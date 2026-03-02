Imam že plačano potovanje, kaj naj zdaj naredim?

Marsikdo, ki je sicer še doma, ima pa že plačano potovanje, letalsko karto, namestitve v prihodnjih dnevih ali tednih, se ob svetovnem dogajanju okoli Irana sprašuje, kaj naj naredi. Morda njegova destinacija ni ravno v bližini države, kjer potekajo spopadi, se pa vseeno boji na pot (posebej, če so zraven otroci). Kakšne so njegove pravice, lahko zahteva povrnjene stroške in odpove odhod?

Kot pojasnjujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), ima vsak potnik dve možnosti. Zaradi izrednih razmer lahko potovanje odpove že turistična agencija. Potnikom mora vrniti vsa opravljena plačila, ker pa gre za izredne razmere, potnikom ni dolžna povrniti dodatne škode.

A potnik lahko tudi sam odstopi od pogodbe o potovanju, kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa. Od potovanja pa lahko odstopi, tudi če takšne izredne okoliščine bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja. V tem primeru je upravičen do povračila vseh plačil in mu ni treba plačati odstopnine. Nimajo pa pravice zahtevati povrnitve škode.

Na ZPS dodajajo še primer, da zaradi izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potrošnika (kar se dogaja ravno zdaj). Takrat mora agencija na lastne stroške zagotoviti nastanitev, ki je po možnosti enakovredne kategorije, kot je dogovorjena v pogodbi o paketnem potovanju. Te stroške krije agencija za največ tri prenočitve.

Splošni pogoji zavarovalnic

A kaj pravzaprav je »višja sila« v primeru vplačanega rizika? Je iranski primer dovolj? Kadar gre za riziko odpovedi potovanja, ta riziko definirajo splošni pogoji zavarovalnice, zavarovalnica bo konkretne primere presojala v skladu s svojimi splošnimi pogoji.

Višja sila Višja sila pri zavarovanju potovanja (običajno se glasi zavarovanje rizika odpovedi) obsega nepredvidljive, nepričakovane dogodke, ki onemogočijo potovanje. To vključuje nenadno bolezen, poškodbo, smrt v ožji družini, elementarne nesreče ali izredne dogodke (npr. vojna, terorizem), ki potniku preprečijo odhod.

A zakon o varstvu potrošnikov takšne izredne razmere definira kot neizogibne in izredne okoliščine, na katere stranka ne more vplivati in katerih posledice bi bile kljub sprejetju vseh razumnih ukrepov neizbežne.

»Pri tem je imel pripravljavec zakonodaje v mislih primer vojne, druge resne varnostne težave (npr. terorizem), znatno tveganje za zdravje ljudi (npr. izbruh resne bolezni v kraju potovanja) ali naravne nesreče (npr. poplave, potresi ali vremenske razmere, ki onemogočajo varno potovanje). Kot indic za neizogibne in izredne okoliščine bi se lahko po mnenju zakonodajalca štela tudi objava ministrstva za zunanje zadeve, da odsvetuje vsa potovanja v neki del sveta in svetuje vsem državljanom RS, da ta kraj ali državo nemudoma zapustijo,« še pojasnjuje Goga Sredojević iz ZPS.

Vsem potnikom imajo na ZPS tudi nasvet za naprej: V tistih primerih, ko se potovanja še niso začela, je možno, da bo agencija bistveno spremenila program potovanja. V tem primeru potrošniki lahko privolijo v predlagano spremembo ali pa odstopijo od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi plačali odstopnino.