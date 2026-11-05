Ilijas Abu Safija: Imam en sam cilj. Rešiti očeta, preden bo prepozno

Palestinski pediater Husam Abu Safija ni hotel zapustiti bolnih otrok v bolnišnici Kamal Advan na severu Gaze. Tudi potem, ko je v izraelskem napadu izgubil sina Ibrahima. Pokopal ga je na bolnišničnem dvorišču in se vrnil k pacientom. Dva meseca pozneje je izraelska vojska prijela še njega.

Njegov sin Ilijas, prav tako zdravnik, danes potuje po Evropi in si prizadeva za očetovo izpustitev. V intervjuju opisuje tudi lastne izkušnje z urgence, kjer so otroci umirali zaradi pomanjkanja zdravil in opreme. Zdravstveno osebje je skrbelo za številne, ki so ostali brez družine. »Za nas niso bili samo bolniki,« pripoveduje.

Ob pričevanju o Gazi opozarja na očetovo usodo. Po njegovih besedah je zaprt brez obtožnice, izpostavljen zlorabam in brez nujne zdravstvene oskrbe. Od vlad zahteva konkretno ukrepanje, njegov poziv pa je namenjen tudi Sloveniji: »Vsak glas šteje.« Celoten intervju o preživetju v Gazi in sinovem boju za očetovo življenje preberite na Onaplus.si.