iPhone prve generacije na dražbi, cena je 50.000 dolarjev

Popolnoma nov iphone prve generacije iz leta 2007 v neodprti embalaži bo prodan na dražbi. Ocenjena vrednost mobilnika je 50.000 dolarjev, poroča CNN. Dražba se je začela včeraj in se bo zaključila 19. februarja.

iPhone (z osmimi gigabajti) je bil leta 2007 prodan za 599 dolarjev. Kaj pa je ponujal oziroma kakšne zmogljivosti je imel?

Velikost zaslona je bila 3,5 inča oziroma 8,9 centimetra, kamera je imela dva megapiksla, ločljivost fotografij je bila omejena na 1600 x 1200 slikovnih pik, videoposnetkov z njim ni bilo mogoče snemati. Velikost pomnilnika je bila štiri oziroma osem gigabajtov, imel pa je tudi možnost povezave s spletom in itunes. Na mobilniku ni bilo trgovine z aplikacijami, deloval je v omrežju 2G in je bil ekskluziven za omrežje AT&T.

Ni pa to prva dražba prve generacije iphonov. Kot navaja CNN, je Karen Green, umetnica tetoviranja, prejela različico prvega iphona s kapaciteto osem gigabajtov, vendar telefona nikoli ni uporabljala. Greenova je to povedala v nastopu na televizijskem programu The Doctor & The Diva leta 2019. Dobila ga je kot darilo ob začetku nove službe, poročanje Business Insiderja povzema Guardian, vendar pa je takrat že imela drug telefon in iphona ni potrebovala. Cenilec je v oddaji takrat mobilnik ocenil na 5000 dolarjev. Cena je od takrat narasla.

Kasneje je izvedela, da je bil na dražbi avkcijske hiše LCG prodan še en neodprt iphone prve generacije, in sicer za več kot 39.000 dolarjev. Dražba se je zaključila oktobra lani.

Greenova je povedala, da se je zdaj odločila prodati iphone, da bi podprla svoj nastajajoči tetovatorski studio v New Jerseyju. »Če bi lahko, bi verjetno s prodajo počakala še deset let, vendar potrebujem denar, da podprem svoj posel z novim studiom,« je, kot navaja Guardian, povedala za Business Insider.

Ista avkcijska hiša LCG je sicer objavila še en mobilnik prve generacije z izklicno ceno 2500 dolarjev. Karen Green in LCG se sicer CNN za komentar o dražbi nista odzvali.

Steve Jobs: Revolucionarni telefon

iPhone je spremenil način komuniciranja za milijarde ljudi po svetu. Spremenil je način plačevanja, fotografiranja, upravljanja služb in celo tega, kako se ljudje zjutraj prebujajo. Prihoda iphona je povzročil mrk več industrij: videokamer, predvajalnikov mp3, priklopnih oz. stacionarnih telefonov.

Tedanji Applov šef Steve Jobs je ob predstaviti prve generacije dejal: »Danes bomo skupaj pisali zgodovino,« nov pametni telefon pa je označil za revolucionarnega.