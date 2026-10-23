Ko zavarujemo dom, največkrat pomislimo na požar, poplavo, izliv vode ali vlom. Precej manj pozornosti pa namenimo posameznim predmetom, ki so lahko vredni več tisoč evrov. Umetniška slika, podedovana starinska omara ali dizajnerski naslanjač namreč pri običajnem zavarovanju stanovanjske opreme niso nujno obravnavani tako, kot pričakujemo. Zavarovalnica ob sklepanju police tudi ne more vedeti, kaj vse imamo doma in koliko je posamezen predmet v resnici vreden.

Kaj je treba zavarovalnici povedati že ob sklenitvi police, od česa je odvisno izplačilo ob škodi in na katere omejitve je dobro biti pozoren? Več preberite na Deloindom.si, kjer strokovnjak pojasnjuje tudi, kako se izogniti neprijetnemu presenečenju, ko je za ukrepanje že prepozno.