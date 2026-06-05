  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Igralca iz filma Top Gun: Maverick do smrti zabodel sin njegove partnerice

    Policija Los Angelesa ni objavila nobenega pojasnila o razlogih za umor, preiskava pa še poteka.
    Handy ni spadal med velike zvezde, vendar je bil desetletja prepoznavni obraz ameriške televizijske in filmske produkcije. Na fotografiji prizor iz filma Jumanji. FOTO: Promocijsko gradivo 
    Galerija
    Handy ni spadal med velike zvezde, vendar je bil desetletja prepoznavni obraz ameriške televizijske in filmske produkcije. Na fotografiji prizor iz filma Jumanji. FOTO: Promocijsko gradivo 
    T. J.
    5. 6. 2026 | 09:16
    2:03
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Hollywoodskega igralca Jamesa Handyja, ki je nazadnje nastopil v filmu Top Gun: Maverick, so v sredo zjutraj našli  nezavestnega z vbodno rano v prsih na vrtu njegovega doma v Los Angelesu. Po navedbah policije ga je zabodel sin njegove partnerice. Handy je bil star 81 let.

    Osumljenec, 44-letni Michael Gledhill, je po dogodku sam poklical številko za nujno pomoč in v nenavadni izjavi žrtev označil za »človeka greha«. Policisti so ob prihodu na kraj dogodka Handyja našli nezavestnega, odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so kasneje razglasili za mrtvega. Gledhill jih je pričakal pred hišo in jim povedal, da je on oseba, ki jo iščejo, so sporočile oblasti. Po poročanju ameriških medijev je še vedno v priporu, varščina pa je bila določena v višini dveh milijonov dolarjev. Za zdaj motiv umora ni znan, preiskava pa še poteka. Gledhill je sicer star 44 let in je živel v isti hiši, kjer se je zgodil napad. 

    Handy je v filmu Top Gun: Maverick (2022) upodobil natakarja Jimmyja. V skoraj pet desetletij dolgi karieri je nastopil tudi v filmih Arachnophobia, Jumanji in Logan. Obsežen je bil tudi njegov televizijski opus, saj je igral v serijah NCIS: Los Angeles, CSI: New York, NYPD Blue, Zakon in red (Law & Order) in številnih drugih.

    Handy je spadal med igralce, ki niso bili velike zvezde, vendar je bil desetletja prepoznavni obraz ameriške televizijske in filmske produkcije.

    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Več sto milijonov vreden posel: Nvidia kupila podjetje Slovenca Jureta Leskovca

    Jure Leskovec je s soustanoviteljema oblikoval podjetje Kumo AI, ki je ustvarilo izjemno natančne modele UI.
    4. 6. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Janševa vlada ukrepa: umaknili palestinsko zastavo in kadrovali

    Na prvi seji je ministrska ekipa imenovala državne sekretarje. Podpredsednika vlade sta ministra Vrtovec in Logar, Jeretič na vrh Ukoma.
    4. 6. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izredna seja državnega zbora

    Za četrto vlado Janeza Janše glasovalo 49 poslancev

    DZ je danes z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministrsko ekipo 16. slovenske vlade.
    4. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

    Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

    Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
    Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju John Velissarios

    John Velissarios: Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

    Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
    Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Učni pristopi

    Kateder na poti na smetišče zgodovine

    Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
    Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    HollywoodpolicijaLos Angelesumor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Skrivni najemniški posel nekdanjega britanskega princa Andrewa

    Poročilo razkriva, kako kraljeva družina upravlja nepremičnine, najemnine in javna sredstva.
    5. 6. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Stephen Curry

    Kako je pogodba Curryja za 400 milijonov postala vprašanje domovinske varnosti

    Košarkarski zvezdnik Stephen Curry je po razhodu z znamko Under Armour našel novega opremljevalca, s katerim je sklenil 10-letno pogodbo.
    5. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Igralca iz filma Top Gun: Maverick do smrti zabodel sin njegove partnerice

    Policija Los Angelesa ni objavila nobenega pojasnila o razlogih za umor, preiskava pa še poteka.
    5. 6. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Po pol milijarde ogledov čez noč med zvezde: kdo je v resnici Mickey Callisto?

    Svet ga primerja s Freddiejem Mercuryjem, a Mickey Callisto vztraja: »Sem svoj človek.« Pred koncertom v Križankah odkrito o slavi in identiteti.
    5. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Najmlajša žrtev hude letalske nesreče v Medulinu 40-letnik

    Po strmoglavljenju manjšega letala pri Medulinu so hrvaške oblasti razkrile nove podrobnosti o žrtvah in preiskavi nesreče.
    5. 6. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Igralca iz filma Top Gun: Maverick do smrti zabodel sin njegove partnerice

    Policija Los Angelesa ni objavila nobenega pojasnila o razlogih za umor, preiskava pa še poteka.
    5. 6. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Po pol milijarde ogledov čez noč med zvezde: kdo je v resnici Mickey Callisto?

    Svet ga primerja s Freddiejem Mercuryjem, a Mickey Callisto vztraja: »Sem svoj človek.« Pred koncertom v Križankah odkrito o slavi in identiteti.
    5. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Najmlajša žrtev hude letalske nesreče v Medulinu 40-letnik

    Po strmoglavljenju manjšega letala pri Medulinu so hrvaške oblasti razkrile nove podrobnosti o žrtvah in preiskavi nesreče.
    5. 6. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novost v slovenski energetiki

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    FRANCOSKI ŠARM

    Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Vprašanje, ki bega slovenske voznike

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZDRAVSTVO

    »Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZANIMIVO

    Zakaj so nekatere slovenske kmetije drugačne?

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    3. 6. 2026 | 07:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo