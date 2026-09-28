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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Iskanje zaposlitve se spreminja: kako danes do nove karierne priložnosti

    Iskanje zaposlitve je bilo še pred leti povezano s pregledovanjem časopisnih oglasov, pošiljanjem življenjepisov na naslove podjetij in čakanjem na razpise.
    FOTO: Miran Trupi s.p.
    Galerija
    FOTO: Miran Trupi s.p.
    Promo Delo
    28. 9. 2026 | 14:02
    5:59
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    Danes je proces precej hitrejši in predvsem bolj digitalen. Kandidati lahko v kratkem času pregledajo veliko število zaposlitvenih oglasov, primerjajo različne delodajalce ter iskanje prilagodijo svojim izkušnjam, lokaciji in področju dela.

    Večja dostopnost informacij pa še ne pomeni, da je iskanje prave zaposlitve preprosto. Veliko število ponudb lahko iskalcu celo oteži odločitev, zato postaja vse pomembnejše, da se iskanja loti sistematično.

    Iskanje naj se začne z jasnim ciljem

    Pred pregledovanjem zaposlitvenih oglasov je koristno razmisliti, kakšno delo pravzaprav iščemo. Pri tem niso pomembni samo naziv delovnega mesta in višina plače, temveč tudi lokacija, delovni čas, možnosti razvoja, način dela in področje, na katerem želimo nadaljevati kariero.

    Kandidat, ki ve, kaj išče, lahko bistveno hitreje izloči manj primerne ponudbe in več časa nameni tistim, ki mu dejansko ustrezajo.

    Pri tem pomagajo tudi zaposlitveni portali. Slovenski portal Zaposlitev.info na enem mestu povezuje iskalce zaposlitve in delodajalce ter omogoča pregled aktualnih zaposlitvenih priložnosti iz različnih delov Slovenije.

    Lokacija ostaja eno ključnih meril

    Čeprav sta hibridno delo in delo na daljavo razširili možnosti zaposlovanja, je lokacija za številne iskalce še vedno eden najpomembnejših dejavnikov.

    Vsakodnevna vožnja na delo lahko pomembno vpliva na kakovost življenja, stroške in količino prostega časa. Zato je smiselno ponudbe že na začetku omejiti na kraje oziroma območja, kjer bi bili pripravljeni delati.

    Spletno iskanje ima pri tem veliko prednost. Namesto pregledovanja vseh ponudb lahko kandidat preverja prosta delovna mesta ter ponudbo zoži glede na kraj in področje dela.

    Tak način je še posebej uporaben za ljudi, ki dela ne iščejo samo v največjih zaposlitvenih središčih, ampak želijo preveriti tudi priložnosti bližje svojemu domu.

    Ne iščite samo enega naziva delovnega mesta

    Pogosta napaka pri iskanju zaposlitve je preozko iskanje. Podjetja lahko za zelo podobna delovna mesta uporabljajo različne nazive, zato lahko kandidat pri iskanju samo enega izraza spregleda zanimive ponudbe.

    Bolj učinkovito je razmišljati o širšem področju dela. Nekdo z izkušnjami v prodaji lahko na primer preverja različna delovna mesta v prodaji, komerciali, podpori strankam ali vodenju ključnih kupcev. Podobno velja za proizvodnjo, logistiko, administracijo, gostinstvo, tehnične poklice in druga področja.

    Širši pregled ponudbe lahko razkrije karierne možnosti, o katerih kandidat pred začetkom iskanja sploh ni razmišljal.

    Zaposlitvenega oglasa ne ocenjujte samo po naslovu

    Naslov oglasa je pogosto prvi stik kandidata z delovnim mestom, vendar pove le del zgodbe. Pred prijavo je smiselno preveriti opis nalog, zahtevane izkušnje, lokacijo, delovni čas in pogoje, ki jih ponuja delodajalec.

    Pomembno je tudi razlikovati med zahtevami, ki so za opravljanje dela nujne, in tistimi, ki označujejo idealen profil kandidata. Če kandidat izpolnjuje večino pomembnih pogojev in verjame, da bi delo lahko dobro opravljal, je prijava lahko smiselna tudi takrat, ko ne ustreza prav vsaki navedeni zahtevi.

    Kakovost prijave je pomembnejša od količine

    Digitalni zaposlitveni portali omogočajo hitro prijavljanje na več delovnih mest, vendar množično pošiljanje istega življenjepisa ni nujno najboljša strategija.

    Več možnosti ima praviloma kandidat, ki izbere manj relevantnih ponudb in svojo prijavo prilagodi konkretnemu delovnemu mestu. Življenjepis naj jasno pokaže izkušnje in znanja, ki so za razpis pomembni. Če delodajalec zahteva motivacijsko pismo, naj bo tudi to prilagojeno podjetju in delovnemu mestu, ne pa splošen tekst, ki bi ga lahko poslali kateremu koli delodajalcu.

    Iskanje zaposlitve je proces

    Primerna priložnost se ne pojavi nujno prvi dan iskanja. Ponudba delovnih mest se spreminja, podjetja objavljajo nove razpise, nekateri postopki zaposlovanja pa trajajo več tednov.

    Zato je koristno zaposlitvene portale spremljati redno in se na zanimive ponudbe odzvati pravočasno. Hkrati je obdobje iskanja zaposlitve lahko priložnost za razmislek o nadaljnji karierni poti. Novo znanje, dodatno izobraževanje ali pridobitev določene veščine lahko kandidatu odprejo tudi možnosti, ki jih prej ni imel.

    Digitalna orodja olajšajo iskanje, odločitev pa ostaja osebna

    Tehnologija je iskanje zaposlitve močno poenostavila. V nekaj minutah lahko preverimo ponudbo v različnih krajih in na različnih področjih ter pridemo do informacij, za katere bi nekoč potrebovali bistveno več časa.

    Toda največ izbire ne pomeni nujno tudi najboljše izbire. Najbolj učinkovito iskanje zato združuje prednosti digitalnih zaposlitvenih portalov z jasnim razmislekom o tem, kakšno delo, delovno okolje in karierno pot si posameznik dejansko želi.

    Naročnik oglasne vsebine je Miran Trupi s.p.

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