Nikoli ni marala filma, razkošja in slave

Danièle Thompson, francoska filmska režiserka in scenaristka, je za angleški časopis Observer povedala, kako je nastajala dramska serija o eni največjih igralk in seks simbolov vseh časov Brigitte Bardot, ki smo jo lahko gledali ob nedeljah zvečer na TV Slovenija. Oseminosemdesetletna igralka namreč najprej ni bila navdušena nad tem, da bi režiserka posnela nadaljevanko, ki bi prikazovala njeno življenje. »Ko sem jo prosila za dovoljenje, mi je napisala dolgo pismo, v katerem je priznala, da je presenečena, da se ljudje še vedno zanimajo zanjo, saj že desetletja ni posnela nobenega filma. Pred mnogimi leti se je umaknila iz javnosti prav zato, ker je želela, da jo ljudje pustijo pri miru.« Ko je režiserka prebrala začetek pisma, se je ustrašila, da bo plavolasa diva prepovedala snemanje, a ko ga je prebrala do konca, si je oddahnila, saj ji je igralka napisala, da če kdo, si želi, da prav ona o njej posname serijo.

Režiserka je serijo posvetila francoski divi. FOTO: Wikipedia

Plehka lažnost filmske industrije

Thompsonova, ki je stara 81 let, je hči filmskega režiserja Gérarda Ouryja in igralke Jacqueline Roman. Je avtorica različnih scenarijev, med drugim za film Kraljica Margot, v katerem sta v glavni vlogi nastopila Isabelle Adjani in Daniel Auteuil, režiral pa ga je Patrice Chéreau, med drugim pa je režirala tudi komedijo Noč na letališču. Serijo si je velika igralka očitno ogledala, saj je Thompsonova v intervjuju povedala, da je od različnih ljudi, ki jo poznajo, slišala, da ji je vsekakor zelo všeč Julia de Nunez, ki jo je upodobila v seriji, in da je uživala v nekaterih delih. »Čeprav ves svet pozna 'BB', le redki vedo stvari o osebnem življenju mlade ženske, ki stoji za tem mitom. Bolj kot druge velike igralke svoje generacije je Bardoteva znala razbiti tabuje in je spremenila podobo žensk v tedanji družbi.«

Znano je, da je Brigitte Bardot, ko se je na vrhuncu slave umaknila pred javnostjo, postala velika zaščitnica živali. Leta 2018 je napisala avtobiografijo z naslovom Bojne solze, v kateri je priznala, da brez živali ne bi bila več med živimi in da bi jo po vsej verjetnosti pogoltnila plehka lažnost filmske industrije. Bardoteva je znana tudi po tem, da piše odprta pisma politikom, kadar želi zaščititi živali, in rada citira pisatelja Romaina Rollanda, ki je nekoč izjavil: »Krutost do živali in brezbrižnost do njihovega trpljenja sta eden najhujših grehov človeštva.« V avtobiografiji je priznala, da nikoli ni marala filma in da vsekakor ni marala razkošja in slave. Pred leti je razburila tudi zato, ker je javno posvarila predstavnice gibanja #jaztudi, naj ločijo med moškim spolnim nasiljem in laskavim spogledovanjem, kar so ji feministke zamerile.