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    Zanimivosti

    Najbolj priljubljena imena novorojenčkov: Hana, Mia, Ema, Mark, Luka in Filip

    Mark je bil lani spet najbolj pogosto ime za dečke, Hana pa je prvič osvojila vrh lestvice dekliških imen.
    Priljubljenost imen se spreminja postopoma, vendar se trendi jasno kažejo. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Priljubljenost imen se spreminja postopoma, vendar se trendi jasno kažejo. FOTO: Shutterstock
    T. J.
    20. 7. 2026 | 17:00
    4:12
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    Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) so slovenski starši otrokom, rojenim leta 2025, izbirali zelo raznolika imena. Med dečki je bilo zabeleženih 1.387 različnih imen, med deklicami pa 1.382 različnih imen. Da je bilo kar 61 odstotkov deških in 60 odstotkov dekliških imen izbranih samo za enega novorojenčka, pa kaže na nadaljevanje trenda, ko  se starši vse pogosteje odločajo za manj pogosta imena.

    Med dečki je bilo lani najpogostejše ime Mark. Tako je bilo poimenovanih 198 dečkov, kar predstavlja 2,3 odstotka vseh rojenih fantkov. Mark se med prvo deseterico najpogostejših imen uvršča že od leta 2011, najvišje pa je bil pred prvim mestom leta 2025 uvrščen v letih 2017 in 2020, ko je zasedel tretje mesto, leta 2024 je bilo to prav tako najpogostejše ime.

    Na drugem mestu je pristalo ime Luka, ki je bilo izbrano za 194 dečkov. Gre za ime, ki je bilo v Sloveniji dolgo časa sinonim za priljubljenost – kar 23 let je bilo najpogostejše ime za novorojene dečke, nazadnje leta 2023. Čeprav je Luka v zadnjih dveh letih izgubil vodilni položaj, ostaja eno najbolj priljubljenih in stalnih imen med slovenskimi starši.

    Tretje mesto je ponovno zasedel Filip s 175 novorojenčki, sledila sta Jakob (161) in Oliver (147). Med najbolj priljubljenimi desetimi imeni so bila še Tim (141), Oskar (134), Nik (128), Maks (124) in Lovro (118).

    Primerjava s prejšnjimi leti kaže, da se pri dečkih še vedno ohranjajo tradicionalno priljubljena imena, kot so Luka, Filip, Jakob in Nik, vendar se v ospredje prebijajo tudi krajša in sodobnejša imena. Mark in Oliver sta primera imen, ki odražata nekoliko spremenjen okus staršev, saj so vedno bolj priljubljena kratka, preprosta in mednarodno prepoznavna imena.

    In prišla je Hana

    Med deklicami je največja novost leta 2025 uvrstitev imena Hana na prvo mesto. Starši so tako poimenovali 182 novorojenk, kar predstavlja 2,2 odstotka vseh rojenih deklic. Hana je bila med petimi najpogostejšimi dekliškimi imeni že od leta 2020, vendar je šele leta 2025 prvič postala najbolj priljubljena izbira staršev. Najbližje vrhu se je pred tem uvrstila leta 2023, ko je bila druga najpogostejša.

    Na drugem mestu med deklicami je bilo ime Mia s 155 otroki, tretje mesto je zasedla Ema s 154 deklicami. Med prvih pet se je prvič uvrstila tudi Sofija (152), peta pa je bila Zala (148). Med desetimi najpogostejšimi dekliškimi imeni so bila še Vita (139), Julija (135), Ajda (129), Mila (123) in Ela (116).

    Tudi pri dekliških imenih se nadaljuje trend priljubljenosti kratkih in zvenečih imen, ki se v zadnjih letih redno pojavljajo pri vrhu lestvice, medtem ko se med najbolj priljubljenimi pojavljajo tudi novejše izbire, kot je Sofija. Starši se tako vse pogosteje odločajo za imena, ki so preprosta za izgovorjavo, hkrati pa prepoznavna tudi širše od slovenskega prostora.

    Podatki SURS za leto 2025 potrjujejo, da se priljubljenost imen spreminja postopoma, vendar se trendi jasno kažejo. Pri dečkih ostajajo močna tradicionalna imena, vendar se jim pridružujejo novejše izbire, pri deklicah pa prevladujejo kratka, mehko zveneča imena.

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