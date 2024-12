Indijec Domaradžu je postal najmlajši svetovni šahovski prvak

Za naziv najboljšega šahista na svetu sta se od 25. novembra potegovala branilec naslova Kitajec Ding Liren in vzhajajoča zvezda, Indijec Gukeš Domaradžu. Slednji je poleg naziva najboljšega šahista na svetu prejel tudi denarno nagrado v višini 2,5 milijona dolarjev oziroma skoraj 2.4 milijona evrov. Domaradžu je najmlajši tekmovalec, ki se je kadarkoli potegoval za ta naziv in tako tudi najmlajši zmagovalec svetovnega prvenstva. Star je komaj osemnajst let. Pred njim je bil najmlajši Gari Kasparov, ki je leta 1985 svetovno prvenstvo osvojil pri zgolj 22 letih.

Tekmovalca, prvič v zgodovini prvenstva sta se za naziv potegovala dva Azijca, sta se borila zadnje tri tedne. V vsaki partiji je imel vsak tekmovalec na voljo 120 minut za prvih 40 potez in nato 30 minut za zaključek igre. Od tekmovalcev pa v tem času igra zahteva neverjeten fokus in napor. »To je gora Olimp,« je za CNN šport povedal petkratni svetovni prvak Višvanatan Anand. »To je tisto, kar se trudiš doseči, vse odkar se naučiš igrati. Je kot vzpon na Everest ali prečkanje reke Amazon.«

Danes 14. partija

In res je bil v naporni bitki velemojstrov, izid neodločen vse do današnjega konca, tudi strokovnjaki niso želeli predvideti rezultata tekmovanja. Največje veselje je ta ponedeljek zavladalo med indijskimi šahisti in navdušenci, ko je prvič v tekmovanju prednost prevzel njihov šahist Gukeš Domaradžu. »Ta igra je bila zame neverjetno naporna, že po četrti potezi sem dvomil v svoje odločitve,« je po izgubljeni partiji bitko za Mednarodno šahovsko federacijo povzel branilec naslova, 32-letni kitajski šahist Ding Liren.

Svetovno prvenstvo v šahu organizira Mednarodna šahovska federacija že 138. leto, doslej je naziv osvojilo 17 vrhunskih šahistov, aktualni prvak je osemnajsti (vsak je torej osvojil v povprečju sedem prvenstev). Kitajec Ding Liren je lani zmagal, po tem, ko se Magnus Carlsen ni odločil braniti naslova najboljšega šahista na svetu, v boju za naziv premagal Rusa Jana Nepomnjaščija. Letos je tako Ding Liren po 9-mesečnem premoru, ki ga je zaradi boja z depresijo napovedal novembra lani, branil svoj naslov proti indijski vzhajajoči šahovski zvezdi. Po tem, ko se je Carlsen odločil, da lani ne nastopi na svetovnem prvenstvu, je svoje neodobravanje do tekmovanja sicer izrazil Gari Kasparov, ki je povedal, da »obstaja 16 svetovnih prvakov v šahu. In ta naziv so si pridobili šele, ko so premagali prejšnjega zmagovalca«.

Indijski orkan v Singapurju

Gukeš Domaradžu je poleg tega, da je najmlajši zmagovalec svetovnega prvenstva v njegovi več kot stoletni zgodovini, tudi tretji najmlajši velemojster v zgodovini, kar je postal pri 12 letih starosti. Šah se je naučil igrati na šahovskem krožku v šoli že pri sedmih letih. Ko se je maja v Kanadi uvrstil na svetovno prvenstvo, ga je Gari Kasparov oklical za »indijski orkan v Torontu«, to energijo pa je očitno prenesel tudi v Singapur, kjer je ravnokar postal svetovni prvak v šahu 2024.