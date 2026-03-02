  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Imam že plačano potovanje, kaj naj zdaj naredim?

    Na zvezi potrošnikov pojasnjujejo, da potnik lahko sam odstopi od pogodbe o potovanju, kadar se pojavijo izredne okoliščine. Je iranski primer dovolj?
    Ne gre samo za Dubaj in sosednje države Irana, ljudje se sprašujejo, ali naj sploh potujejo. FOTO: Brook Mitchell/AFP
    Galerija
    Ne gre samo za Dubaj in sosednje države Irana, ljudje se sprašujejo, ali naj sploh potujejo. FOTO: Brook Mitchell/AFP
    T. J.
    2. 3. 2026 | 16:00
    2. 3. 2026 | 16:19
    3:43
    A+A-

    Marsikdo, ki je sicer še doma, ima pa že plačano potovanje, letalsko karto, namestitve v prihodnjih dnevih ali tednih, se ob svetovnem dogajanju okoli Irana sprašuje, kaj naj naredi. Morda njegova destinacija ni ravno v bližini države, kjer potekajo spopadi, se pa vseeno boji na pot (posebej, če so zraven otroci). Kakšne so njegove pravice, lahko zahteva povrnjene stroške in odpove odhod?

    Kot pojasnjujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), ima vsak potnik dve možnosti. Zaradi izrednih razmer lahko potovanje odpove že turistična agencija. Potnikom mora vrniti vsa opravljena plačila, ker pa gre za izredne razmere, potnikom ni dolžna povrniti dodatne škode.

    A potnik lahko tudi sam odstopi od pogodbe o potovanju, kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa. Od potovanja pa lahko odstopi, tudi če takšne izredne okoliščine bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja. V tem primeru je upravičen do povračila vseh plačil in mu ni treba plačati odstopnine. Nimajo pa pravice zahtevati povrnitve škode.

    Na ZPS dodajajo še primer, da zaradi izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potrošnika (kar se dogaja ravno zdaj). Takrat mora agencija na lastne stroške zagotoviti nastanitev, ki je po možnosti enakovredne kategorije, kot je dogovorjena v pogodbi o paketnem potovanju. Te stroške krije agencija za največ tri prenočitve.

    Splošni pogoji zavarovalnic

    A kaj pravzaprav je »višja sila« v primeru vplačanega rizika? Je iranski primer dovolj? Kadar gre za riziko odpovedi potovanja, ta riziko definirajo splošni pogoji zavarovalnice, zavarovalnica bo konkretne primere presojala v skladu s svojimi splošnimi pogoji.

    Višja sila

    Višja sila pri zavarovanju potovanja (običajno se glasi zavarovanje rizika odpovedi) obsega nepredvidljive, nepričakovane dogodke, ki onemogočijo potovanje. To vključuje nenadno bolezen, poškodbo, smrt v ožji družini, elementarne nesreče ali izredne dogodke (npr. vojna, terorizem), ki potniku preprečijo odhod. 

     

    A zakon o varstvu potrošnikov takšne izredne razmere definira kot neizogibne in izredne okoliščine, na katere stranka ne more vplivati in katerih posledice bi bile kljub sprejetju vseh razumnih ukrepov neizbežne.

    »Pri tem je imel pripravljavec zakonodaje v mislih primer vojne, druge resne varnostne težave (npr. terorizem), znatno tveganje za zdravje ljudi (npr. izbruh resne bolezni v kraju potovanja) ali naravne nesreče (npr. poplave, potresi ali vremenske razmere, ki onemogočajo varno potovanje). Kot indic za neizogibne in izredne okoliščine bi se lahko po mnenju zakonodajalca štela tudi objava ministrstva za zunanje zadeve, da odsvetuje vsa potovanja v neki del sveta in svetuje vsem državljanom RS, da ta kraj ali državo nemudoma zapustijo,« še pojasnjuje Goga Sredojević iz ZPS.

    Vsem potnikom imajo na ZPS tudi nasvet za naprej: V tistih primerih, ko se potovanja še niso začela, je možno, da bo agencija bistveno spremenila program potovanja. V tem primeru potrošniki lahko privolijo v predlagano spremembo ali pa odstopijo od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi plačali odstopnino.

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: Z letališča v Dubaju naj bi danes vzpostavili omejeno število letov

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    2. 3. 2026 | 06:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    »​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

    V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
    Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Slovenija z znanjem podpira razvoj držav Zahodnega Balkana

    Promo Delo 26. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    potovanjaturizemZPSIran

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Navijač rdečih vragov ima raje Šeška kot ženo

    Slovenski as po odločilnem golu za novo zmago Manchester Uniteda v središču pozornosti navijačev, medijev in strokovnjakov v cenjeni angleški ligi.
    Siniša Uroševič 2. 3. 2026 | 17:11
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Odredba

    Pravniški boj za (hrvaški) nadzor nad Savo Re

    Upravno sodišče je začasno zadržalo znižanje hrvaškega deleža v Savi Re.
    Janez Tomažič 2. 3. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Domen Prevc kraljuje, Šeško igralec meseca

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 2. 3. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Videokomentar: Vojna se iz Irana preliva v druge dele Bližnjega vzhoda

    Urednik zunanje politike na Delu Jure Kosec o posledicah ameriško-izraelskega napada na Iran in vse bolj zaostrenih razmerah v regiji.
    2. 3. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Potrošniške pravice in višja sila

    Imam že plačano potovanje, kaj naj zdaj naredim?

    Na zvezi potrošnikov pojasnjujejo, da potnik lahko sam odstopi od pogodbe o potovanju, kadar se pojavijo izredne okoliščine. Je iranski primer dovolj?
    2. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Domen Prevc kraljuje, Šeško igralec meseca

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 2. 3. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Videokomentar: Vojna se iz Irana preliva v druge dele Bližnjega vzhoda

    Urednik zunanje politike na Delu Jure Kosec o posledicah ameriško-izraelskega napada na Iran in vse bolj zaostrenih razmerah v regiji.
    2. 3. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Potrošniške pravice in višja sila

    Imam že plačano potovanje, kaj naj zdaj naredim?

    Na zvezi potrošnikov pojasnjujejo, da potnik lahko sam odstopi od pogodbe o potovanju, kadar se pojavijo izredne okoliščine. Je iranski primer dovolj?
    2. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Pical Resort

    Novo poglavje razkošja na jadranski obali

    Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Modra kraljica Šumadije

    Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Od New Yorka do Ženeve: Slovenija kot glas razuma in zaupanja

    Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo