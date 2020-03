In potem je prišla Esmeralda

V julijskih dneh leta 1999 je igralka Leticia Calderón obiskala Slovenijo in postala kraljica slovenskih src.

Foto Marko Feist

Neverjetni ljubezenski trikotniki, sovraštvo, prevare, nenavadne bolezni, junaki, ki vstanejo od mrtvih ... Vse to smo v zadnjih desetletjih preživeli pred tv-zasloni. Najbolj trpežni se spominjajo ljubezenskih skrivnosti prebivalcev mesteca Peyton, drugi spletk denverske dinastije Carrington ali J. R. Ewinga v Dallasu. Nekje sredi osemdesetih smo gledali češko Bolnišnico na koncu mesta s primarijem Sovo in sestro Ino, pa schwarzwaldsko različico klinike, hudo so se zapletale ljubezenske in druge vezi v Santa Barbari, ne smemo pozabiti Sužnje Isaure, ki velja za prvo telenovelo pri nas, pa Gozdarsko hišo Falkenau, Gorskega zdravnika, ki so mu sledile mnoge mehiške in turške strasti, lune, upornice in raznorazni sulejmani veličastni.Nekje vmes je prišla Esmeralda. Nič prej in nič pozneje se ne more kosati z revnim mehiškim slepim dekletom smaragdnih oči, zamenjanim ob rojstvu, ki se zaljubi v mladega zdravnika, pot do srečnega konca pa je preveč dolga in zapletena, da bi si jo zlahka zapomnili. Kar 137 delov je mehiška televizija posnela leta 1997, pri nas so serijo leto pozneje predvajali na Pop TV in velja za najbolj gledano telenovelo.Ampak tukaj se še nič ne konča. Esmeralda je naravnost obsedla slovenski narod in meje med zaslonom in resničnim svetom so bile zabrisane. To se je pokazalo predvsem v julijskih dneh leta 1999, ko je igralka Leticia Calderón – Letty za prijatelje – obiskala Slovenijo in postala kraljica slovenskih src. V špalirju oboževalcev je Esmeralda s kratkimi lasmi osem dni popotovala od Ljubljane do Bleda in od Dupleka do Portoroža, ves čas obdana s trumami oboževalcev. Ljudje so vzdihovali, »če bi zastonj kruh delili, ne bi bilo take gneče«, ona pa jim je v slovenski narodni noši odgovarjala »rada vas imam«.Danes se vrača na Planet TV. Natanko takšna, kot je bila pred 22 leti. Vprašanje pa je, koliko smo se v tem času spremenili mi.