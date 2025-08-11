Ponedeljek
, 11. avgust 2025
Delo home
Neomejen dostop | že od 14,99€
Delo home
Novice
Gospodarstvo
Delov poslovni center
Šport
Kultura
Mnenja
Magazin
Sobotna priloga
Nedelo
D podkasti
Tiskane izdaje
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering
Novice
Slovenija
Evropa izbira
EU 20 let
Lokalno
Svet
Znanoteh
Okolje
Črna kronika
Gospodarstvo
Novice
Nova gospodarska politika
Like
Next
Kariera
Avstrijska Koroška
Poslovne finance
Delov poslovni center
Izvozniki
Kapitalski trgi
Zdravje
Energetika
Podjetniške zvezde
Šport
Mobilne tehnologije
Nepremičnine
Gradbeništvo
Šport
Nogomet
Košarka
Luka Dončić
Zimski športi
Kolesarstvo
Tour 2025
Tenis
Rokomet
Drugi športi
Šport zasebno
Športne stave
Kultura
Glasba
Film & TV
Oder
Knjiga
Ocene
Vizualna umetnost
Kresnik
Razno
Mnenja
Komentarji
Kolumne
Gostujoče pero
Pisma bralcev
Od srede do srede
Magazin
Svet so ljudje
Zanimivosti
Potovanja
Kulinarika
Avtomobilno
Dobro jutro
Generacija+
Karikatura
Učitelj sem!
Sobotna priloga
Nedelo
Nedeljski izleti
D podkasti
Tiskane izdaje
English
Dober dan!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
Zanimivosti
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Galerija
Ponedeljskova iskrica dneva. FOTO: Delo
11. 8. 2025 | 05:55
0:24
A+
A-
Vsak dan za vas izberemo novo misel dneva. Naj vas navdihne.
Sorodni članki
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki so vsak dan objavljene tudi v tiskanem Delu.
Delo
28. 7. 2025
| 05:55
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki so vsak dan objavljene tudi v tiskanem Delu.
Delo
26. 7. 2025
| 05:55
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki so vsak dan objavljene tudi v tiskanem Delu.
14. 7. 2025
| 05:00
Preberite več
Nedelo
Trendi
Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo
Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
The Economist
10. 8. 2025
| 12:00
Preberite več
Magazin
|
Avtomobilno
Cenovna vojna
Preveč avtomobilov, premalo kupcev: nevarna spirala Kitajske
Vse več kitajskih proizvajalcev v težavah, zato želijo dvigniti cene z boljšimi produkti.
Aljaž Vrabec
10. 8. 2025
| 05:00
Preberite več
Novice
|
Svet
Ameriška politika
Melania Trump – tiha moč iz ozadja?
Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
9. 8. 2025
| 19:37
Preberite več
Magazin
|
Generacija+
Vredno branja
Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno
Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
Promo Delo
7. 8. 2025
| 07:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Gospodarstvo
|
Novice
NEPREMIČNINE
Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah
Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
Promo Delo
5. 8. 2025
| 09:06
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje
Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
Promo Delo
5. 8. 2025
| 09:19
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
ZELENJAVNI VRT
Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik
Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
Promo Delo
8. 8. 2025
| 09:00
Preberite več
Magazin
|
Kulinarika
Vredno branja
Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin
Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
23. 6. 2025
| 10:06
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center
|
Energetika
Energetika 2025
Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa
Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
Borut Tavčar
9. 8. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Energetika 2025
Nove spodbude za nakup e-vozil
Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
Marjana Kristan Fazarinc
9. 8. 2025
| 05:30
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Energetika 2025
Strateški načrt za digitalizacijo energetike
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
Marjana Kristan Fazarinc
9. 8. 2025
| 05:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Izvozniki
Vredno branja
Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?
Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
8. 8. 2025
| 09:21
Preberite več
BODITE OBVEŠČENI
Sveže dnevne novice takoj, ko se zgodijo
Delo
Znanost
Gospodarstvo
Šport
Vikend branje
Želim prejemati novice
Več iz teme
iskrica
misel dneva
navdih
Komentarji
Število komentarjev:
0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.
VEČ NOVIC
Šport
|
Tenis
Tenis
Po porazu v Wimbledonu se vrača Carlos Alcaraz
Španski teniški igalec se na turnirju masters 1000 vrača po porazu proti Janniku Sinnerju v finalu odprtega prvenstva Velike Britanije.
Matic Rupnik
11. 8. 2025
| 08:09
Preberite več
Novice
|
Svet
Magnituda 6,1
V nedeljskem potresu v Turčiji ena smrtna žrtev
Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z 200 kilometrov oddaljenim Istanbulom.
11. 8. 2025
| 08:01
Preberite več
Razno
Kolesarstvo
Pogačarjeva Komenda je postala svetovna kolesarska prestolnica
Kolesarski šampion je v domači kraj privabil na tisoče navijačev in tudi ugledno kolesarsko elito.
Matic Rupnik
11. 8. 2025
| 07:17
Preberite več
Novice
|
Svet
Smrti poročevalcev iz Gaze
Izraelska vojska ubila pet novinarjev Al Džazire, med njimi uglednega dopisnika
Izrael je priznal namerni napad na novinarja Anasa al Šarifa, znanega po poročanju s prve bojne črte. Al Džazira: Gre za obupan poskus utišanja glasov.
11. 8. 2025
| 06:51
Preberite več
Kultura
|
Glasba
Trije kralji
Velika reggae veselica na Pohorju
Sedmi mednarodni dub reggae, Roots In The Woods, festival se lahko pohvali z najvišjo in najlepšo festivalsko lokacijo.
Zdenko Matoz
11. 8. 2025
| 06:00
Preberite več
Razno
Kolesarstvo
Pogačarjeva Komenda je postala svetovna kolesarska prestolnica
Kolesarski šampion je v domači kraj privabil na tisoče navijačev in tudi ugledno kolesarsko elito.
Matic Rupnik
11. 8. 2025
| 07:17
Preberite več
Novice
|
Svet
Smrti poročevalcev iz Gaze
Izraelska vojska ubila pet novinarjev Al Džazire, med njimi uglednega dopisnika
Izrael je priznal namerni napad na novinarja Anasa al Šarifa, znanega po poročanju s prve bojne črte. Al Džazira: Gre za obupan poskus utišanja glasov.
11. 8. 2025
| 06:51
Preberite več
Kultura
|
Glasba
Trije kralji
Velika reggae veselica na Pohorju
Sedmi mednarodni dub reggae, Roots In The Woods, festival se lahko pohvali z najvišjo in najlepšo festivalsko lokacijo.
Zdenko Matoz
11. 8. 2025
| 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti
Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
Promo Delo
7. 8. 2025
| 09:39
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Kosilo
Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje
Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024
| 13:35
Preberite več
Nedelo
|
Nedeljski izleti
Vredno branja
Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo
Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
20. 6. 2025
| 13:40
Preberite več
Gospodarstvo
|
Nova gospodarska politika
Vredno branja
Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti
V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
23. 6. 2025
| 10:08
Preberite več
Magazin
|
Generacija+
Vredno branja
Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno
Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
Promo Delo
7. 8. 2025
| 07:38
Preberite več
Novice
Slovenija
Evropa izbira
EU 20 let
Lokalno
Svet
Znanoteh
Okolje
Črna kronika
Gospodarstvo
Novice
Nova gospodarska politika
Like
Next
Kariera
Avstrijska Koroška
Poslovne finance
Delov poslovni center
Izvozniki
Kapitalski trgi
Zdravje
Energetika
Podjetniške zvezde
Šport
Mobilne tehnologije
Nepremičnine
Gradbeništvo
Šport
Nogomet
Košarka
Luka Dončić
Zimski športi
Kolesarstvo
Tour 2025
Tenis
Rokomet
Drugi športi
Šport zasebno
Športne stave
Kultura
Glasba
Film & TV
Oder
Knjiga
Ocene
Vizualna umetnost
Kresnik
Razno
Mnenja
Komentarji
Kolumne
Gostujoče pero
Pisma bralcev
Od srede do srede
Magazin
Svet so ljudje
Zanimivosti
Potovanja
Kulinarika
Avtomobilno
Dobro jutro
Generacija+
Karikatura
Učitelj sem!
Nedelo
Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
O podjetju
Uredništvo
Oglaševanje
Mali oglasi
Osmrtnice
Sporočite nam namig
English
Politika varstva zasebnosti
Pogoji uporabe
Piškotki
Copyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.
Komentarji