Se vam kdaj zdi, da so cene v trgovinah preprosto previsoke? Ta vikend je na mimovrste.com ravno obratno. Pripravili so akcijo z zgovornim imenom »ČIST' MIMO CENE PRODAJNIH USPEŠNIC«, v okviru katere so cene najbolj iskanih izdelkov spustili na raven, ki ji težko verjamemo.

V promocijo je vključenih več kot 70 izdelkov, ki sodijo med njihove absolutne prodajne uspešnice, od vrhunskih mobilnih telefonov do gospodinjskih pomočnikov in orodja. Akcija je časovno omejena in traja le ta vikend, do nedelje, 14. decembra, oziroma do razprodaje zalog.

Za vas smo prebrskali ponudbo in izbrali 8 favoritov, ki jih preprosto ne smete spregledati.

1. Apple iPhone 15 (128 GB) – cena, ki jo vidimo res redko

Če z nakupom novega telefona odlašate že mesece, je zdaj trenutek resnice. iPhone 15 po ceni, ki je običajno rezervirana za starejše modele ali rabljene naprave, je priložnost, ki je preprosto ne smete izpustiti iz rok.

Cena: 577,15 €

2. Dyson V15 Detect Total Clean 2022 – Ferrari med sesalniki

Ko enkrat poskusite Dyson, se težko vrnete k običajnemu sesalniku. Model V15 z lasersko tehnologijo posrka tudi tisti prah, ki ga s prostim očesom sploh ne opazite. Je izjemno zmogljiv, okreten in tako poskrbi za brezhibno čisti dom. Po tako znižani ceni ga ne vidimo pogosto.

3. Slušalke Sony WH-1000XM5 – popolna tišina za praznike

Gre za ene najboljših slušalk z odpravljanjem hrupa na trgu. Idealne so za vse, ki si v glasnem decembru želite nekaj miru, vrhunske kakovosti zvoka in odličnega udobja. Odlično darilo za avdiofile, za ljudi, ki so pogosto na poti, ali za delo v odprtih pisarnah. Popust: –22 %

4. Sušilni stroj Beko (8 kg) – zima brez vlage v stanovanju

Sušenje perila v stanovanju je pozimi lahko prava mora. Beko je ena najbolj priljubljenih blagovnih znamk v slovenskih gospodinjstvih, znana po zanesljivosti in dobrem razmerju med ceno in kakovostjo. Z dodatnim popustom je odločitev za nakup še preprostejša.

5. Oljni radiator Iskra YL-A18B-11 – toplota, ko jo zares potrebujete

Zima končno kaže zobe, centralno ogrevanje pa včasih ne zadošča. Ta močni, 11-rebrni oljni radiator je idealna rešitev za mrzla jutra v spalnici ali prijetne večere pred televizorjem. Iskra je sinonim za trpežnost, ta vikend pa je cena tega modela še posebej privlačna.

6. Kovinski regal Fieldmann – red v garaži, kleti in shrambi

Če se vam v kleti, garaži ali shrambi nabira vedno več škatel, orodja in ozimnice, je robusten kovinski regal skoraj nuja. Ta model je stabilen, enostaven za sestavo in odličen za organizacijo vseh tistih stvari, ki jih trenutno »začasno« odlagate v kot.

7. Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS – kava v minuti

Majhen, a presenetljivo zmogljiv aparat za kavo, ki se prilega vsaki kuhinji, tudi najmanjši. Pripravi odlično kavo v manj kot minuti, zato je idealno darilo za študente, sodelavce ali kot simpatična nadgradnja vaše domače pisarne. Ugodna cena pa samo še pomaga pri odločitvi.

8. LEGO Disney Stitch (Angel) – zabavno darilo za najmlajše

Lego kocke so klasika, ki nikoli ne gre iz mode, Disneyjev junak Stitch (in njegova prijateljica Angel) pa je trenutno eden najbolj priljubljenih likov med otroki. Sestavljiv lik je ljubek, zabaven in znižan za skoraj tretjino, zato je odlična izbira pod smrečico.

Dodatna ugodnost: brezplačna dostava izbrane bele tehnike

Da bo odločitev za nakup večjih aparatov še preprostejša, so pri Mimovrste pripravili dodatno ugodnost. Do nedelje vam vso izbrano belo tehniko dostavijo na dom popolnoma brezplačno. Brez skritih stroškov dostave, le čisti prihranek.

Ne čakajte na ponedeljek Poleg navedenih osmih izdelkov vas na mimovrste.com čaka še več kot 60 drugih prodajnih uspešnic po cenah, ki so šle dobesedno »čist' mimo«. Akcija velja samo do vključno nedelje, 14. 12., oziroma do razprodaje zalog. Količine so omejene, zato ne dovolite, da vam najboljše ponudbe uidejo mimo.

