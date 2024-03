Ime tokratne podelitve je Oppenheimer

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je v preteklosti poskrbela za marsikatero presenečenje, toda pred letošnjo 96. podelitvijo nagrad oskar, ki bo danes ponoči po našem času, se zdi, da je vse odločeno – in v resnici tudi je, saj so zmagovalci že zapečateni. Film Christopherja Nolana Oppenheimer velja za favorita v glavnih kategorijah, za najboljši film, režijo, tudi glavnega igralca, vprašanje je samo, koliko od 13 nominacij se bo udejanjilo v zlatem kipcu.

Po lanskem hollywoodskem filmskem letu, ki ga je zaznamovala skovanka Barbenhaimer, se po poročanju tujih medijev zdi, da tako ostaja le še njen zadnji del. Barbie, enega najdonosnejših filmov lanskega leta, kljub osmim nominacijam komaj še kdo omeni, razen morda stavka igralca Ryana Goslinga: I'm just Ken. Ob tem, ko se pobirajo stave, koliko zlatih kipcev bo odnesla mojstrovina Christopherja Nolana o očetu atomske bombe, se hkrati ugiba, ali bo uspešnica Grete Gerwing sploh kakšnega.

V dobrem ali slabem

Barva letošnjih oskarjev tako ne bo rožnata (čeprav ima Barbie menda možnosti za zmago v kategoriji za najboljšo kostumografijo), ampak siva, v barvi obleke Juliusa Roberta Oppenheimerja. Film z njegovim priimkom v naslovu je kompleksna, poglobljena in tudi tragična pripoved o fiziku, ki je med drugo svetovno vojno vodil projekt Manhattan v ameriškem laboratoriju Los Alamos. Irski igralec Cillian Murphy je vsekakor poskrbel, da si občinstvo lahko predstavlja zanos in hkrati boleče spoznanje človeka, o katerem je režiser Christopher Nolan po pisanju revije Time dejal: »Naj vam je všeč ali ne, J. Robert Oppenheimer je najpomembnejša oseba, kar jih je živelo. Ustvaril je svet, v katerem živimo, v dobrem in slabem.«

Igralska ekipa iz Oppenheimerja – Robert Downey Jr., Emily Blunt in Cillian Murphy – se poteguje za oskarje v glavni in stranski moški ter stranski ženski vlogi. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Nolan, do zdaj nominiran za oskarja za filme Memento, Izvor in Dunkirk, je tudi najverjetnejši zmagovalec za najboljšo režijo, čeprav je konkurenca močna. Med kandidati je Jonathan Glazer, čigar Interesno območje je po pisanju Hollywood Reporterja najresnejši tekmec Oppenheimerja za najboljši film in daje upanje za kakšno presenečenje. Nekateri mediji so že poudarili, da nikoli ne smemo podcenjevati filmov o holokavstu. Tu so še Justine Triet z Anatomijo padca, ki je slavila v Cannesu, Jorgos Lantimos in njegova Nesrečna bitja, zmagovalni film v Benetkah, in navsezadnje legendarni Martin Scorsese, tokrat s filmom Morilci cvetne lune. Nominiran bo že desetič, s čimer je prekašal dosedanjega rekorderja med še živimi režiserji Stevena Spielberga, hkrati je tudi najstarejši nominiranec v kategoriji za najboljšega režiserja.

Filmi, za katere si je treba vzeti čas V igri za oskarja za najboljši film so letos dela precej monumentalnih razsežnosti. Filmi so v povprečju dolgi 138 minut. Najkrajša sta Interesno območje in Pretekla življenja, ki trajata po uro in 44 minut, na drugi strani sta Oppenheimer in Morilci cvetne lune, dolga približno tri ure.

Skladatelj rekorder

Med vsemi pa je najstarejši 92-letni skladatelj John Williams, letos nominiran za najboljšo izvirno glasbeno podlago za film Indiana Jones and the Dial of Destiny. Nominacije so zanj nekaj povsem običajnega; v karieri, dolgi sedem desetletij, jih je dobil kar 54, skoraj vsako leto (več jih je nanizal samo še Walt Disney). Zlatega kipca je sicer osvojil petkrat, največ za glasbo v Spielbergovih filmih: Schindlerjev seznam, E. T. – Vesoljček in Žrelo, pa tudi v četrtem delu Vojne zvezd in v filmu Goslač na strehi.

Martin Scorsese je pred kratkim dobil častnega medveda na filmskem festivalu v Berlinu. FOTO: John MacDougall/AFP

Če še sklenemo z glasbo: v minulem letu je bilo veliko novinarskih notic namenjenih Maestru, filmu o ameriškem skladatelju in dirigentu Leonardu Bernsteinu. Čeprav ni doživel prav dobrega odziva kritikov, je nanizal sedem nominacij, tudi za glavno vlogo. Bradley Cooper se tako lahko že vpiše v neslavni klub večnih nominirancev. Doslej so ga mednje zapisali dvanajstkrat (v različnih kategorijah), a nikoli ni dobil kipca in ga tudi letos skoraj gotovo ne bo. Boljša statistika se napoveduje Emmi Stone, ki je v igri za najboljšo igralko v glavni vlogi (Nesrečna bitja) in bi lahko postala ena redkih igralk z oskarjem do 35. leta. S tem bi šla po stopinjah velikih imen, kot so Meryl Streep, Jodie Foster in Elizabeth Taylor.

A v tej kategoriji velja za najverjetnejšo zmagovalko Lily Gladstone (Morilci cvetne lune), igralka indijanskih korenin, podobno kot je malo dvoma o najboljšem igralcu v stranski vlogi, to nagrado naj bi dobil Robert Downey Jr. (Oppenheimer).