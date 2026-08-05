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    Zanimivosti

    Infantino na vse tanjšem ledu

    Predsednik svetovne nogometne organizacije Fifa Gianni Infantino je po propadu projekta Fifa Forward Enterprise sklical sestanek vodstva v maroškem Rabatu.
    Infantinu tokrat ne more pomagati niti predsednik ZDA. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Galerija
    Infantinu tokrat ne more pomagati niti predsednik ZDA. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    G. K.
    5. 8. 2026 | 13:30
    5:34
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    Predsednik Fife Gianni Infantino je za danes v maroškem Rabatu sklical sestanek z vodstvom Svetovne nogometne organizacije, potem ko je bil tarča ostrih kritik zaradi neuspešnega načrta Fifa Forward Enterprise (FFE). V severnoafriški državi, kjer se Švicar zadržuje zadnje dni, naj bi govorili o naslednjih korakih po umiku predloga.

    Prejšnji teden je bil Infantino prisiljen opustiti predlog FFE, da bi zasebnim vlagateljem omogočil lastniške deleže v komercialnih dejavnostih in organizaciji dogodkov krovne nogometne organizacije; k temu ga je prisilil silovit odziv svetovne javnosti, ki zdaj ogroža njegov položaj predsednika. Kritike so se v začetku tega tedna še okrepile, ko je generalni sekretar organizacije Mattias Grafström podprl glavnega operativnega direktorja Kevina Lamourja in prav tako izrazil nasprotovanje načrtu.

    V ponedeljkovem dopisu zaposlenim je Grafström – ki za Infantinov predlog FFE ni vedel – zapisal, da »posamezniki, nestabilna obdobja in nesrečni dogodki pridejo in gredo«, ter celotno zadevo označil za »žalostno in graje vredno zaporedje dogodkov«. Zaposlene je pozval, naj kljub političnim pretresom ostanejo osredotočeni na strokovno delo in poslanstvo krovne nogometne organizacije. To je sledilo Lamourjevi izjavi prejšnji petek, ko je dejal, da so bili zaposleni zavedeni in da je bil FFE »projekt ene same osebe«.

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    Uefa o koncu Infantinovega projekta: To je zmaga za nogomet

    Šef za globalni razvoj nogometa Arsène Wenger je v uradni izjavi poudaril, da je bil umik predloga »nujen in neizpodbiten«. Čeprav nekdanji dolgoletni trener Arsenala neposredno ni omenil Infantina niti ni kritiziral 56-letnika, je pojasnil, da je za predlog izvedel šele iz medijskih poročil, in zatrdil, da v strateški načrt ni bil vključen. Pozval je k preglednosti in neodvisnosti Fife, ki mora športu služiti z integriteto. 

    Arsene Wenger pravi, da je za projekt FFE izvedel iz medijev. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters
    Arsene Wenger pravi, da je za projekt FFE izvedel iz medijev. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

    In medtem ko se pritiski na Infantina znotraj organizacije stopnjujejo, se je oglasil še predsednik Jordanske nogometne zveze, princ Ali bin Al Husein, nekdanji kandidat za predsednika Fife. V ostri izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, je krovno organizacijo svetovnega nogometa obtožil izsiljevanja. Princ Ali bin Al Husein trdi, da je Fifa v zadnjih mesecih zadrževala sredstva, namenjena njihovi reprezentanci.

    Predsednik Jordanske nogometne zveze, princ Ali bin Al Husein, je krovno organizacijo svetovnega nogometa obtožil izsiljevanja.

    »To se je dogajalo, dokler mi med nedavnim svetovnim prvenstvom niso ustno sporočili, da bi naši nogometni zvezi zelo koristilo, če bi podprl Infantina,« je na platformi x zapisal Al Husein. Mislil je na naslednje volitve za predsednika Fife, predvidene za marec 2027 na kongresu v Rabatu. Infantino je aprila napovedal, da bo kandidiral za nov štiriletni mandat. Princ je še dodal, da so »v Jordaniji ponosni na to, da spoštujemo etične vrednote. Nismo ga podprli prej in ga zagotovo ne bomo niti zdaj. Vendar pa celotna situacija pomeni izsiljevanje in temu nočemo popustiti.«

    Evropska nogometna zveza (Uefa), ki ji predseduje Aleksander Čeferin in je ob Švicarjevem predlogu grozila z bojkotom vseh tekmovanj Fife, tudi svetovnega prvenstva, je pozvala k odhodu Infantina, saj je izgubila zaupanje v njegovo vodenje.

    Predsednik Jordanske nogometne zveze, princ Ali bin Al Husein, je krovno organizacijo svetovnega nogometa obtožil izsiljevanja.

    In kako je drugod po nogometnem svetu? Azijska nogometna konfederacija AFC in Concacaf – konfederacija, ki je gostila letošnje svetovno prvenstvo – še nista izrecno pozvali k Infantinovemu odstopu, vendar pričakujeta nujne odgovore. Vodstvo  AFC je kritično do nekaterih Infantinovih potez, toda pomembne države, kot sta Savdska Arabija in Katar, ostajajo med njegovimi podporniki.

    Caf, Afriška nogometna konfederacija, ostaja njegovo najmočnejše oporišče. Aprila 2026 so članice Cafa soglasno podprle njegovo ponovno kandidaturo, tudi po zadnjih polemikah pa več vplivnih afriških funkcionarjev ostaja na njegovi strani.

    Vodje nogometnih konfederacij niso enotni glede Infantinove prihodnosti. FOTO: Brian Snyder/Reuters
    Vodje nogometnih konfederacij niso enotni glede Infantinove prihodnosti. FOTO: Brian Snyder/Reuters

    Večina OFC, Oceanske nogometne konfederacije, ostaja naklonjena Infantinu, čeprav obstajajo posamezni kritični glasovi, na primer Nova Zelandija. Južnoameriški Conmebol ostaja javno previden in se ni jasno postavil na nobeno stran.

    Pomembno je tudi, da so številne manjše nacionalne zveze v preteklosti podpirale Infantina zaradi programa Fifa Forward, ki je občutno povečal razvojna sredstva za članice. To je eden glavnih vzrokov, da ima še vedno precejšnjo podporo zunaj Evrope,

    Kaj bo prinesel potres, ki se je, kot pravijo nekateri, začel z Infantinovim pajdašenjem z Donaldom Trumpom in amerikanizacijo nogometa, kar je bilo vidno zlasti na svetovnem prvenstvu,  bo verjetno znano kaj kmalu. 

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