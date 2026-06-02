Italijani se sprašujejo, zakaj so »kastrirali« bika

V Milanu so obnovili znameniti mozaik bika v Galeriji Vittorio Emanuele II., Italijani pa se sprašujejo, kaj se je zgodilo s slavnimi bikovimi testisi, ki prinašajo srečo.

Da bi popravili škodo, ki so jo turisti z drgnjenjem svojih pet ob marmor povzročili biku, so prejšnji teden začeli obnavljati mozaik iz 19. stoletja. Občinski svetnik Marco Granelli je konec tedna dejal, da je obnova končana, poroča BBC. Ko so videli fotografijo novega bika, so nekateri na družbenih omrežjih zapisali, da so bika kastrirali.

Občinski svet je nato povedal, da obnova še ni povsem končana, rožnati marmor, ki so ga uporabili za bikove testise, pa naj bi bil najbližji približek izvirniku. Mozaik so nazadnje obnovili leta 2017, obrtnik pa se je takrat odločil za temnejši marmor.

Obrtnik Gianluca Galli med obnovo znamenitega mozaika. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Mozaik grba v beli in kremni barvi z bikom na zadnjih nogah predstavlja Torino, prvotno prestolnico Italije. Mozaik je med turisti postal priljubljen zaradi izročila, da bikovi testisi prinašajo srečo, če se oseba s peto postavi na mednožje živali in se trikrat zavrti. Pomenilo naj bi tudi, da se bo ta oseba nekoč vrnila v Milano.

Zaradi tradicije je na mozaiku nastala luknja, ki jo je obnovil obrtnik Gianluca Galli. Mozaik je obnovil ročno, del umetnine pa je še vedno zakrit, dokler se barve novih ploščic ne usedejo, so povedali pri občinskem svetu Milana. Dejali so, da bikovi testisi niso izginili, rožnati marmor pa je bil najprimernejša izbira za obnovo mozaika.

Galli je za italijanski časnik Corriere della Sera povedal, da obnova še ni končana, obenem pa ni prejel kritike za njegovo dosedanje delo, ki je potekalo pod budnim očesom občinskega sveta.