Ingemar Stenmark: Med športniki pogrešam več izrazitih osebnosti

V novi epizodi podkasta Sovoznik gostimo enega največjih smučarjev vseh časov – Ingemarja Stenmarka. Šved, ki je s 86 zmagami v svetovnem pokalu desetletja držal absolutni rekord, ostaja ikona, ki pa se slavi nikoli ni zares prepustila.

»Zelo hitro sem postal slaven in na to nisem bil pripravljen. To je bila zame velika sprememba. Na začetku mi slava ni bila všeč, kasneje sem se je sicer navadil, a nikoli mi ni bila v užitek,« pripoveduje v pogovoru, v katerem se odpre o pritisku televizijskih prenosov, o življenju pod radarjem in o tem, zakaj danes med športniki pogreša več izrazitih osebnosti.

Stenmark, rojen leta 1956 v severnošvedskem Joesjöju, je dvakratni olimpijski prvak zimskih olimpijskih iger 1980 in petkratni svetovni prvak. Njegovo kariero so zaznamovali natančnost, tehnična popolnost in osredotočenost na slalom ter veleslalom. »Da sem vedno tekmoval proti času, ne proti ljudem. Čas je bil moj pravi tekmec,« poudarja.

V pogovoru se dotaknemo tudi njegove povezanosti s Slovenijo in podjetjem Elan. Prav na mladinskem taboru je kot deček prvič stopil na Elanove smuči in jim ostal zvest tudi v času največjih uspehov. »Z Elanovimi sem bil vedno hitrejši. Zame to ni bila izbira, bila je nuja, da imam najhitrejše smuči.«

Prek Elana ga je pot povezala tudi z nekdanjim slovenskim asom Bojanom Križajem. »Čeprav sva bila ‘tekmeca’, jaz nisem tekmoval proti njemu, temveč proti času. Zato sva lahko bila prijatelja in sva še danes.«

Stenmark brez zadržkov govori tudi o današnjem športu, v katerem so tekmovalci razpeti med vrhunske rezultate, posel in družbena omrežja. Ob omembi imen, kot sta Lindsey Vonn in Mikaela Shiffrin, opozori na breme sodobne izpostavljenosti: »Danes so športniki razpeti med šport, posel in družbena omrežja. To jemlje fokus.«

Spomni se tudi nenavadne podrobnosti iz Lake Placida, ko so tekmovalci bivali v še neodprtem zaporu: »Tako sem postal začasni ‘zapornik’ med prvim in drugim tekom. Nenavadno, a resnično.«

Danes živi mirno življenje zunaj Stockholma, vozi hčer na avtobus in še vedno tekmuje – med veterani v skoku s palico. Njegov rekord so 303 centimetri, a, kot pravi, mu pomeni prav toliko kot nekoč olimpijsko zlato.