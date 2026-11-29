Grand Theft Auto VI oziroma na kratko GTA VI se po dolgem čakanju vrača v Mesto greha in prinaša enega najbolj podrobnih odprtih svetov v zgodovini video­iger. Trinajst let po izidu GTA V je razvijalski studio in založnik Rockstar Games predstavil novo poglavje svoje najuspešnejše serije, ki je že v predprodaji podiralo vse rekorde. Igra GTA VI je Rockstarju oziroma njegovemu lastniku Take Two Inter­active na dan izida prinesla 3,79 milijarde dolarjev, s čimer je postavila rekord za izid v zabavni industriji. Že pred začetkom prodaje je bilo prodanih 32,5 milijona izvodov, kar je prav tako največ doslej za igro, izdano na več platformah. Od tega jih je bilo tri četrt prodanih za Sonyjevo konzolo playsta­tion 5, preostanek pa za Microsoftov xbox series X/S. Uporabljamo lahko vsa mogoča ...