Igralca iz filma Top Gun: Maverick do smrti zabodel sin njegove partnerice

Hollywoodskega igralca Jamesa Handyja, ki je nazadnje nastopil v filmu Top Gun: Maverick, so v sredo zjutraj našli nezavestnega z vbodno rano v prsih na vrtu njegovega doma v Los Angelesu. Po navedbah policije ga je zabodel sin njegove partnerice. Handy je bil star 81 let.

Osumljenec, 44-letni Michael Gledhill, je po dogodku sam poklical številko za nujno pomoč in v nenavadni izjavi žrtev označil za »človeka greha«. Policisti so ob prihodu na kraj dogodka Handyja našli nezavestnega, odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so kasneje razglasili za mrtvega. Gledhill jih je pričakal pred hišo in jim povedal, da je on oseba, ki jo iščejo, so sporočile oblasti. Po poročanju ameriških medijev je še vedno v priporu, varščina pa je bila določena v višini dveh milijonov dolarjev. Za zdaj motiv umora ni znan, preiskava pa še poteka. Gledhill je sicer star 44 let in je živel v isti hiši, kjer se je zgodil napad.

Handy je v filmu Top Gun: Maverick (2022) upodobil natakarja Jimmyja. V skoraj pet desetletij dolgi karieri je nastopil tudi v filmih Arachnophobia, Jumanji in Logan. Obsežen je bil tudi njegov televizijski opus, saj je igral v serijah NCIS: Los Angeles, CSI: New York, NYPD Blue, Zakon in red (Law & Order) in številnih drugih.

Handy je spadal med igralce, ki niso bili velike zvezde, vendar je bil desetletja prepoznavni obraz ameriške televizijske in filmske produkcije.