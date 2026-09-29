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    Imeli bomo humanoidne robote in superračunalnik, manjkajo ljudje za delo z njimi

    Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
    FOTO: Depositphotos
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    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    29. 9. 2026 | 15:33
    15:16
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    A Impulz ni forum o robotih. Je poslovni forum o tem, kaj se zgodi, ko umetna inteligenca, podatki, robotika in druge napredne tehnologije iz demonstracij in pilotnih projektov vstopijo v podjetja, procese in odločitve. Okrog tega se bo v enem dnevu zvrstilo vse, kar tehnološka razprava običajno drži narazen: dopoldne umetna inteligenca, podatki in odločanje, kjer bo Sasha Rubel iz Amazon Web Services, strokovnjakinja za politike in upravljanje umetne inteligence, spraševala, kakšno je podjetje, ko UI ni več strategija, ampak operacijski sistem; popoldne robotika, virtualni svetovi in industrija 5.0 z Marcom Saccom iz italijanskega inštituta CNR-STIIMA, ki raziskuje, kaj mora robot znati, da postane sodelavec; vmes sistemski prehodi v krožnem gospodarstvu in mobilnosti. Na LAB odru pa sklop Poklici prihodnosti, ki ves ta stroj obrne k enemu vprašanju: kdo bo z njim delal in kdo ga bo tega naučil.

    Aleš Pevc iz Tehnološkega parka Ljubljana, ki na forumu vodi vsebine o umetni inteligenci in prihodnosti dela, pojasnjuje, kam se premikamo v času razcveta umetne inteligence.

    Roboti in superračunalniki so vidni. Kje je umetna inteligenca danes v resnici?

    V ljudeh, ne v podjetjih. Uradno tehnologije umetne inteligence uporablja 22 % slovenskih podjetij z 10 ali več zaposlenimi; med velikimi 72 %, med malimi le 18 %. Številka pa ne pove vsega. Evropska komisija v poročilu o digitalnem desetletju ugotavlja, da UI v Sloveniji poteka bolj individualno, s klepetalniki, ki so nadomestili iskanje po spletu, kot z uvedbami sistemskih rešitev. Zaposleni torej UI imajo, podjetje pa ne. In podjetje, ki ne ve, kdo in s katerimi podatki jo uporablja, je ne more spremeniti v proces.

    Kaj pomeni, da UI postane operacijski sistem podjetja?

    To je vprašanje, ki ga na forumu Impulz odpira Sasha Rubel. Po raziskavi AWS med 17.000 evropskimi podjetji UI uporablja 54 %, pred dvema letoma 33 %. Vendar je le 22 % uporabnikov prišlo do napredne rabe, kjer UI ni več dodatek starim procesom, ampak postane proces sam; 58 % jih ostaja na najosnovnejši ravni. Razlika ni v tehnologiji, ampak v tem, ali nekdo v podjetju sme in zna preoblikovati delo. To je reorganizacija, ne IT-projekt, in pri reorganizaciji nekdo vedno izgubi del pristojnosti. Zato se ustavi.

    Kaj torej manjka: tehnologija, denar ali ljudje?

    Ljudje, in to ne tisti, ki jih običajno omenjamo. Kot razlog, da UI ne uporabljajo, 69 % slovenskih podjetij navaja pomanjkanje ustreznega strokovnega znanja, štiri odstotne točke več kot leto prej. Sasha Rubel je v prispevku za revijo EME Outlook julija 2026 zapisala, da najgloblji primanjkljaj v Evropi ni v strokovnjakih za strojno učenje, ampak v vodstveni plasti, pri menedžerjih, ki znajo proces preoblikovati okoli tega, kar UI omogoča; s to tezo prihaja tudi na Impulz. Podjetja ne potrebujejo najprej programerjev. Potrebujejo vodje, ki vedo, katero delo naj stroj opravi in katero naj ostane človeku. Enako velja za robote: robot v tovarni ni problem nabave, ampak organizacije dela okoli njega.

    Kako naj podjetje ugotovi, koliko je UI zanj dejansko vredna?

    Direktorja danes ne zanima več, ali UI zna napisati elektronsko sporočilo. Zanima ga, koliko časa mu bo prihranila, koliko strank pridobila, koliko napak preprečila in kdaj se bo naložba povrnila. Enotnega odgovora ni, ker je učinek odvisen od naloge, podatkov in tega, kako je UI vpeta v proces. Zato je najbolj uporaben pristop tudi najbolj preprost: namesto splošnega projekta »uvedimo UI« podjetje izbere deset ponavljajočih se nalog in pri vsaki izmeri tri stvari, čas pred uvedbo, čas po njej in kakovost rezultata. Šele takrat ve, koliko je UI vredna. Enako velja za obljube o agentih UI, ki naj bi sami pridobivali stranke. Petnajst novih strank na mesec ni lastnost tehnologije, ampak poslovni rezultat, ki ga je treba dokazati. Preprost poskus: človeku in UI-agentu damo isti cilj, v enem tednu poiskati in kvalificirati sto potencialnih strank, nato primerjamo porabljen čas, število relevantnih kontaktov in število sestankov, ki so iz tega nastali. O številkah se lahko pogovarjamo šele potem.

    Ali UI in roboti ogrožajo izkušene delavce?

    Podatki kažejo nasprotno od tega, kar se običajno predpostavlja. V raziskavi na približno 5.000 agentih za podporo strankam so UI-orodja produktivnost dvignila za skoraj 14 %, pri najmanj izkušenih za 35 %, pri najbolj izkušenih pa skoraj nič. UI torej predvsem skrajša čas, ki ga začetnik potrebuje, da dohiti izkušenega. To je lahko dobra novica tudi za prekvalifikacije: kaže namreč, da lahko UI manj izkušenim pomaga hitreje osvojiti del znanja in praks, za katere so prej potrebovali precej več časa. Ob tem velja previdnost pri obljubah o večkratnih pospeških. V eni od študij so bili izkušeni razvijalci z UI 19 % počasnejši, čeprav so bili prepričani, da so hitrejši. Podjetje, ki ne meri, uvaja UI na podlagi občutka.

    Kateri poklici bodo torej izginili?

    To je napačno vprašanje. Pravo je, katere naloge znotraj poklica bodo izginile, katere bodo ostale in katere nove bodo nastale. Delodajalci v raziskavi Svetovnega gospodarskega foruma pričakujejo, da bo do leta 2030 UI avtomatizirala posamezne naloge in da bo 41 % podjetij zaradi tega krčilo število zaposlenih, hkrati pa jih 77 % načrtuje dodatno usposabljanje obstoječih. To ne pomeni, da bo 41 % ljudi ostalo brez dela. Pomeni, da se bo delo znotraj poklicev prerazporedilo. Računovodja bo porabil manj časa za prenos podatkov in prvi osnutek poročila, več za razlago in svetovanje. Prodajnik manj za iskanje kontaktov, več za odnos s stranko. Inženir manj za rutinsko dokumentacijo, več za zahtevne probleme. Učitelj manj za pripravo gradiv, več za mentorstvo. Poklic ostane, spremeni se njegova sestava.

    Kdo bo te ljudi naučil?

    Tu smo najšibkejši. Generativno umetno inteligenco je leta 2025 uporabljalo 38 % prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 74 let, med tistimi, ki je niso, pa jih je 12 % navedlo, da sploh niso vedeli, da takšna orodja obstajajo. Teh ljudi ne dosežemo s konferenco. Dosežemo jih z ljudskimi univerzami, centri za izobraževanje odraslih in delodajalci. Zato bomo na Impulzu za isto mizo posedli Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter izobraževalce odraslih. Dober primer je invalidsko podjetje Peruna, ki vlaga v usposabljanje delavcev za nove tehnologije, da jih spremembe ne bi odrinile, ampak da bi sami razmišljali, kako nadgraditi svoje delovno mesto. To je družba 5.0 v praksi: tehnologija, ki povečuje, kar človek zmore, namesto da ga nadomesti.

    In šola?

    Delodajalci pričakujejo, da se bo do leta 2030 spremenilo 39 % ključnih veščin. Šola se ne more odzivati s petletnimi reformami, če se veščine spreminjajo hitreje od njih. Zato na forumu Impulz predstavljamo Šolski center Slovenske Konjice, ki ni čakal na spremembe od zgoraj in je postavil lasten razvojni laboratorij. Takšen primer je prenosljiv na druge šole in zato zanimivejši od še ene razprave o kurikulu.

    Roboti bodo na Impulzu najbolj vidni. Koliko mora stati humanoid, da ga slovensko podjetje kupi?

    UI se seli iz zaslona v fizični svet. Sistemi ne obdelujejo več samo besedila in slik, ampak zaznavajo prostor, se premikajo po njem in ravnajo s predmeti; za to se uveljavlja izraz fizična umetna inteligenca. Humanoid je samo ena od njenih oblik, a privlačna, ker je skoraj ves naš svet narejen za človeško telo: stopnice, vrata, orodje, police. Vseeno velja ločiti vizijo od stanja. Mednarodna zveza za robotiko IFR v svojem stališču o humanoidih ugotavlja, da ostaja negotovo, ali in kdaj bo prišlo do njihove množične uporabe, in da obstoječih tipov robotov ne bodo nadomestili, ampak dopolnili. Za podjetje je zato vprašanje preprostejše od viralnih videov: koliko robot stane, koliko let zdrži, koliko uporabnih ur dela na dan, koliko stane vpeljava in koliko je vredna naloga, ki jo prevzame. Robot, ki dela dve uri na dan in potrebuje človeka, da ga nadzira, se ne splača. Robot, ki dve izmeni opravlja nevarno, fizično težko ali kadrovsko podhranjeno delo, je drugo. Prva prava uporaba se bo zato zgodila manj spektakularno, kot kažejo posnetki: v skladiščih, logistiki, proizvodnji in pri pregledovanju nevarnih območij.

    Slovenija dobiva tovarno umetne inteligence. Bo to dovolj?

    Infrastruktura sama ne bo dovolj. Evropska komisija v letošnjem poročilu o digitalnem desetletju Sloveniji pripisuje razmeroma dobro uvajanje UI v podjetjih, hkrati pa ugotavlja, da mala in srednje velika podjetja zaostajajo pri osnovni digitalizaciji ter uporabi oblaka in podatkovne analitike, da je delež IKT-strokovnjakov pod povprečjem EU in da država nima nobenega samoroga. To je paradoks: UI posvajamo hitro, podatkov in procesov, ki bi ji dali kaj delati, pa ne urejamo. UI brez urejenih podatkov je zelo sposoben pomočnik brez dostopa do informacij. Slovenska tovarna umetne inteligence SLAIF, ki jo sofinancirata Slovenija in evropsko skupno podjetje EuroHPC, je skupaj z novim superračunalnikom vredna 135 milijonov evrov; od tega je za samo tovarno, torej storitve za podjetja, raziskovalce in javni sektor, namenjenih dobrih 12 milijonov, večina pa gre za superračunalnik, optimiziran za UI, ki bo stal v Mariboru in začel delovati leta 2027. Slovenija je v dobri družbi: EU vzpostavlja 19 tovarn umetne inteligence v 16 državah, večina naj bi začela delovati do konca 2026. Zmagovalci pa ne bodo države z največjim računalnikom, ampak tiste, ki ga bodo zapolnile s koristnim delom. Superračunalnik je ponudba. Če UI uporablja 18 % malih podjetij, je naše ozko grlo povpraševanje: podjetja, ki vedo, kaj bi sploh naročila. Prednost, ki je velike države nimajo, pa imamo: lastne jezikovne modele, kot je GaMS, in dovolj majhen sistem, da lahko država, znanost in gospodarstvo sedejo za isto mizo.

    Za podjetja, ki želijo umetno inteligenco in avtomatizacijo iz pilotnih projektov prenesti v vodstvene, poslovne ali industrijske procese, je ena od podpornih točk AI HUB Slovenija, ki združuje vodilne slovenske strokovnjake in podjetja s področja razvoja in uvajanja AI rešitev.

    Kaj mora biti res čez leto dni?

    Cilj Digitalne Slovenije je, da bi do leta 2030 tri četrtine podjetij z 10 ali več zaposlenimi uporabljalo računalništvo v oblaku, umetno inteligenco ali podatkovno analitiko. Do tja so štiri leta. Uspeh v prvem letu ne bo nov stroj in ne bo robot na odru. Bo prvih nekaj sto malih podjetij, ki UI ne uporabljajo več samo za pisanje e-pošte, ampak so z njo spremenila vsaj en proces. In ljudje, ki so se tega naučili ob delu, ne pred njim. Tudi zato uspeha foruma Impulz ne bomo merili po tem, koliko robotov bomo postavili na oder, ampak koliko konkretnih premikov bo sprožil v podjetjih.

    Pet vprašanj, na katera bi moralo vsako podjetje znati odgovoriti konec leta 2026

    • 1. Koliko ur na teden UI res prihrani našemu zaposlenemu? Raziskave kažejo od 14 % več rešenih primerov v podpori strankam do 40 % krajšega časa pri pisnih nalogah. To ni univerzalen rezultat; izmeriti ga je treba na lastnih procesih.
    • 2. Ali lahko podjetje s 30 zaposlenimi z UI naredi toliko kot podjetje s 50? Pri nekaterih procesih da. A večja zmogljivost ni isto kot manj zaposlenih; pogosteje pomeni, da ista ekipa obdela več strank ali hitreje pride na trg.
    • 3. Ali nam lahko UI-agent pripelje 15 novih strank na mesec? Lahko, a to je poslovni kazalnik, ne tehnična lastnost. Meri se število kvalificiranih kontaktov, sestankov in dejanski prihodek.
    • 4. Kdaj se nam humanoidni robot splača? Ko je njegov skupni strošek na uporabno uro nižji od vrednosti dela, ki ga opravi. Pri humanoidih ta račun danes še ni splošno dokazan.
    • 5. Kdo v podjetju sme spremeniti proces zaradi UI in ali ima za to znanje? Če odgovora ni, UI ostane orodje posameznikov in nikoli ne postane sistem.

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    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Magazin  |  Potovanja
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    Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
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    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Slovenski energetski velikan posebej za slovenska podjetja

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Osem tednov in rezultati so vidni

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
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    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
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    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Darilo za prve korake v prihodnost

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
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    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
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    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
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    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Zdravstvena oskrba brez dolgega čakanja

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
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    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Miti in legende, ki jim še verjamemo o investiranju v sklade

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    21. 9. 2026 | 14:01
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo bo vodil našo državo leta 2045?

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:59
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