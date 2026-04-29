Indijski milijarder si želi Escobarjeve povodne konje za svoj živalski vrt

Anant Ambani, sin indijskega tajkuna in predsednika podjetja Reliance Industries Mukesha­ Ambanija, se je znova ponudil, da v svoj zasebni živalski vrt sprejme 80 povodnih konjev, potomcev živali, ki so bile nekoč v lasti kolumbijskega mamilarskega šefa Pabla Escobarja.

Štiri povodne konje, ki sicer izvirajo iz podsaharske Afrike, je Escobar v Kolumbijo prepeljal v osemdesetih letih. Po njegovi smrti leta 1993 so oblasti živali prepustile naravi, zaradi pomanjkanja nadzora pa so se nevarno namnožile. Po zadnjih ocenah jih je trenutno okoli 200 – kar je največje število povodnih konj zunaj Afrike –, do leta 2030 pa bi jih bilo lahko tudi do 500.

Povodni konji trenutno prebivajo ob reki Magdaleni, kjer imajo obilo hrane in nobenih naravnih plenilcev. Uničili so tamkajšnjo vegetacijo, obenem pa pobijajo domorodne živali in živino. Oblasti so jih poskušale kastrirati, a prepozno.

Ker so povodni konji nevarni tako za naravno okolje kot za živino in prebivalce, so se oblasti odločile, da jih 80 polovijo in usmrtijo. Odločitev je sprožila buren odziv organizacij za pravice živali, znova se je oglasil tudi indijski milijarder Ambani, ki bi 80 živali prepeljal v svoje zasebno zatočišče za živali Vantara. »Povodni konji so živa, čuteča bitja ... Če imamo možnost, da jih rešimo na varen in človeški način, smo odgovorni, da to poskusimo,« je po navedbah Guardiana dejal Ambani.

Anant Ambani je sin Mukesha­ Ambanija, najbogatejšega Azijca in dvajsetega najbogatejšega zemljana. Njegovo premoženje je ocenjeno na 81,3 milijarde evrov. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Čeprav je zasebni živalski vrt Vantara na prvi pogled dobra rešitev, je pod drobnogledom oblasti. Prostor je namreč dom za več kot 150.000 živali, med njimi za številne ogrožene vrste, njihov izvor pa je sporen. Mednarodna organizacija Cites, ki deluje na podlagi istoimenske konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, je opozorila, da Vantara ne deluje v skladu z zakonom o mednarodni trgovini z divjimi živalmi. Družina Ambani in živalski vrt Vantara zanikata obtožbe, preiskava, ki jo je lani odredilo vrhovno sodišče Indije, pa ni našla dokazov o kršitvi zakona.

Nekateri so Vantaro označili za »živalski vrt nečimrnosti« družine Ambani, saj je zaprt za javnost. Poleg tega ima prostor poseben politični pomen, eden od njegovih podpornikov je indijski premier Narendra Modi.

Prevoz v Indijo za 3,5 milijona evrov

Podoben načrt, da bi v Indijo prepeljali 60 povodnih konj, so prvič predlagali že leta 2023, a zaradi logističnih težav in pomanjkanja vladnih dovoljenj premik ni uspel. Povodne konje – vsak tehta od dve do tri tone – bi morali najprej poloviti, nato pa jih prepeljati v oddaljeno Indijo.

Ambani se je tokrat obrnil neposredno na kolumbijsko vlado in jo prosil, naj odobri varno, znanstveno vodeno premestitev, ki bo 80 živalim omogočila stalen dom. »Ti povodni konji si niso sami izbrali kraja svojega rojstva, prav tako niso ustvarili okoliščin, s katerimi se srečujejo zdaj,« je dodal. Prevoz živali v Indijo bi milijarderja stal okoli 3,5 milijona evrov.

Kljub temu ostaja vprašanje, ali je Vantara zares primeren kraj za povodne konje, saj njihova vrsta v Indiji ni naravno prisotna. V živalskem vrtu ima družina Ambani med drugim medvede, krokodile, slone, leoparde in tigre, nikoli pa še niso skrbeli za povodnega konja, poroča Guardian.

Ambani kljub temu vztraja, da bodo v njegovem zatočišču Escobarjevi povodni konji našli varen dom. »V Vantari imamo strokovnjake, infrastrukturo in smo odločni podpreti to prizadevanje, v celoti pod pogoji Kolumbije,« je dejal Ambani.