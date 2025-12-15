  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Hemoroidi ali ''zlata žila'' so žilne blazinice znotraj in okrog zadnjika. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Hemoroidi ali ''zlata žila'' so žilne blazinice znotraj in okrog zadnjika. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    15. 12. 2025 | 10:11
    9:37
    A+A-

    Hemoroidi so ena tistih tegob, o katerih se v družbi skoraj ne pogovarjamo, čeprav jih pozna skoraj vsak drugi odrasli človek. V ambulanti in lekarni so stalni gost, doma pa jih raje skrijemo med šale in nerodne pripombe ali jih preprosto ignoriramo. Malo zato, ker nas je sram, malo zato, ker upamo, da bodo neprijeten občutek, srbenje ali pikajoča bolečina minili sami od sebe.

    V resnici so hemoroidi popolnoma običajna zdravstvena težava, ki je pogosto povezana z našim sodobnim življenjskim slogom. Lahko jih dobijo študenti, ki po cele dneve sedijo za računalnikom in med učenjem grizljajo hitro hrano, pa tudi rekreativni športniki in kolesarji, tisti, ki dvigujejo težka bremena, ter vsi, ki večji del dneva presedimo v pisarni ali avtu. Približno po petdesetem letu pa se z njimi prej ali slej sreča skoraj vsak drugi odrasli.

    Ker o hemoroidih neradi govorimo, se pogosto odločimo za tiho prenašanje težav in hitre rešitve v obliki krem, ki jih kupimo mimogrede. A z nekaj znanja in pravimi koraki si lahko neprijetnosti konkretno olajšamo in poskrbimo, da težave ne napredujejo.

    Kaj so hemoroidi

    Hemoroidi sami po sebi niso težava; ta nastane šele takrat, ko se razširijo in vnamejo. V resnici gre za popolnoma normalen del anatomije. To so majhne žilne blazinice v danki in okoli zadnjika, ki delujejo kot mehko tesnilo. Pomagajo pri zadrževanju vetrov in blata ter skrbijo, da vse ostane na svojem mestu vse do odvajanja.

    Težava nastane, ko se te žilne blazinice razširijo, se vnamejo ali čezmerno napolnijo s krvjo. Takrat govorimo o hemoroidalni bolezni. Na kratko: hemoroidi sami po sebi niso bolezen, bolezen je stanje, ko se težave začnejo kazati z neprijetnim srbenjem, bolečino ali krvavitvijo.

    Zdravniki ločijo med:

    • notranjimi hemoroidi, ki so znotraj danke in jih na začetku sploh ne vidimo ali otipamo,
    • zunanjimi hemoroidi, ki so pod kožo okoli zadnjika in jih lahko opazimo kot manjšo ali večjo oteklino, vozliček ali bulico.

     

    Pri blažjih oblikah se težave kažejo kot občasno nelagodje pri odvajanju ali sedenju, rahlo pikanje, včasih nekaj svetlo rdeče krvi na toaletnem papirju. Ko stanje napreduje, se hemoroidi lahko povečajo, izbočijo skozi zadnjik in jih moramo po odvajanju celo ročno potisniti nazaj. V najtežjih primerih niti to ni več mogoče in je potrebna zdravniška pomoč.

    Čeprav zvenijo dramatično, hemoroidi večinoma niso nevarni, so pa zelo neprijetni in z leti pogosto napredujejo. Zato je pomembno, da težav s hemoroidi ne ignoriramo in ukrepamo že ob prvih znakih, tako kot bi se ob vztrajni bolečini v kolenu ali hrbtu pravočasno obrnili na strokovnjaka in ne bi le stisnili skozi dan.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Najpogostejši simptomi in zakaj sploh nastanejo hemoroidi

    Hemoroidi se običajno ne pojavijo čez noč. Najprej se pokažejo z blagimi znaki, ki jih pogosto spregledamo. Simptomi se lahko pojavijo posamično ali v kombinaciji, med najpogostejšimi pa so srbečica in pekoč občutek okoli zadnjika, občutek pritiska ali tujka v zadnjiku, bolečina ali nelagodje pri sedenju ali odvajanju, izboklina, ki jo zatipamo pri umivanju, izcedek ali vlažen občutek okrog zadnjika, občutek nepopolnega izpraznjenja črevesa in svetla kri na toaletnem papirju ali v školjki.

    Zakaj sploh nastane hemoroidalna bolezen? Hemoroidi so pogosta težava, ki lahko prizadene skoraj vsakogar, ne glede na poklic, izobrazbo ali spol. Pogosteje se pojavijo pri ljudeh, ki veliko sedijo, imajo neredne obroke in čez dan premalo pijejo. Večje tveganje imajo tudi tisti s kroničnim zaprtjem ali pogostim napenjanjem ter osebe s čezmerno telesno težo, s starostjo pa se verjetnost težav še poveča.

    Pomembno vlogo ima tudi naše vedenje na stranišču. Dolgotrajno sedenje na školjki, brskanje po telefonu in zavestno odlašanje z odvajanjem povečujejo pritisk na vene in s tem tveganje za nastanek ali poslabšanje hemoroidov. Že manjše spremembe v dnevni rutini in bolj urejene navade pri odvajanju lahko opazno razbremenijo telo.

    Kaj lahko naredite sami: življenjski slog in nega

    Pri blažjih težavah s hemoroidi lahko veliko naredimo sami. Spremembe življenjskega sloga so temelj zdravljenja in tudi najboljša preventiva:

    • Več vlaknin na krožniku: Sadje, zelenjava, polnozrnate žitarice, stročnice in semena pomagajo zmehčati blato in preprečiti napenjanje.
    • Dovolj tekočine: Čez dan pijte predvsem vodo. Zadosten vnos tekočine skupaj z vlakninami preprečuje zaprtje.
    • Redno gibanje: Hoja, lahkotno razgibavanje in vaje za krepitev jedra izboljšajo prekrvitev in pomagajo črevesju, da dela bolj ritmično.
    • Krajše sedenje: Poskusite večkrat na dan vsaj za nekaj minut vstati, se raztegniti in sprehoditi. Dolgotrajno sedenje, zlasti na trdi podlagi, dodatno obremenjuje žile v zadnjiku.
    • Ne napenjajte se na stranišču: Ko začutite potrebo, pojdite na stranišče čim prej, ne odlašajte in na školjki ne sedite dlje, kot je nujno. Telefon lahko počaka pred vrati.

     

    Pri lajšanju simptomov si mnogi pomagajo s sedečimi kopelmi z mlačno vodo, lokalnimi kremami ali svečkami, predvsem pri srbenju ali pekočem občutku. Vendar je dobro vedeti, da te rešitve največkrat le omilijo simptome, ne odpravijo pa vzroka bolezni.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kdaj je čas za zdravila

    Ko so hemoroidi boleči ali pogosto krvavijo, ko oteklina ne izzveni ali ko se napadi ponavljajo, zgolj čaj iz kamilice in sprememba prehrane običajno nista več dovolj. Takrat je poleg prilagoditev življenjskega sloga smiselno razmisliti tudi o zdravljenju z zdravili. Pri hemoroidalni bolezni se najpogosteje uporabljajo lokalni pripravki, kot so kreme, geli in svečke, ki predvsem lajšajo srbenje, pekoč občutek in bolečino, ter venoaktivna zdravila v obliki tablet, ki delujejo od znotraj na žilno steno in vnetje. Prav ta so pomembna zato, ker ne ublažijo le neprijetnega občutka, temveč delujejo na mehanizem nastanka težav in pomagajo, da se simptomi hitreje umirijo in se manj pogosto vračajo. Eno od takšnih zdravil je Detralex.

    Detralex: ko težave s hemoroidi rešujete od znotraj

    Detralex je venoaktivno zdravilo v obliki tablet, ki se v Sloveniji že več kot petindvajset let uporablja za zdravljenje simptomov kronične venske bolezni in akutne hemoroidalne bolezni. Vsebuje mikronizirano prečiščeno flavonoidno frakcijo, kombinacijo bioflavonoidov iz agrumov, v kateri je 90 odstotkov diosmina in 10 odstotkov drugih flavonoidov, izraženih kot hesperidin. Ta kombinacija deluje na vene, ki so pri hemoroidalni bolezni razširjene in vnete.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos
    Detralex:

    • izboljša tonus ven in pretok krvi
    • zmanjšuje lokalno vnetje
    • pomaga skrajšati trajanje in jakost akutnega hemoroidalnega napada
    • zmanjša krvavitev in izcedek
    • lajša bolečino, srbenje in občutek nepopolnega izpraznjenja
    • zmanjša otekanje žilnih blazinic

     

    Detralex je na voljo brez recepta v vseh lekarnah in slovenskih spletnih lekarnah. Izbirate lahko med več pakiranji, med drugim tudi med pakiranjem s 36 tabletami, ki je prilagojeno enotedenskemu zdravljenju akutne hemoroidalne bolezni, ter večjimi pakiranji za dolgotrajnejše zdravljenje kronične venske bolezni.

    Ker gre za zdravilo, je priporočljivo, da se pred začetkom uporabe posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom, zlasti če jemljete še druga zdravila, imate kronične bolezni ali če se krvavitve in bolečine kljub zdravljenju ne izboljšajo.

    Brez sramu po pomoč

    Težave s hemoroidi so neprijetne, vendar se z njimi ni treba sprijazniti. Z nekaj spremembami življenjskega sloga, skrbjo za redno odvajanje in po potrebi z uporabo zdravil, kot je Detralex, lahko simptome občutno omilite. Pomembno je, da o težavah spregovorite brez sramu, saj jih zdravniki zelo dobro poznajo in jih lahko strokovno ter pravočasno obravnavajo.

    Detralex je zdravilo za zdravljenje simptomov akutne hemoroidalne bolezni in kronične bolezni ven pri odraslih. Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

    Naročnik oglasne vsebine je Servier Pharma

