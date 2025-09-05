  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Zanimivosti

    Intervizija proti perverznosti Evrovizije

    Glasbeno tekmovanje bo 20. septembra v moskovski Live Areni, sodelovalo bo sedemnajst držav.
    Ruski in kitajski gledalci so z zastavami pospremili dogodek 12. junija, ki je označeval sto dni do začetka Intervizije. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters
    Ruski in kitajski gledalci so z zastavami pospremili dogodek 12. junija, ki je označeval sto dni do začetka Intervizije. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters
    Manca Jagodic
    5. 9. 2025 | 19:47
    5. 9. 2025 | 19:48
    4:33
    Ruski predsednik Vladimir Putin je že pred meseci naznanil oživitev Intervizije, potem ko je bila Rusija zaradi vojne v Ukrajini pred tremi leti izključena s tekmovanja Pesem Evrovizije. Glasbeno tekmovanje bo 20. septembra v moskovski Live Areni, promovirali bodo »tradicionalne vrednote«, ki so v nasprotju s »perverznostjo Evrovizije«.

    Čeprav je na uradni spletni strani Intervizije z velikimi črkami zapisano, da se svetovno znano glasbeno tekmovanje vrača v Rusijo, so Intervizijo v resnici zasnovali v nekdanji Češkoslovaški. Prvi sklop tekmovanj je trajal od leta 1965 do 1968, njihov namen pa je bil daleč od tradicio­nalnih vrednot, ki jih želi z Intervizijo obnoviti Rusija.

    Evrovizija je za Ruse očitno pozabljena. Tudi zmaga Dima Bilana, ki je prepričal Evropo leta 2007 v Beogradu. FOTO: Reuters
    Evrovizija je za Ruse očitno pozabljena. Tudi zmaga Dima Bilana, ki je prepričal Evropo leta 2007 v Beogradu. FOTO: Reuters

    Tekmovanje so namreč izvajali zato, da bi se države vzhodnega bloka lahko povezale z glasbenimi založbami z Zahoda. Češkoslovaški organizatorji so prvotno povabili k sodelovanju tudi ustvarjalce Evrovizije, a so jih ti ­zavrnili.

    Evrovizija prihodnje leto na Dunaju, a morda Slovencev tam sploh ne bo

    Kljub temu so takrat na Interviziji nastopili nekateri zahodni izvajalci, med njimi tudi Sandie Shaw in Udo Jürgens. Naslednji sklop tekmovanj je potekal pod poljsko organizacijo, in sicer med letoma 1977 in 1980, ko so na Interviziji nastopile tudi ZDA, Kanada in Japonska. Sovjetska zveza se je tekmovanja udeleževala, a se za to ni nič kaj potrudila, saj ni imela potrebe po širitvi že tako ­ogromnega trga.

    Orodje sovražne propagande

    Po razpadu Sovjetske zveze se je tekmovanje Pesem Evrovizije razširilo do njenih nekdanjih članic. Rusija je štirikrat zasedla drugo mesto, štirikrat tretje, leta 2008 pa dosegla prvo in edino zmago: Dima Bilan je prepričal Evropo s skladbo Believe.

    V Rusiji so junija slavnostno zaznamovali sto dni do začetka Intervizije. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters
    V Rusiji so junija slavnostno zaznamovali sto dni do začetka Intervizije. FOTO: Shamil Zhumatov/Reuters

    Ukrajina je, denimo, na Evroviziji zmagala trikrat. Leta 2004 s pesmijo Wild Dances in predstavnico Ruslano, leta 2016 s pesmijo Džamale 1944 in leta 2022 s pesmijo Stefanija Kaluš Orkestra.

    Prav druga zmaga – s skladbo o Stalinovi deportaciji Krimskih Tatarov – je neposredno nasprotovala Putinovim trditvam, da Ukrajina nima lastne kulture in zgodovine.

    Evrovizija je v devetdesetih letih začela promovirati raznolikost in v tekmovanje vključevala izvajalce iz skupnosti LGBT+. Leta 1997 je na Evroviziji zastopal Islandijo Páll Óskar, prvi odkrito gejevski pevec, leta 1998 je na tekmovanju zmagala transspolna ženska Dana International.

    Conchita Wurst je zmagala na Pesmi Evrovizije leta 2014. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Conchita Wurst je zmagala na Pesmi Evrovizije leta 2014. FOTO: Yves Herman/Reuters

    Medtem ko je Putin v Rusiji promoviral tradicionalne vrednote in sprejemal zakone, ki so omejevali skupnost LGBT+, je na Evroviziji leta 2014 zmagala Conchita Wurst, moški v ženski preobleki.

    »Ruska različica je kulturna protiutež Evroviziji,« je za Guardian komentirala Bárbara Barreiro León, strokovnjakinja s področja vizualne kulture, in pojasnila, da se je Rusiji zamisel o Interviziji porodila iz želje po izzivanju liberalnih zahodnih vrednot.

    Kljub temu uspeh Intervizije med državami, ki zagovarjajo tradicionalne vrednote, ni zagotovljen. »Mnogi spremljajo Evrovizijo ravno zaradi njene raznolikosti in političnih provokacij,« je za Guardian opozoril profesor Stephen Hutchings, akademski raziskovalec ruskih medijev.

    Rusijo bo na Interviziji zastopal ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman. FOTO: Intervision
    Rusijo bo na Interviziji zastopal ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman. FOTO: Intervision

    Čeprav so februarja v Kremlju obljubljali več kot 20 izvajalcev, bo na Interviziji nastopilo le 17 držav. Poleg Belorusije, Kitajske, Venezuele, Kube in Katarja bodo tam tudi ZDA z glasbenikom Brandonom Howardom. Na Interviziji bo nastopila tudi Srbija, ki je kandidatka za vstop v Evropsko unijo.

    Rusijo bo na glasbenem tekmovanju zastopal ultranacionalistični pevec Jaroslav Dronov z umetniškim imenom Šaman, ki goreče podpira Putina. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je Intervizijo označilo za »orodje sovražne propagande in olepševanja agresivne politike Ruske federacije«.

    Več iz teme

    EvrovizijaRusijaVladimir PutinIntervizija

