mestnimi avtobusi LPP.

    Obiščite sejem trajnostno in brez skrbi za parkiranje! Vstopnica vključuje brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi LPP do Gospodarskega razstavišča in nazaj na dan obiska.

     

    ODPIRALNI ČAS

    ČETRTEK, 13. november 2025: 10.00–18.00

    PETEK, 14. november 2025: 10.00–18.00

    SOBOTA, 15. november 2025: 10.00–18.00

    NEDELJA, 16. november 2025: 10.00–18.00

    Več informacij o sejmu www.ambient-domplus

    Naročnik oglasne vsebine je Gospodarsko razstavišče

