Interier, ki je prava oda barvam

Najnovejši projekt, ki ga je zasnoval italijanski studio 02A v soseski Pigneto, zgodovinsko delavskem predelu Rima, ki danes slovi po živahnem nočnem življenju z boemskim pridihom, je prava oda barvam. Samostojna manjša vila iz zgodnjega dvajsetega stoletja z vrtom meri 120 kvadratnih metrov notranje površine in 130 kvadratnih metrov zunanje površine. Po prenovi, v kateri je skrbno oblikovana zasnova po meri, pravo nasprotje ustvarjalnim in nepričakovanim rešitvam.

»Z lastnikoma smo se veliko pogovarjali o njuni zgodovini, hišah, v katerih sta živela, in tudi o tistih, ki so jima bile všeč, da bi se čim bolj približali njunemu načinu življenja in slogu, ki sta ga želela v novem domu, da bi lahko vse to prenesli v interier vile, ki bo oblikovana po njunih željah,« pravi arhitekt Marco Rulli, ki je skupaj s Thomasom Grossijem ustanovil studio 02A. »Nov element, s katerim se do zdaj še nismo soočili pri svojem delu, je bilo dejstvo, da ima eden od lastnikov spremenjeno zaznavanje barv zaradi barvne slepote. Zato smo poiskali odtenke, ki jih je ena oseba dovolj dobro zaznavala, hkrati pa so bile primerne tudi za okus drugega, ob tem pa nismo pozabili niti na potencialne goste. Bilo je zabavno, rezultat pa je projekt, ki je na nek način ekstravaganten, vendar se mi zdi, da v celoti odraža osebnost lastnikov,« nadaljuje Marco Rulli.

Že ob vhodu v hišo je moč opaziti značilnost prenove, ki deluje kot rdeča nit celotnega projekta, v katerem brezskrbna uporaba barv in minimalna grafika definirata slog, ki je hkrati prefinjen in svež.

Pred velikim dnevnim prostorom, povezanim s kuhinjo, je majhen hodnik. Vstop v osrednji bivalni prostor zaznamujejo kovinski konstrukcijski tramovi, ki so jih poudarili z intenzivno modro barvo. S tem posegom so prostorom dali povsem drugačen pridih.

Na desni strani hodnika je veliko okno, s pogledom, ki ga obiskovalec ne pričakuje – pogled je v kuhinjo. Kovinske profile omenjenega okna so odeli v živo rumeno barvo.

Kuhinja je ustvarjalni prostor, v katerem se jasno kaže uporaba barv, s katerimi so predmete in funkcionalne dele spremenili v vpadljive elemente pohištva: kuhinjske omare s pastelno zeleno lakiranimi lesenimi ličnicami se nadaljujejo v delovni prostor, na drugi pa se raztezajo proti jedilnici, in sicer z dvema rumenima stolpičema, v katerih sta vgradna hladilnik in pečica. Prav tako živo rumena pločevinasta obloga, za katero se skriva napa, je zasnovana kot igriv in dekorativen element, ki aparat spremeni v origami. Na steni nad pomivalnim koritom je pritrjena lahka kovinska konstrukcija z odprtimi policami in odcejalnikom, izdelana po načrtu arhitektov. Predstavlja pa izvirno rešitev, saj prepušča svetlobo in omogoča pogled skozi steklo oz. notranje okno.

V pritličju vile je tudi kopalnica za goste, ki ima najprej umivalnik, umeščen na veliko kovinsko polico, medtem ko so kopalna kad in preostala kopalniška oprema v nadaljevanju prostora, odetega v keramične ploščice, na katerih je vzorec tropske vegetacije, za katero je bil navdih zunanji vrt.

V zgornjem nadstropju je naprej manjša kopalnica, odeta v živo rumeno barvo, v kateri so tako keramične ploščice kot tudi stene. V tem delu je tudi pralnica, še ena kopalnica, spalnice in delovna soba.

Vila je tudi tehnološko posodobljena, med drugim ima na strehi solarne panele, ki skrbijo za energetsko neodvisnost.

Na ogromnem vrtu, ki obkroža vilo, je dovolj prostora tudi za urbani zelenjavni vrt, ki predstavlja pravo razkošje bivanja v mestu.

