Preiskava priljubljene trgovine Sephora zaradi zahrbtnega trženja

Italijanski organ za varstvo konkurence (AGCM) je začel preiskavo francoske luksuzne skupine LVMH in njenih hčerinskih družb Sephora (trgovine s kozmetiko) in Benefit (kozmetična znamka). Razlog: zgodnja uporaba kozmetike pri otrocih in najstnikih, vključno s kremami proti staranju.

»Preiskave so bile sprožene zaradi pomislekov, da so bile pomembne informacije – kot so opozorila in previdnostni ukrepi za kozmetiko, ki ni namenjena mladoletnikom ali testirana na njih – predstavljene na zavajajoč način,« je v izjavi, ki jo povzema Le Monde, sporočil organ za varstvo konkurence. Skratka, podjetji nista opozorili ali pojasnili, da kozmetični izdelki niso namenjeni uporabi mladoletnikom.

Popolna koža

Obe podjetji so domnevno sprejeli zahrbtno marketinško strategijo na družbenih omrežjih, v katero so bili vpleteni zelo mladi vplivneži, ki spodbujajo nakup kozmetike med mladimi, ti pa so še posebej ranljiva skupina. Družbena omrežja so polna posnetkov o popolni koži mladih deklet. V izjavi za AFP sta podjetji dejali, da bodo v celoti sodelovali z oblastmi in ponovno potrdili strogo spoštovanje ustreznih italijanskih predpisov.

AGCM je še sporočil, da so izdelki, ki se promovirajo, predvsem maske za obraz, serumi in kreme proti staranju. Čeprav prodaja takšnih izdelkov mladoletnim strankam ni nezakonita, pa je pogosta in kombinirana uporaba široke palete kozmetike za mladoletnike lahko škodljiva.

Promocija teh izdelkov (tudi tistim, starim komaj deset do 12 let) naj bi po navedbah AGCM spodbujala kompulzivne nakupe mask za obraz, serumov in krem ​​proti staranju, kar bi lahko vplivalo na njihovo zdravje.

Danes so v Italiji izvedli racije v prostorih Sephore in LVMH. Podjetjem grozijo visoke kazni.