    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    FOTO: IKEA
    Galerija
    FOTO: IKEA
    Naročnik oglasne vsebine je IKEA
    4. 3. 2026 | 14:46
    11:32
    A+A-

    Pet let je minilo, odkar smo v Sloveniji prvič vstopili v ljubljansko IKEO, se sprehodili med razstavljenimi sobami, odpirali omare in predale ter si v živo predstavljali, kako bi posamezni kosi zaživeli v naših domovih. Prihod švedskega pohištvenega velikana je pomenil pomemben premik v nakupovanju in opremljanju, saj so slovenski kupci končno dobili neposreden dostop do celotne ponudbe na domačem trgu.

    V teh letih je IKEA za mnoge postala reden postanek, skoraj ritual, ki se pogosto zaključi v Švedski restavraciji. Podatek, da so v petih letih prodali več kot milijon hotdogov, pove dovolj o tem, kako hitro je trgovina prerasla zgolj nakupovalno izkušnjo.

    Simone Quargnal, vodja trga v podjetju IKEA Slovenija FOTO: IKEA
    Simone Quargnal, vodja trga v podjetju IKEA Slovenija FOTO: IKEA
    Ob peti obletnici v podjetju poudarjajo, da se je njihova slovenska zgodba začela v izjemnih okoliščinah. »Našo zgodbo v Sloveniji smo začeli v enem najbolj nepredvidljivih obdobij, v času pandemije covida-19,« pravi Simone Quargnal, vodja trga v podjetju IKEA Slovenija. Prvi meseci so jih naučili hitrega prilagajanja, predvsem pa tega, da kupci pričakujejo preprosto nakupno pot in zanesljivo storitev.

    Kaj Slovenci najraje izbiramo, ko opremljamo dom? Zakaj kuhinja ostaja osrednji prostor doma in kakšno vlogo bo imela fizična trgovina v prihodnje? V ekskluzivnem intervjuju Simone Quargnal govori o ključnih mejnikih prvih petih let, posebnostih slovenskih kupcev, trajnostnih storitvah in prihodnjih usmeritvah, v ospredju katerih bo cenovna dostopnost. Za konec razkrije še svoj najljubši izdelek, naslanjač Poäng, ki po njegovih besedah ponazarja idejo dostopnega in trajnega dizajna.

    Podjetje IKEA Slovenija letos praznuje petletnico delovanja. Katere ključne mejnike iz tega obdobja bi izpostavili?

    Našo zgodbo v Sloveniji smo začeli v enem najbolj nepredvidljivih obdobij – v času pandemije covida-19. Ta okoliščina je pomembno oblikovala naš način dela in nas že od prvega dne naučila prilagodljivosti, odgovornosti in hitrega odzivanja na spremembe. Vzpostavljanje poslovanja v razmerah motenih dobavnih verig, spremenjenih nakupnih navad in strogih varnostnih ukrepov je zahtevalo izjemno osredotočenost na ljudi – tako na kupce kot na zaposlene.

    Ključni razvojni koraki so sledili že kmalu po odprtju. Leta 2022 smo v Mariboru odprli Studio za načrtovanje in naročanje ter se s tem še bolj približali kupcem na Štajerskem. Sočasno smo dostopnost po vsej Sloveniji okrepili s petimi prevzemnimi točkami, med njimi tremi mobilnimi, kar nam je omogočilo širši doseg in dodatno rast spletne prodaje. Vztrajali smo tudi pri krepitvi trajnostnih pobud – danes že približno 30 % dostav na dom izvajamo z brezemisijskimi rešitvami, ki jih podpirajo električna dostavna vozila v Ljubljani in njeni okolici.

    Vsi ti mejniki jasno odražajo našo zavezanost ustvarjanju celovite, povezane in trajnostno naravnane nakupne izkušnje. Ob tem sem iskreno hvaležen in ponosen na ekipo, ki stoji za temi dosežki – danes nas je v Sloveniji več kot 400 sodelavcev z raznolikimi znanji, izkušnjami in ozadji. Prav njihova predanost in strokovnost sta ključni gonilni sili našega dolgoročnega razvoja na slovenskem trgu.

    IKEA v številkah po petih letih v Sloveniji

    V petih letih je IKEA v Ljubljani zabeležila več kot 7 milijonov obiskovalcev. Prodali so več kot 45.000 knjižnih omar BILLY, ki bi, če bi jih postavili drugo ob drugo, segale od Črnomlja do Kranjske Gore. V slovenskih domovih je danes več kot 134.000 kuhinj METOD, kar pomeni, da jo ima že skoraj vsako šesto gospodinjstvo. Kupci so izbrali tudi več kot 55.000 mizic LACK. Če bi jih zložili eno na drugo, bi bile skoraj devetkrat višje od Triglava.

    Kakšna so bila vaša pričakovanja ob vstopu na slovenski trg in na kakšne načine ste jih presegli? Vas je kakšen odziv kupcev še posebej presenetil?

    Pred odprtjem trgovine v Ljubljani smo slovenske kupce že srečevali na sosednjih trgih, zato smo pričakovali močno zanimanje za kakovostne, funkcionalne in estetsko dovršene rešitve za dom – in to se je nedvomno potrdilo. Kar je preseglo naša pričakovanja, je hitrost, s katero je podjetje IKEA postalo del vsakdanjega življenja mnogih ljudi, ne le za večje, občasne nakupe.

    Slovenski kupci so angažirani in konstruktivni ter nam dajejo jasne povratne informacije o izdelkih, storitvah in trajnostnih temah. Njihova odzivnost nam omogoča, da se bolje prilagodimo lokalnim potrebam, kar še dodatno krepi naše zaupanje v dolgoročni potencial trga.

    Kateri izdelki IKEA so med slovenskimi kupci najbolj priljubljeni in katere prostore najpogosteje opremljajo?

    Slovenski kupci najpogosteje vlagajo v rešitve za shranjevanje in večnamensko pohištvo. Izstopata družina izdelkov PAX in notranji organizatorji KOMPLEMENT, kar odraža potrebe po premišljeni izrabi prostora in vse večje povpraševanje po pametni organizaciji.

    Kuhinje ostajajo ključno področje, saj kupci cenijo praktično razporeditev, funkcionalnost in brezčasen dizajn. Priljubljenost kuhinjskega sistema METOD, ki ima 25-letno garancijo, kaže, da Slovenci radi investirajo v dolgoročne rešitve za dom.

    Ob tem trgovina IKEA vse bolj postaja celovita destinacija za dom, kjer pomembno vlogo igra tudi izkušnja v trgovini, vključno s Švedsko restavracijo. O tem priča podatek, da smo v petih letih v Sloveniji postregli več kot milijon hotdogov.

    Ob petletnici pripravljate kakšna posebna praznovanja, nove pobude ali ponudbe za kupce?

    Ob petletnici delovanja v Sloveniji se želimo zahvaliti vsem, ki so nas sprejeli v svoj vsakdan. Ta mejnik vidimo kot priložnost za razmislek o vsakodnevnih izkušnjah doma in v naši trgovini, hkrati pa usmeriti pogled v prihodnost – k poglabljanju partnerstev in ustvarjanju dolgoročne vrednosti v Sloveniji.

    Ob praznovanju obletnice vabimo kupce, da praznujejo z nami ob posebnih ponudbah, aktivnostih in manjših presenečenjih, ki smo jih pripravili v zahvalo za pet let zaupanja.

    Kako bi na podlagi vaših izkušenj primerjali slovenske kupce s tistimi na sosednjih trgih, kot so Italija, Avstrija in Hrvaška? Kaj jim je pri opremljanju doma najpomembnejše?

    V regiji imajo kupci podobna pričakovanja glede funkcionalnih, dobro oblikovanih in cenovno dostopnih rešitev za dom. V Sloveniji zaznavamo tudi izrazit poudarek na kakovosti in trajnosti. Kuhinja izstopa kot osrednji prostor doma – ne le z vidika dizajna, temveč tudi kulturno. Naši vpogledi kažejo, da imajo trenutki za skupno mizo pomembno vlogo pri druženju in povezovanju, kar dodatno utrjuje pomen kuhinje kot srca doma.

    Na splošno je Slovenija zrel in premišljen trg, kjer so nakupne odločitve vse bolj dolgoročne, sprejete na podlagi izkušenj in utemeljene na vrednotah.

    Kako se vaša trajnostna strategija odraža v konkretnih storitvah za kupce, kot so popravila, rezervni deli in podaljševanje življenjske dobe izdelkov? Kako pogosto slovenski kupci uporabljajo te možnosti?

    Podaljševanje življenjske dobe izdelkov je del našega vsakdanjega delovanja prek storitev, kot so popravila, rezervni deli in krožne ponudbe. V Sloveniji je zanimanje veliko – lani je bilo prek storitve Druga priložnost znova prodanih ali uporabljenih več kot 70.000 kosov pohištva, zagotovili pa smo tudi več kot 7.700 brezplačnih rezervnih delov za lažjo izvedbo popravil.

    Tudi v prihodnje bo krožnost ena naših ključnih prioritet, saj želimo zmanjševati vpliv na okolje, učinkoviteje upravljati vire in zagotavljati, da trajnostne izbire ostajajo cenovno dostopne.

    FOTO: IKEA
    FOTO: IKEA

    Kako vidite prihodnost nakupovanja v trgovini IKEA Ljubljana – bo obisk fizične trgovine ostal primarni način nakupovanja ali se težišče postopno seli na splet?

    Obisk trgovine IKEA bo tudi v prihodnje ostal ključen del nakupne izkušnje, saj neposreden stik z izdelki – možnost, da jih vidimo, otipamo in doživimo v resničnih postavitvah – še naprej pomembno vpliva na odločitve kupcev. Hkrati splet v Sloveniji postaja vse pomembnejši prodajni kanal, saj omogoča, da kupci že pred obiskom trgovine raziščejo ponudbo, poiščejo navdih in izberejo ustrezne možnosti dostave.

    Kljub rasti spletne prodaje fizična trgovina ostaja osrednji prostor izkušnje IKEA, zlasti ko gre za navdih, osebno svetovanje in odločitve o zahtevnejših rešitvah za dom.

    Prihodnost vidimo v močni večkanalni strategiji, v kateri se digitalna priročnost in izkušnja v trgovini prepletata v enotno celoto, kupcem pa zagotavljata preprosto, povezano in navdihujočo pot do najboljših odločitev za njihov dom.

    Kaj bo glavna usmeritev podjetja IKEA Slovenija v prihodnjem letu in kako nadgrajuje izkušnje prvih petih let?

    V prihodnjem letu bo naša glavna usmeritev cenovna dostopnost. V zadnjih petih letih smo pridobili dragocene izkušnje o lokalnem trgu, potrebah kupcev in izzivih poslovanja.

    Ob vstopu novih spletnih konkurentov z izrazito nizkocenovno in diskontno usmerjeno ponudbo se dodatno zavedamo, kako pomembno je, da kupcem vsak dan zagotavljamo cenovno dostopne, trajnostne in kakovostne rešitve.

    Kateri je vaš najljubši izdelek IKEA in zakaj?

    Eden mojih najljubših izdelkov je naslanjač POÄNG. Predstavlja preprostost, udobje in brezčasen skandinavski dizajn. Čeprav sega njegova zasnova v 70. leta prejšnjega stoletja, ostaja aktualen in cenjen še danes. POÄNG je lep primer, da je lahko kakovosten dizajn hkrati ikoničen in dostopen – prav v tem pa se odraža tudi bistvo poslovne ideje podjetja IKEA.

    Kako si predstavljate dom prihodnosti in kakšno vlogo bodo imeli trajnostno zasnovani domovi?

    Dom prihodnosti si predstavljam kot prostor, v katerem trajnost ni omejena le na varčevanje z viri in zmanjševanje odpadkov, temveč aktivno prispeva k višji kakovosti bivanja – skozi prilagodljive prostore, premišljeno ergonomijo in bivalno okolje, ki podpira tako telesno kot duševno dobro počutje.

    Ključni izziv je zagotoviti, da prednosti takšnega razvoja ne bodo dostopne le redkim, temveč širokemu krogu ljudi. Kljub hitrim spremembam v svetu ostajam optimističen, da bodo ti premiki vodili k širši dostopnosti priložnosti, tesneje povezanim skupnostim ter k višji kakovosti življenja za mnoge.

    FOTO: IKEA
    FOTO: IKEA

