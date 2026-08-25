Iranska televizija grozi Barronu Trumpu

Tajna služba je sporočila, da je seznanjena z videoposnetkom, ki ga je predvajala iranska državna radiotelevizija in v katerem se zdi, da je bila izrečena grožnja s smrtjo Barronu Trumpu, najmlajšemu sinu predsednika Donalda Trumpa.

Iranski državni mediji so po atentatu na nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneija in številne člane njegove družine na začetku ameriško-izraelske vojne z Iranom februarja večkrat objavili vsebine, v katerih so grozili predsedniku Trumpu in njegovim družinskim članom.

Čeprav so bile grožnje že prej usmerjene tudi proti prvi dami Melanii Trump, naj bi bil to prvi primer, ko je bil javno izpostavljen tudi njun sin Barron. »Ameriška tajna služba preiskuje vse, kar bi lahko bilo zaznano kot grožnja našim varovancem,« je za CNN povedal tiskovni predstavnik tajne službe Nate Herring. Dodal je, da zaradi operativne varnosti ne morejo razpravljati o podrobnostih, povezanih z zaščito predsednika in njegove družine.

Deset milijonov?

Skoraj triminutni videoposnetek se začne z grafičnim napisom v angleščini: »Kje ubiti Barrona Trumpa?!« Sledi stiliziran prikaz lokacij, na katerih najmlajši Trump preživlja čas, med drugim tudi Trumpovo stolpnico v New Yorku. Proti koncu posnetka pripovedovalec namigne, da ljudje »nestrpno čakajo na našo nagrado v višini 10 milijonov dolarjev«. Različni mediji poudarjajo, da nagrade ni mogoče neodvisno preveriti niti potrditi.

Videoposnetek je konec prejšnjega tedna predvajala iranska državna radiotelevizija Irib, ki velja za medij, povezan z vplivnimi in skrajnimi krogi iranskega režima. Vodjo radiotelevizije neposredno imenuje iranski vrhovni vodja.