FOTO:Ikea tudi za meščane, ne samo za kupce

Medtem ko v ljubljanskem BTC že stoji značilna modra škatlasta stavba, ki jo napovedujejo kot eno njihovih najbolj trajnostnih trgovin, saj bodo 90 odstotkov energije lahko pridobili iz obnovljivih virov, v središču Dunaja raste prva povsem drugačna Ikea. Nima parkirišč za avtomobile in v njej rastejo drevesa, avtorji iz dunajskega biroja Querkraft pa so jo zasnovali kot delno javno stavbo. Z mestom Dunaj je že podpisana pogodba, da bo velika strešna terasa na voljo vsem občanom in turistom, ne samo kupcem, je eno od njenih odlik za Delo izpostavil arhitekt Jakob Dunkl.»Stavba – gre za vertikalni park – se ponaša z okoli 160 ...