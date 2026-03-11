Italija za 30 milijonov evrov kupila redko Caravaggievo sliko

Italijanska država je za 30 milijonov evrov kupila redko sliko baročnega mojstra Caravaggia, kar je eden najvišjih zneskov, ki jih je Italija kdaj plačala za umetniško delo, poroča BBC.

Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli je pri tem dejal, da gre za delo izjemnega pomena, nakup slike pa je po njegovih besedah del širše strategije države, katere cilj je preprečiti, da bi pomembne umetnine končale v zasebnih zbirkah.

Portret cerkvenega dostojanstvenika Urbana VIII.

Slika je portret cerkvenega dostojanstvenika Maffea Barberinija, ki je kasneje postal papež Urban VIII. Delo je bilo dolgo časa del firenške zasebne zbirke, javnosti pa je bilo prvič postavljeno na ogled v Rimu leta 2024.

Michelangelo Merisi da Caravaggio velja za enega najpomembnejših slikarjev baroka. Po svetu je ohranjenih približno 65 njegovih del, med katerimi so le trije portreti. Prav zato ima tudi novoodkupljena slika posebno umetnostnozgodovinsko vrednost.

Slika je zdaj del stalne zbirke rimskega muzeja Palazzo Barberini, ki zaseda prostore zgodovinske rezidence družine Barberini, iz katere je izhajal tudi portretirani cerkveni dostojanstvenik. Tam je bila prvič razstavljena in bo v prihodnje na ogled skupaj z drugimi Caravaggievimi deli.

Portret je nastal okoli leta 1598 in prikazuje Barberinija kot bradatega duhovnika, ki z iztegnjeno desnico daje navodila. Barberini je bil leta 1623 izvoljen za papeža in je kot Urban VIII. Katoliško cerkev vodil vse do svoje smrti leta 1644. Znano je, da je bil velik pokrovitelj umetnosti.

Caravaggio je umrl leta 1610, star komaj 38 let, vendar je s svojim dramatičnim slogom trajno zaznamoval evropsko slikarstvo. Znan je bil predvsem po uporabi tehnike chiaroscuro, s katero je nasilnim prizorom, ki jih je običajno upodabljal, vnesel globok psihološki realizem.