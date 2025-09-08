Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

Podjetje NIL se z znanjem, izkušnjami in poslovno odličnostjo ukvarja z naprednimi storitvami na področju informacijske tehnologije. Deluje tako v Sloveniji kot na tujih trgih, od leta 2019 pa je član skupine Conscia, ki združuje vodilna IT-podjetja iz več evropskih držav. Letos so prejeli tudi prestižen certifikat Great Place To Work®. O njegovem pomenu, kulturi podjetja in prihodnosti IT-industrije je spregovoril Beno Ceglar, generalni direktor podjetja NIL, del skupine Conscia.

Kaj za vas osebno in za podjetje NIL pomeni prestižen certifikat Great Place to Work®?

Prejeti certifikat Great Place To Work® je za nas veliko priznanje in hkrati potrditev, da smo na pravi poti. V središču naše zgodbe so vendarle ljudje – njihovo znanje, strast in predanost so temelj našega uspeha. Ta certifikat je poseben zato, ker temelji na njihovem mnenju. To pomeni, da se sodelavci pri nas dobro počutijo, da čutijo, da so cenjeni in da delamo skupaj tudi zanje, ne le za podjetje. Občutek je, da smo ustvarili okolje, ki ga sami prepoznavajo kot primerljivo najboljšim v industriji. In to največ šteje.

In kaj je po vašem mnenju ključno, da ste prejeli to prestižno priznanje, celo več, zaposleni so potrdili, da je NIL »odlično delovno okolje« – z rezultatom, ki presega merilo evropskega povprečja v IT-industriji?

Priznanje Great Place To Work® je za nas potrditev, da ustvarjamo kulturo, kjer ljudje resnično radi delajo. Naši sodelavci niso le zadovoljni z razmerami, zanimivimi projekti in agilnim načinom dela – verjamejo v našo skupno vizijo in uspeh podjetja. Ključni so medsebojno zaupanje, spoštovanje ter občutek slišanosti in vključenosti. To so vrednote, ki jih vsak dan živimo in gradimo skupaj. Veliko podjetij ima odlične pogoje, pa kljub temu ne dosežejo prave povezanosti. V sodobnem svetu je delo več kot služba – je način življenja, v katerem najdemo smisel, energijo in ponos. Prav to ustvarja odlično delovno okolje.

FOTO: WakeUp Creation

Katere vrednote ali prakse znotraj podjetja so po vašem mnenju najbolj prispevale k tako pozitivni oceni zaposlenih?

Naši sodelavci so najvišje ocenili področja, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju in osebnem priznanju. Posebej izstopajo podpora pri osebnem in strokovnem razvoju, močan timski duh in dostopnost vodij, odprta in transparentna komunikacija ter občutek varnosti. V velik ponos jim je tudi zavest, da so del podjetja, ki ustvarja pozitivno razliko.

Pomembno je, da ta kultura ni naključna, ampak sistemsko vpeta v naše vodenje. Naše politike, prakse in kadrovski kazalniki niso le domena oddelka za ljudi in kulturo, temveč skupna odgovornost vseh vodij in ekip. Pri nas je kultura strateška naložba – saj verjamemo, da lahko vrhunske storitve za naše stranke zagotavljajo le ljudje, ki se počutijo slišane, podprte in spoštovane.

»Najbolj smo ponosni na dejstvo, da zaposleni naše podjetje vidijo kot okolje, v katerem radi delajo.«

Kaj vse mora izpolniti podjetje, da se lahko uvrsti med najboljša delovna okolja, in kako podjetje NIL to ohranja dolgoročno?

Da se podjetje uvrsti med najboljša delovna okolja, se morajo ujeti številni dejavniki – od zaupanja in varnosti do možnosti za razvoj in občutka pripadnosti. Ključno pa je, da te vrednote niso le zapisane na papirju, temveč jih vsak dan živimo v praksi. Zaposleni morajo čutiti, da lahko karierno napredujejo, da je podjetje zanje varno okolje in da njihovo delo šteje. Ko se oblikuje takšna kultura, se pojavi tisti dragoceni občutek odgovornosti in pripadnosti: vsak posameznik je pripravljen dati vse od sebe, ker ve, da je enako predano tudi podjetje njemu. To pa je temelj, na katerem lahko gradimo dolgoročno odličnost.

Kako NIL sicer spodbuja kulturo zaupanja, vključenosti in sodelovanja, ki jo zaposleni tako močno prepoznavajo in cenijo?

Kultura zaupanja in spoštovanja je naša temeljna vrednota. Veliko vlagamo v odprto in redno obveščanje zaposlenih o ključnih dogajanjih – od strateških usmeritev do rezultatov –, saj želimo, da imajo vsi jasen vpogled v to, kam gremo kot podjetje. Prav tako spodbujamo vključevanje v procese odločanja in pripravo predlogov. Večino idej, rešitev in izboljšav oblikujemo po principu »bottom-up«, kar pomeni, da prihajajo neposredno od sodelavcev. Pomembno pa je tudi, da imajo ljudje občutek, da so res slišani – da lahko izrazijo tudi kritiko, ki podjetje spodbudi k spremembam ali dopolnitvam. To je tisto, kar krepi občutek soustvarjanja, povezanosti in zaupanja – saj se vsi zavedamo, da smo del iste zgodbe.

Kako se trudite, da bi zaposleni ostali motivirani, radovedni?

V tehnološki panogi motivacija pogosto izhaja že iz narave dela – naši inženirji jo najdejo v vrhunskih projektih, novih tehnologijah, priložnostih za učenje in dokazovanje. A pri nas se trudimo iti korak dlje. Že od nekdaj veliko vlagamo v inovativne zgodbe in ustvarjamo okolje, v katerem so ustvarjalnost, raziskovanje in inovacije dobrodošli. Posebej me veseli, da se v ta proces aktivno vključujejo tudi podporne službe – z vsebinskimi predlogi, idejami in željo, da prispevajo k razvoju naših izdelkov in storitev. Kot vodstvo lahko to samo pozdravljamo, spodbujamo in nagrajujemo. Naš cilj je omogočiti okolje, v katerem imajo vsi zaposleni možnost prispevati k razvoju idej in jih seveda tudi uresničiti.

Na katere vidike delovnega okolja ste najbolj ponosni?

Najbolj smo ponosni na kulturo odgovornosti in zaupanja, ki jo živimo vsak dan. Hibridno delo zaposlenim omogoča veliko agilnosti – sami izbirajo, kdaj, kje in kako bodo delo opravili. Vse pa temelji na prepričanju, da bodo naloge izvedene kakovostno in pravočasno. Rezultati to vedno znova potrjujejo: projekti so zaključeni, izzivi razrešeni, cilji doseženi – ne glede na okoliščine. To kaže na izjemno stopnjo odgovornosti naših sodelavcev, kar me kot vodjo še posebej veseli in navdihuje.

Bi lahko rekli, da pridobljeni certifikat vpliva tudi na strateške cilje podjetja?

Seveda, certifikat Great Place To Work® pomembno vpliva tudi na naše strateške cilje. V prvi vrsti je to močan element »employer brandinga«, saj potrjuje, da smo resnično privlačen delodajalec – tako za domače kot tudi za tuje strokovnjake. Znanje in kompetence ljudi so naše ključno sredstvo, pravzaprav edino pravo bogastvo podjetja, zato je sposobnost privabljanja in zadrževanja najboljših talentov strateškega pomena.

V trenutnih razmerah, ko se trg spopada s pomanjkanjem strokovnjakov, je to še toliko bolj pomembno. Certifikat je močno sporočilo trgu dela, da ne ponujamo zgolj zanimivih projektov in stabilnega poslovanja, ampak tudi okolje, v katerem ljudje lahko rastejo, se razvijajo in so cenjeni. To neposredno vpliva na našo konkurenčnost, saj podjetje, ki ima motivirane in zadovoljne sodelavce, lažje uresničuje ambiciozne cilje, se hitreje prilagaja spremembam in ustvarja večjo dodano vrednost za stranke.

Na dolgi rok pa nam certifikat pomaga utrjevati kulturo, ki jo vidimo kot strateško naložbo – okolje, v katerem ljudje radi delajo, je najboljše izhodišče za inovacije, rast in trajnostno uspešnost podjetja.

»Vrhunske storitve lahko ustvarijo le ljudje, ki se počutijo podprte.«

Kako se trenutne spremembe v IT-industriji, kot so umetna inteligenca, avtomatizacija in kibernetska varnost, odražajo na kadrovskih potrebah podjetja NIL?

Spremembe v IT-industriji – od umetne inteligence do avtomatizacije in kibernetske varnosti – se močno kažejo tudi pri naših kadrovskih potrebah. Pogosto se pojavlja strah, da bodo tehnologije, kot je umetna inteligenca, zmanjšale število delovnih mest, a mi opažamo ravno nasprotno. Z novimi orodji prihaja večja kompleksnost projektov in s tem tudi večje potrebe po ljudeh z novimi znanji in kompetencami.

V praksi to pomeni, da se vloga zaposlenih spreminja: tehnologija prevzema rutinske naloge, ljudje pa se usmerjajo v bolj strateške, kreativne in analitične izzive. Tako dela ni manj, ampak se »preusmerja« – k dejavnostim, v katerih lahko človeški dejavnik, znanje in izkušnje ustvarijo največjo dodano vrednost. Zato se v NIL še posebej osredotočamo na stalno učenje, razvoj in pridobivanje talentov oz. znanj s področij, kot so umetna inteligenca, avtomatizacija in kibernetska varnost. To so področja, kjer vidimo prihodnost in kjer bodo naši zaposleni igrali ključno vlogo.

FOTO: WakeUp Creation

Kaj menite, da bo najbolj vplivalo na delo v IT-industriji v prihodnjih treh do petih letih, predvsem pa, kako se na to pripravlja NIL?

V prihodnjih treh do petih letih bosta na delo v IT-industriji po mojem mnenju najbolj vplivala dva dejavnika. Prvi je akutno pomanjkanje kadrov, ki ga občutimo že danes in ki bo še naprej oblikovalo dinamiko zaposlovanja in razvoja kompetenc. Drugi pa je izjemen tehnološki napredek, ki bo postal še močnejši in bolj ključen vzvod gospodarskega in družbenega razvoja.

Tehnologija bo v prihodnje igrala še večjo vlogo, zato bo nujno vlaganje v nova znanja in stalno izobraževanje zaposlenih. Ne bo dovolj le slediti tehnološkemu razvoju – uspešna bodo podjetja, ki bodo znala povezati tehnološke zmožnosti s konkretnimi poslovnimi potrebami posameznih panog. To pomeni, da bo znanje uporabe IT-rešitev v biotehnologiji, finančnem sektorju, proizvodnji, energetiki in drugih industrijah vedno bolj specializirano in strateško pomembno. V NIL se na to pripravljamo z vlaganjem v ljudi in znanje – kar potrjuje tudi priznanje »top investitor v izobraževanje«, ki smo ga letos prejeli v Sloveniji. Obenem pa razvijamo in nadgrajujemo produktni in storitveni portfelj, da bomo lahko še učinkoviteje odgovarjali na izzive prihodnosti in pomagali našim strankam pri »digitalni prihodnosti«.

Kateri profili strokovnjakov so trenutno najbolj iskani v vašem podjetju in zakaj?

Prav gotovo so trenutno najbolj iskani profili strokovnjakov tehnološkega področja. Kompleksnost projektov in storitev, ki jih izvajamo tako v Sloveniji kot v tujini, zahteva visoko strokovne kadre z vrhunskim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Posebej izstopajo tehnološki inženirji na področju kibernetske varnosti, podatkovne znanosti ter varne omrežne in oblačne infrastrukture. To so področja, ki jih močno zaznamujejo globalni trendi – naraščajoče število kibernetskih groženj, eksponentna rast količine podatkov ter vedno večja potreba po varni in zanesljivi digitalni infrastrukturi.

Obenem pa se zavedamo, da IT-industrija ne zahteva le tehničnega znanja. Zato so zelo iskani tudi profili, ki znajo tehnologijo povezati s poslovnimi potrebami različnih industrij – strokovnjaki, ki razumejo finance, zdravstvo, proizvodnjo ali energetiko in znajo te zahteve prevesti v tehnološke rešitve. Prav ta preplet znanj omogoča, da NIL ostaja partner, ki naročnikom ne prinaša le tehnologije, temveč celovite rešitve, ki ustvarjajo poslovno vrednost. V prihodnosti bo še naprej odločilno, da gradimo multidisciplinarne ekipe, kjer tehnološko znanje dopolnjujejo sposobnosti sodelovanja, komunikacije in inovativnega razmišljanja. Samo tako bomo lahko ohranjali konkurenčno prednost in se uspešno odzivali na globalne izzive digitalizacije.

FOTO: WakeUp Creation

Kako v NIL razvijate in izpopolnjujete kompetence zaposlenih, da sledijo hitremu tehnološkemu razvoju v IT-ju?

V NIL zaposlenim zagotavljamo celovit in načrten razvoj v okviru letnega cikla »ljudje in kultura«, ki je del našega sistema vodenja kakovosti. Vsak sodelavec ima možnost sooblikovanja razvojnega načrta, ki je usklajen z osebnimi ambicijami in poslovanjem podjetja. Karierne poti so jasno definirane in omogočajo bodisi tehnično specializacijo bodisi širše priložnosti znotraj panevropske skupine Conscia, katere del smo. Strateško vlagamo v pridobivanje najvišjih certifikacij ključnih vendorjev, ki potrjujejo strokovnost naših ekip, prenos znanja pa spodbujamo v tehnoloških timih, Centru odličnosti in s sodelovanjem v evropski mreži strokovnjakov Conscie.

Ob tehničnem znanju razvijamo tudi mehke veščine – denimo prek internega govorniškega kluba – ter spodbujamo udeležbo na konferencah in izobraževanjih doma in v tujini. Poseben poudarek namenjamo vlaganju v znanje: v povprečju kar 17 % delovnega časa namenimo učenju, tako v okviru organiziranih delavnic, samostojnega izobraževanja kot tudi sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami. To nas utrjuje kot podjetje, ki sistematično podpira rast zaposlenih in s tem krepi dolgoročne odnose s strankami. Prejeti certifikat TOP investitor v izobraževanje dodatno potrjuje našo zavezanost vseživljenjskemu učenju in odličnosti na hitro spreminjajočem se področju informacijske tehnologije.

Kako privabljate nove talente in jim približate kariero v informacijski tehnologiji? In na drugi strani, v času, ko so IT-kadri izjemno iskani, kako v podjetju pristopate k privabljanju izkušenih, vrhunskih talentov?

V našem podjetju imamo strateško urejeno področje blagovne znamke delodajalca in pridobivanja kadrov, pri čemer z raznovrstnimi iniciativami in aktivnostmi naslavljamo dve ciljni publiki: IT-strokovnjake in mlade talente – dijake in študente. Prizadevamo si graditi okolje, v katerem lahko ambiciozni mladi stopijo na karierno pot, izkušeni strokovnjaki pa najdejo prostor za nadaljnjo rast in uresničevanje svojega potenciala.

Slovenija ima visoko usposobljene IT-strokovnjake, ki za svoj razvoj potrebujejo velike izzive, priložnosti za tehnično in osebno rast ter občutek, da je njihov prispevek cenjen. V NIL jim to omogočamo z delom z najnovejšimi tehnologijami in pri projektih, ki segajo onkraj domačega trga, a hkrati ostajamo trdno zasidrani v slovenskem okolju – ravnovesje, ki ga mnogi cenijo. Pri iskanju novih sodelavcev poleg znanja iščemo predvsem motivacijo, pripravljenost na nenehno učenje in ekipno sodelovanje. To rast podpiramo z dostopom do vrhunskih izobraževanj, sodobne opreme in tehnologije ter stimulativnimi paketi, ki spodbujajo napredek.

FOTO: WakeUp Creation

Poseben poudarek namenjamo razvoju mladih talentov. Med drugim v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani izvajamo programe za študente, ki jih zanima začetek kariere v sodobnem IT-okolju. Ponujamo jim brezplačne tečaje, mentorsko podporo in priložnost za zgodnje praktične izkušnje. Program, poimenovan WISIT, jim omogoča, da poleg tehničnega znanja razvijajo tudi mehke veščine, svoje ideje pa predstavijo vodstvu podjetja – številne od teh idej nato dejansko implementiramo v prakso.

Katere veščine ali osebnostne lastnosti so po vašem mnenju ključne za uspeh v prihodnosti IT-industrije?

IT-industrija že zdavnaj ni več zgolj podporna dejavnost, ampak postaja eden ključnih vzvodov za ustvarjanje novih prihodkovnih virov in za napredek družbe kot celote. Prav zato bodo v prihodnosti ključne veščine in lastnosti tiste, ki bodo omogočale agilno povezovanje tehnologije s poslovnimi potrebami in ustvarjanje dodane vrednosti.

Najpomembnejši lastnosti vidim v agilnosti in sposobnosti hitrega prilagajanja, saj se tehnologija razvija izjemno hitro. To, kar danes delamo z umetno inteligenco, lahko v nekaj letih postane zastarelo, zato je stalno učenje nujno. Ključen bo tudi fokus: v poplavi idej bo največjo vrednost prinesla sposobnost, da jih učinkovito izpeljemo. Pri tem pa velja poudariti: tehnologija sama po sebi večinoma ni ovira. Največji izziv ostajamo ljudje in procesi – naša pripravljenost, da sprejmemo spremembe, se učimo novih pristopov in preoblikujemo ustaljene načine dela. Zato bodo za prihodnji uspeh v IT-industriji poleg tehničnih znanj vedno bolj dragocene tudi mehke veščine, kot so radovednost, sodelovanje, komunikacija in sposobnost vodenja sprememb.

FOTO: WakeUp Creation

Kako vidite prihodnost dela v IT-ju nasploh? Kaj prinaša dolgoročno?

Prihodnost dela v IT-ju vidim kot izjemno zanimivo, razburljivo in vedno bolj pomembno za razvoj družbe in gospodarstva. IT bo še naprej gibalo napredka, pri čemer bodo ključni agilnost, stalno učenje in sposobnost povezovanja tehnologije s poslovnimi izzivi.

Ena največjih sprememb, ki jih že živimo, je hibridno delo. To zaposlenim omogoča večjo fleksibilnost in učinkovitost, hkrati pa prinaša tudi nove izzive, predvsem na področju sodelovanja, timske povezanosti in socialnih interakcij. V prihodnje bo zato še pomembneje graditi kulturo zaupanja, odprte komunikacije in medsebojnega spoštovanja, saj tehnologija sama ne more nadomestiti občutka skupnosti.

Prepričan sem, da bo prihodnost dela v IT-industriji ljudem omogočala še več prostora za ustvarjalnost, raziskovanje in razvoj. Tehnologija bo postajala vse bolj sofisticirana, a ravno zaradi tega bo človeški prispevek – ideje, inovativnost in povezovanje – še bolj nepogrešljiv. In kar je najlepše – ob vsem tem bo delo še vedno vir zadovoljstva in tudi zabave, saj prav ta občutek radosti ustvarjanja daje delu pravo vrednost.

Naročnik oglasne vsebine je NIL d.o.o.