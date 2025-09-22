Ponedeljek
, 22. september 2025
Delo home
Neomejen dostop | že od 14,99€
Delo home
Novice
Gospodarstvo
Delov poslovni center
Šport
Kultura
Mnenja
Magazin
Sobotna priloga
Nedelo
D podkasti
Tiskane izdaje
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering
Novice
Slovenija
Evropa izbira
EU 20 let
Lokalno
Svet
Znanoteh
Okolje
Črna kronika
Gospodarstvo
Novice
Nova gospodarska politika
Like
Next
Kariera
Avstrijska Koroška
Poslovne finance
Delov poslovni center
Izvozniki
Kapitalski trgi
Zdravje
Energetika
Podjetniške zvezde
Šport
Mobilne tehnologije
Nepremičnine
Gradbeništvo
Šport
Nogomet
Odbojka
Košarka
Zimski športi
Kolesarstvo
Tenis
Rokomet
Drugi športi
Šport zasebno
Športne stave
Kultura
Glasba
Film & TV
Oder
Knjiga
Ocene
Vizualna umetnost
Kresnik
Razno
Mnenja
Komentarji
Kolumne
Gostujoče pero
Pisma bralcev
Od srede do srede
Magazin
Svet so ljudje
Zanimivosti
Potovanja
Kulinarika
Avtomobilno
Dobro jutro
Generacija+
Karikatura
Učitelj sem!
Sobotna priloga
Nedelo
Nedeljski izleti
D podkasti
Tiskane izdaje
English
Dober dan!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
Zanimivosti
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Galerija
Ponedeljkova iskrica dneva. FOTO: Delo
22. 9. 2025 | 05:55
A+
A-
Vsak dan za vas izberemo novo misel dneva. Naj vas navdihne.
Sorodni članki
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Delo
6. 9. 2025
| 05:55
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Delo
19. 8. 2025
| 05:55
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki so vsak dan objavljene tudi v tiskanem Delu.
Delo
26. 7. 2025
| 05:55
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki so vsak dan objavljene tudi v tiskanem Delu.
14. 7. 2025
| 05:00
Preberite več
Nedelo
Intervju
Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili
Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
Agata Rakovec Kurent
21. 9. 2025
| 07:00
Preberite več
Sobotna priloga
Stojan Petrič, gospodarstvenik
Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave
S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
Bojan Budja, Janez Tomažič
20. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
Šport
|
Nogomet
Derbi na Otoku
Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost
Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
21. 9. 2025
| 07:22
Preberite več
Nedelo
Demografija
Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi
Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
The Economist
21. 9. 2025
| 15:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center
|
Podjetniške zvezde
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo
Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
Promo Delo
16. 9. 2025
| 09:53
Preberite več
Novice
|
Znanoteh
Vredno branja
Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče
Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
Promo Delo
18. 9. 2025
| 13:59
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Končno udobje brez hrupa
Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
Promo Delo
19. 9. 2025
| 12:21
Preberite več
Delov poslovni center
|
Izvozniki
Vredno branja
Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge
Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Delo
19. 9. 2025
| 09:28
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center
|
Energetika
Kadri v energetiki
Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...
Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
Marjana Kristan Fazarinc
20. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Energetika
Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono
Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
Miran Varga
20. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Izvozniki
Podpora izvoznikom
Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu
V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
Milka Bizovičar
19. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Izvozniki
Izvozniki
SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov
V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
Marjana Kristan Fazarinc
19. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
BODITE OBVEŠČENI
Sveže dnevne novice takoj, ko se zgodijo
Delo
Znanost
Gospodarstvo
Šport
Vikend branje
Želim prejemati novice
Več iz teme
iskrica
misel dneva
navdih
citat
Komentarji
Število komentarjev:
0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.
VEČ NOVIC
Šport
|
Tenis
Laverjev pokal
Junak New Yorka zdaj med poraženci
V prestižnem teniškem boju je ekipa Sveta ugnala Evropo. Odločilne zmage prispeval Taylor Fritz, Alcarazovi zmagi nista zadostovali za uspeh Evrope.
22. 9. 2025
| 07:32
Preberite več
Novice
|
Svet
Visoki teden
Združene države Amerike palestinski delegaciji preprečile prihod v New York
Pomembni dnevi pred generalno skupščino OZN v New Yorku v znamenju Gaze in Ukrajine. Veleposlanik Žbogar: Ta teden bo prelomen za OZN.
Barbara Kramžar
22. 9. 2025
| 07:00
Preberite več
Kultura
|
Glasba
Slovenski novi val
Po štirih desetletjih prvenec in edinec neofunk zasedbe Marcus 5
Zasedba je delovala med letoma 1982 in 1985 ter leta 1984 nastopila na Novem rocku.
Zdenko Matoz
22. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Lokalno
|
Ljubljana in okolica
Intervju s podžupanom MOL
Ljubljana načrtuje kar štiri nove športne centre
Ljubljanski podžupan Samo Logar o investicijah in programih v športu, delu mestne koalicije in spodbujanju k zdravemu načinu življenja.
Manja Pušnik
22. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Mnenja
|
Pisma bralcev
Pisma bralcev
Stare stavbe in črne gradnje niso enake
Predlog za veto na predlagane spremembe gradbenega zakona zaradi kršitve ustavnega načela zaupanja v pravo.
22. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Kultura
|
Glasba
Slovenski novi val
Po štirih desetletjih prvenec in edinec neofunk zasedbe Marcus 5
Zasedba je delovala med letoma 1982 in 1985 ter leta 1984 nastopila na Novem rocku.
Zdenko Matoz
22. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Lokalno
|
Ljubljana in okolica
Intervju s podžupanom MOL
Ljubljana načrtuje kar štiri nove športne centre
Ljubljanski podžupan Samo Logar o investicijah in programih v športu, delu mestne koalicije in spodbujanju k zdravemu načinu življenja.
Manja Pušnik
22. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Mnenja
|
Pisma bralcev
Pisma bralcev
Stare stavbe in črne gradnje niso enake
Predlog za veto na predlagane spremembe gradbenega zakona zaradi kršitve ustavnega načela zaupanja v pravo.
22. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff
Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
Promo Delo
18. 9. 2025
| 13:59
Preberite več
Gospodarstvo
|
Novice
Vredno branja
Kako najhitreje do poslovnega kredita?
Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Delo
17. 9. 2025
| 09:07
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov
Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
Promo Delo
18. 9. 2025
| 12:45
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov
S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Delo
18. 9. 2025
| 09:06
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Vredno branja
Pametni sistem za upravljanje z električno energijo
Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
Promo Delo
18. 9. 2025
| 10:25
Preberite več
Šport
|
Košarka
Košarka
Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils
V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
Delo
3. 9. 2025
| 14:04
Preberite več
Magazin
|
Avtomobilno
Vredno branja
Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe
V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Delo
18. 9. 2025
| 11:18
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA
Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest
Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
Promo Delo, Promo Delo
15. 9. 2025
| 08:39
Preberite več
Magazin
|
Generacija+
Vredno branja
Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe
Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
Promo Delo
16. 9. 2025
| 12:49
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Vredno branja
Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi
Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Delo
18. 9. 2025
| 10:08
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)
Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Delo
19. 9. 2025
| 14:08
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Zima v tonih 9. Zimskega festivala
Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Delo
18. 9. 2025
| 08:20
Preberite več
Delov poslovni center
|
Mobilne tehnologije
Vredno branja
Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«
Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Delo
19. 9. 2025
| 12:07
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij
Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Delo
17. 9. 2025
| 13:31
Preberite več
Delov poslovni center
|
Zdravje
Vredno branja
Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo
Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Delo
19. 9. 2025
| 09:24
Preberite več
Novice
Slovenija
Evropa izbira
EU 20 let
Lokalno
Svet
Znanoteh
Okolje
Črna kronika
Gospodarstvo
Novice
Nova gospodarska politika
Like
Next
Kariera
Avstrijska Koroška
Poslovne finance
Delov poslovni center
Izvozniki
Kapitalski trgi
Zdravje
Energetika
Podjetniške zvezde
Šport
Mobilne tehnologije
Nepremičnine
Gradbeništvo
Šport
Nogomet
Odbojka
Košarka
Zimski športi
Kolesarstvo
Tenis
Rokomet
Drugi športi
Šport zasebno
Športne stave
Kultura
Glasba
Film & TV
Oder
Knjiga
Ocene
Vizualna umetnost
Kresnik
Razno
Mnenja
Komentarji
Kolumne
Gostujoče pero
Pisma bralcev
Od srede do srede
Magazin
Svet so ljudje
Zanimivosti
Potovanja
Kulinarika
Avtomobilno
Dobro jutro
Generacija+
Karikatura
Učitelj sem!
Nedelo
Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
O podjetju
Uredništvo
Oglaševanje
Mali oglasi
Osmrtnice
Sporočite nam namig
English
Politika varstva zasebnosti
Pogoji uporabe
Piškotki
Copyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.
Komentarji