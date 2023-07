Ime, ki je šokiralo britanske gledalce

O tem, da naj bi 17-letnici plačal veliko denarja za spolno eksplicitne fotografije, ona pa si je po maminih navedbah s tem kupovala prepovedano drogo, je pred tednom dni pisal britanski tabloid Sun, pri čemer identitete novinarja ni razkril, zato je v naslednjih dneh zgodba eksplodirala. Vodstvo BBC je bilo pod pritiskom, da z novinarjem prekine pogodbo, zato so »moškega člana ekipe« v torek suspendirali.

Po petih dneh medijske gonje in ugibanj, kdo je to, je včeraj popoldne njegovo ime razkrila kar njegova žena Vicky Flind, predvsem zaradi »skrbi za njegovo duševno dobro počutje in zaščite otrok«, kot je njeno izjavo objavil BBC. »Huw ima resne psihične težave, v zadnjih letih se je zdravil zaradi hude depresije. Dogodki zadnjih nekaj dni so izrazito poslabšali njegovo stanje in je zdaj v bolnišnični oskrbi.« Vicky Flind je tudi navedla, da je bil mož z obtožbami seznanjen prejšnji četrtek, odzval se bo, ko bo njegovo stanje dovolj dobro. Njena izjava je sledila kmalu po sporočilu londonske metropolitanska policije, da v primeru niso zaznali znakov kaznivega dejanja.

Tabloid Sun je svoje članke objavljal tudi med tednom, zdaj se spoprijema z obtožbami, da ni upošteval osnovnih novinarskih standardov.

Prelomni dogodki

Mnogi se sprašujejo, kako je lahko ta zgodba povzročila takšno norijo. Odgovor je na dlani: valižanski novinar in voditelj Huw Edwards je bil BBC-jeva zanesljiva stalnica ob zgodovinskih trenutkih britanske zgodovine. V skoraj štirih desetletjih si je s profesionalnim nastopom ustvaril sloves pomirljive osebe na televizijskem zaslonu. Medijski hiši se je pridružil leta 1984, do zgodnjih devetdesetih je bil glavni poročevalec iz britanskega parlamenta. Leta 1999 je bil eden od glavnih voditeljev informativnih oddaj, vse pogosteje so ga prosili, da za BBC spremlja in komentira ključne dogodke. Tako je poročal s poroke princa Williama in Kate Middleton, pogreba vojvode Edinburškega, kraljičinega diamantnega in platinastega jubileja ter kronanja kralja Karla III. Bil je tudi sovoditelj oddaje ob smrti Nelsona Mandele in oddaje, v kateri so predstavljali rezultate referenduma o brexitu leta 2016. Toda največji trenutek v njegovi dolgi karieri je, tako britanski mediji, kraljičina smrt 8. septembra lani. Tistega dne je svojo izmeno začel zgodaj prav zaradi slabega zdravstvenega stanja monarhinje, potem pa je od 14. ure iz studia v živo spremljal razvoj dogodkov. Smrt je oznanil natanko ob 18.31 po lokalnem času. Bil je tudi eden od novinarjev, ki so poročali s kraljičinega pogreba, kar je njemu in kolegom prineslo nagrado TRIC, podeljeno prejšnji mesec.

Ko je britanski parlament leta 2017 hišo BBC prisilil, da je objavila letne zaslužke svojih zvezdniških voditeljev, je Edwards zaslužil 550.000 funtov (okoli 640 000 evrov). Nastopil je tudi v bondiadi Skyfall kot TV-voditelj, ki poroča o napadu na britansko obveščevalno službo MI6.

Preiskava se nadaljuje S policijskim poročilom zgodba za BBC gotovo ni končana. Po poročanju britanskih medijev naj bi Edwards tudi kolegom pošiljal neprimerna in spogledljiva sporočila, zato je korporacija pozvala zaposlene, naj se oglasijo. Po pisanju Daily Telegrapha so novinarji BBC Edwardsa hoteli razkriti, še preden so bile obtožbe objavljene v časopisu Sun. Z BBC so danes sporočili, da ponovno začenjajo preiskavo ravnanja svojega voditelja, mnogi na Otoku se sprašujejo tudi o ravnanju in novinarskih standardih tabloida Sun.

V predlanskem intervjuju za BBC je nakazal, da ne bo več dolgo glavni voditelj informativnega programa. »Nočno poročanje po dvajsetih letih zahteva svoj davek. Čeprav še vedno uživam, mislim, da tega ne bom počel dolgo.« Dvainšestdesetletnik je oče petih otrok, ki jih ima s soprogo, televizijsko producentko Vicky Flind, ki jo zdaj na Otoku hvalijo zaradi dostojanstvenega in sočutnega ravnanja v moževi aferi.