Ponedeljek
, 20. oktober 2025
Delo home
Neomejen dostop | že od 14,99€
Delo home
Novice
Gospodarstvo
Delov poslovni center
Šport
Kultura
Mnenja
Magazin
Sobotna priloga
Nedelo
D podkasti
Tiskane izdaje
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering
Novice
Slovenija
Evropa izbira
EU 20 let
Lokalno
Svet
Znanoteh
Okolje
Črna kronika
Gospodarstvo
Novice
Nova gospodarska politika
Like
Next
Kariera
Avstrijska Koroška
Poslovne finance
Delov poslovni center
Izvozniki
Kapitalski trgi
Zdravje
Energetika
Podjetniške zvezde
Šport
Mobilne tehnologije
Nepremičnine
Gradbeništvo
Šport
Nogomet
Odbojka
Košarka
Zimski športi
Kolesarstvo
Tenis
Rokomet
Drugi športi
Šport zasebno
Športne stave
Kultura
Glasba
Film & TV
Oder
Knjiga
Ocene
Vizualna umetnost
Kresnik
Razno
Mnenja
Komentarji
Kolumne
Gostujoče pero
Pisma bralcev
Od srede do srede
Magazin
Svet so ljudje
Zanimivosti
Potovanja
Kulinarika
Vikend
Avtomobilno
Dobro jutro
Generacija+
Karikatura
Učitelj sem!
Sobotna priloga
Nedelo
Nedeljski izleti
D podkasti
Tiskane izdaje
English
Dober dan!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
Zanimivosti
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Galerija
Ponedeljkova iskrica dneva. FOTO: Delo
Delo
20. 10. 2025 | 05:55
0:25
A+
A-
Vsak dan za vas izberemo novo misel dneva. Naj vas navdihne.
Sorodni članki
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Suzana Krivenko
16. 10. 2025
| 05:55
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
6. 10. 2025
| 05:00
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Delo
29. 9. 2025
| 05:55
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Delo
27. 9. 2025
| 05:55
Preberite več
Karikatura
Misel dneva
Iskrica
Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
Delo
15. 9. 2025
| 05:55
Preberite več
Novice
|
Slovenija
Javna televizija
Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja
Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
Pija Kapitanovič
17. 10. 2025
| 09:12
Preberite več
Nedelo
(Ne)prevzemanje politične odgovornosti
Nasilje, alkohol, kraja sendviča: zakaj za ene velja giljotina, za druge ne?
Janja Božič Marolt (Mediana) in politični analitik Bogdan Biščak o (ne)prevzemanju odgovornosti slovenskih politikov.
Lucijan Zalokar
19. 10. 2025
| 08:00
Preberite več
Novice
|
Svet
Pariz
Louvre: Ukradeno krono našli, znan seznam ostalih ukradenih draguljev
Drzna tatvina predmetov neprecenljive vrednosti za francosko zgodovino se je zgodila sredi belega dne, le 800 metrov od sedeža pariške policije.
19. 10. 2025
| 11:41
Preberite več
Mnenja
|
Kolumne
Kolumna
(Oddaja) Tarča za odstrel
Politična kultura je postala bolj groba. Standardi tega, kar je javnost še pripravljena tolerirati, so se znižali.
Luka Lisjak Gabrijelčič
18. 10. 2025
| 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Gospodarstvo
|
Novice
Energetika
Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?
Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Delo
14. 10. 2025
| 15:38
Preberite več
Delov poslovni center
|
Podjetniške zvezde
EUROSKILLS
Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)
Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
Promo Delo
15. 10. 2025
| 08:15
Preberite več
Delov poslovni center
|
Podjetniške zvezde
Vredno branja
Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov
Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Delo
17. 10. 2025
| 12:59
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
IMPLANTOLOGIJA
Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?
Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
Promo Delo, Promo Delo
15. 10. 2025
| 10:11
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center
|
Energetika
Dvojna raba
Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo
Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
Borut Tavčar
20. 10. 2025
| 05:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Gorazd Pfeifer
V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi
Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
Borut Tavčar
18. 10. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Aktivni odjem elektrike
Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci
Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
Marjana Kristan Fazarinc
18. 10. 2025
| 05:45
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Energetika
Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje
Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
Miran Varga
18. 10. 2025
| 05:30
Preberite več
BODITE OBVEŠČENI
Sveže dnevne novice takoj, ko se zgodijo
Delo
Znanost
Gospodarstvo
Šport
Vikend branje
Želim prejemati novice
Več iz teme
iskrica
misel dneva
Delova iskrica
citat
Komentarji
Število komentarjev:
0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.
VEČ NOVIC
Novice
|
Svet
Letalske nesreče
Letalo v Hongkongu strmoglavilo v morje, umrli sta dve osebi
Tovorno letalo je ob pristanku prebilo varnostno ograjo in končalo v morju. V eni izmed najhujših nesreč na letališču v Hongkongu sta umrla dva člana osebja.
20. 10. 2025
| 08:04
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vatikan
Papež Leon XIV razglasil sedem novih svetnikov, med njimi nekdanjega satanista
V Vatikanu je papež Leon XIV. pretekli konec tedna znova pozval h končanju vojn. Razglasil je nove svetnike, tudi prva iz Venezuele in Papue Nove Gvineje
20. 10. 2025
| 07:37
Preberite več
Magazin
|
Kulinarika
Odprta kuhinja
Tedenski jedilnik: domače klasike in nove ideje za vsak dan
Kaj boste skuhali ta teden? Za vas imamo pet okusnih idej – od legendarne pašte fižol do kremne porove juhe s pečenim česnom. Vabljeni k mizi!
Odprta kuhinja
20. 10. 2025
| 06:57
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Umetnine
Najdrznejši muzejski ropi v zgodovini: od Mona Lise do diamantnih zakladov
Največja tatvina doslej: iz Van Gogha so ukradli 20 slik za 500 milijonov dolarjev, a jih v paniki zapustili v avtu.
20. 10. 2025
| 06:55
Preberite več
Novice
|
Svet
Večletni finančni okvir
Spopad za milijarde v blagajni Bruslja
Začenjajo se razprave o razdelitvi in polnjenju prihodnjega sedemletnega proračuna EU, ki bo po predlogu Ursule von der Leyen vreden 2000 milijard evrov.
Peter Žerjavič
20. 10. 2025
| 06:30
Preberite več
Magazin
|
Kulinarika
Odprta kuhinja
Tedenski jedilnik: domače klasike in nove ideje za vsak dan
Kaj boste skuhali ta teden? Za vas imamo pet okusnih idej – od legendarne pašte fižol do kremne porove juhe s pečenim česnom. Vabljeni k mizi!
Odprta kuhinja
20. 10. 2025
| 06:57
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Umetnine
Najdrznejši muzejski ropi v zgodovini: od Mona Lise do diamantnih zakladov
Največja tatvina doslej: iz Van Gogha so ukradli 20 slik za 500 milijonov dolarjev, a jih v paniki zapustili v avtu.
20. 10. 2025
| 06:55
Preberite več
Novice
|
Svet
Večletni finančni okvir
Spopad za milijarde v blagajni Bruslja
Začenjajo se razprave o razdelitvi in polnjenju prihodnjega sedemletnega proračuna EU, ki bo po predlogu Ursule von der Leyen vreden 2000 milijard evrov.
Peter Žerjavič
20. 10. 2025
| 06:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center
|
Energetika
Vredno branja
Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja
Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
Promo Delo
14. 10. 2025
| 09:46
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA
Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?
Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
Promo Delo
14. 10. 2025
| 10:06
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Vredno branja
Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!
Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
Promo Delo
13. 10. 2025
| 09:59
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba
Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Delo
16. 10. 2025
| 09:35
Preberite več
Novice
|
Slovenija
Podkast Sovoznik
Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha
Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc
2. 10. 2025
| 00:00
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu
Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Delo
14. 10. 2025
| 09:39
Preberite več
Novice
|
Znanoteh
UDOBEN SLOG
Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje
Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
Promo Delo
16. 10. 2025
| 11:28
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?
Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
Promo Delo
15. 10. 2025
| 08:47
Preberite več
Delov poslovni center
|
Mobilne tehnologije
Vredno branja
Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards
Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Delo
15. 10. 2025
| 08:16
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)
V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Delo
13. 10. 2025
| 08:55
Preberite več
Delov poslovni center
|
Podjetniške zvezde
Vredno branja
VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«
Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Delo
17. 10. 2025
| 12:08
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Pohodništvo
Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate
Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Delo
15. 10. 2025
| 08:12
Preberite več
Delov poslovni center
|
Podjetniške zvezde
Vredno branja
Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)
Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
Promo Delo
13. 10. 2025
| 09:02
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
INTERVJU
Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)
Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Delo
17. 10. 2025
| 12:55
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu
Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Delo
17. 10. 2025
| 09:59
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
LASERSKA TERAPIJA
Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit
Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
Promo Delo
15. 10. 2025
| 12:15
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
»Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?
Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Delo
16. 10. 2025
| 15:41
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
RABA ENERGIJE
Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji
Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
Promo Delo
14. 10. 2025
| 10:55
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Podjetništvo
Država končno olajšala življenje podjetnikom?
Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Delo
13. 10. 2025
| 15:51
Preberite več
Novice
Slovenija
Evropa izbira
EU 20 let
Lokalno
Svet
Znanoteh
Okolje
Črna kronika
Gospodarstvo
Novice
Nova gospodarska politika
Like
Next
Kariera
Avstrijska Koroška
Poslovne finance
Delov poslovni center
Izvozniki
Kapitalski trgi
Zdravje
Energetika
Podjetniške zvezde
Šport
Mobilne tehnologije
Nepremičnine
Gradbeništvo
Šport
Nogomet
Odbojka
Košarka
Zimski športi
Kolesarstvo
Tenis
Rokomet
Drugi športi
Šport zasebno
Športne stave
Kultura
Glasba
Film & TV
Oder
Knjiga
Ocene
Vizualna umetnost
Kresnik
Razno
Mnenja
Komentarji
Kolumne
Gostujoče pero
Pisma bralcev
Od srede do srede
Magazin
Svet so ljudje
Zanimivosti
Potovanja
Kulinarika
Vikend
Avtomobilno
Dobro jutro
Generacija+
Karikatura
Učitelj sem!
Nedelo
Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
O podjetju
Uredništvo
Oglaševanje
Mali oglasi
Osmrtnice
Sporočite nam namig
English
Politika varstva zasebnosti
Pogoji uporabe
Piškotki
Copyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.
Komentarji