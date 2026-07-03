Italijanska princesa, ki bi lahko postala naslednja prva dama Francije

Kraljevski naziv. Razkošen življenjski slog. Večmilijonsko premoženje v tujini. Bleščeča romanca vodje francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor z italijansko princeso njegovim kritikom ponuja neizprosno argumentacijo: da se prvak delavskega razreda nevarno približuje prav tisti eliti, ki naj bi ji njegova stranka nasprotovala, piše bruseljski Politico.

Razmerje med 30-letnim Jordanom Bardello in 23-letno Mario Carolino Burbonsko dveh Sicilij, aristokratsko pripadnico visoke družbe in vplivnico, je postalo politično breme za stranko, ki se že dolgo predstavlja kot glas navadnih francoskih državljanov proti bogatim in mogočnim. Še bolj pa so Bardellovi podporniki zaskrbljeni, ker je razmerje prispevalo k njegovemu prvemu spodrsljaju pred kamero v več mesecih, čeprav je voditelj znan po svoji medijski disciplini in strogo nadzorovani javni podobi.

Bardello so namreč na začetku junija posneli na Veliki nagradi Monaka, kako srka pijačo in se s svojo prijateljico smeji v družbi vipovcev, medtem ko sta Francijo pretresala posilstvo in umor enajstletne deklice. Ko so ga nekaj dni pozneje v najbolj gledanem televizijskem terminu vprašali, ali je bil izlet neprimeren, glede na to, da je sovpadal z množičnim protestnim tihim shodom, se je razjezil. »Je to resno vprašanje? Vsak dan so [tihi shodi].«

Vodja Nacionalnega zbora Jordan Bardella velja za močnega predsedniškega kandidata. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Čeprav je opozoril na željo družine, da politiki ne bi sodelovali na tihem shodu, je Bardellov odgovor sprožil sovražne naslovnice francoskih medijev, ki so ga obsojali zaradi domnevnega pomanjkanja empatije. Prav tako je povzročil nelagodje v lastnem taboru.

»Te fotografije so napaka,« je za Politico povedal eden od predstavnikov Nacionalnega zbora, ki je želel ostati neimenovan. Drugi vidni politik, ki se je po tem razšel s stranko, je dejal, da je najbolj nevaren vtis, ki ga je ustvaril Bardella. »To je nevarna stvar v politiki. Pomanjkanje empatije, cinizem. Ne trdim, da je sam takšen, lahko pa ustvari takšen vtis.«

Tihi shodi v spomin na ubito deklico Lyhanno so prerasli v proteste proti nasilju nad ženskami. FOTO: Julie Sebadelha/AFP

Za zdaj epizoda ni kaj dosti vplivala na Bardellov ugled. Še vedno je vodilni kandidat za prvi krog predsedniških volitev leta 2027, ankete pa kažejo, da bi bil v drugem krogu lahko konkurenčen sredinskim tekmecem.

Vendar se bitka šele začenja. Bardella bo 7. julija izvedel, ali bo postal predsedniški kandidat Nacionalnega zbora, če bo petletna prepoved političnega udejstvovanja Marine Le Pen po pritožbi potrjena. Če se bo to zgodilo, bo njegovo zasebno življenje – in podoba, ki jo projicira njegova partnerica – postalo del preizkusa, ali lahko prenese pritiske predsedniške kampanje.

Ne Jordan Bardella ne Maria Carolina se nista odzvala na Politicovo prošnjo za komentar. V prejšnjem intervjuju za bruseljski portal pa je Bardella izrazil željo, da bi ga prijateljica spremljala na političnih zborovanjih. »Ona se ne ukvarja s politiko,« je dejal. »Zdaj je ob meni in je izjemna ženska. Izredno sem srečen in neizmerno zaljubljen.«

Sodobna pravljica

Bardella in Maria Carolina sta javno postala par aprila, ko sta se pojavila na naslovnici revije Paris Match. Spoznala sta se leta 2025 na dirki formule ena v Monaku, domovini družine Burbonov dveh Sicilij. Njuno tamkajšnje stanovanje je le ena od več družinskih rezidenc, raztresenih po najbolj ekskluzivnih destinacijah Francije in Italije. Družina ima v lasti grad v Saint-Tropezu, podeželsko posest v osrčju Provanse, vilo s spektakularnim razgledom na Sardiniji in veliko pariško stanovanje.

Vzgoja 23-letne princese je v popolnem nasprotju z Bardellovo, ki je svojo politično identiteto zgradil okoli delavskega otroštva v pariških predmestjih. To mu je pomagalo pri povezovanju z volivci iz industrijskih središč Francije in srednje velikih mest, kjer Nacionalni zbor že več let vodi pred sredinskimi strankami.

Revija Paris Match je uradno razkrila njuno romanco. FOTO: Paris Match

Po naslovnici v Paris Matchu je Bardella v anketi francoske agencije za javnomnenjske raziskave Odoxa izgubil tri točke, čeprav je ostal najbolj priljubljen politik v državi s 35 odstotki pozitivnih mnenj. Kljub temu v Nacionalnem zboru zavračajo idejo, da bi mu razmerje lahko škodovalo pri volivcih. Nekateri celo pravijo, da bi se zgodba lahko brala kot pravljica.

»Mislim, da to nima vpliva,« je nekaj dni po Bardellovem pojavljanju v Monaku za Politico dejal njegov prav tako neimenovani sodelavec. Opozoril je na novoobjavljeno anketo agencije Ifop, ki je napovedovala, da bo Bardella v prvem krogu predsedniških volitev prejel 36 odstotkov glasov, kar je dve odstotni točki več kot mesec prej.

Ljubezen in denar

Francozi so znani po strpnosti do romantičnega življenja svojih voditeljev. Nicolas Sarkozy je bil ob izvolitvi za predsednika ravno v postopku odmevne ločitve in ​​se je po burni romanci hitro ponovno poročil z nekdanjo manekenko Carlo Bruni. Njegovega naslednika Françoisa Hollanda so zalotili, ko je obiskal ljubico, igralko Julie Gayet – zdaj njegovo ženo – s službenim skuterjem.

Vendar pa obstaja področje, ki je v francoski politiki še kako občutljivo: denar. In Bardellova prijateljica ga ima veliko. Maria Carolina iz nekdanje francosko-italijanske kraljevske družine je dedinja družinskega premoženja v višini več kot 130 milijonov evrov, ki je vloženo v čezmorske investicijske sklade, kaže analiza finančnih evidenc in sodnih dokumentov, ki jih je pridobil francoski časopis Le Monde. Odraščala je med Parizom, Rimom in Monakom, izobraževali pa so jo zasebni učitelji, ki so pogosto potovali z družino.

Maria Carolina s sestro Mario Chiaro FOTO: carolinaandchiaradebourbon.com

Bardella in Maria Carolina ne skrivata ljubezni do luksuznih destinacij, vključno z Monakom in Saint-Tropezom. Maria Carolina na instagramu objavlja posnetke svojega življenjskega sloga in ekstravagantnih oblek. Oglašuje luksuzne blagovne znamke in občasno izpostavlja priljubljene dobrodelne organizacije svoje družine.

Na vprašanje novinarke tv-kanala RTL v oddaji o kraljevskih družinah, ali sta z mlajšo sestro kaj vzvišeni, je Maria Carolina odgovorila: »Ne živiva na Luni! Privilegirani sva, vendar naju to ne ovira, da ne bi želeli delati, imeli svojih projektov, ustvarjali lastne prihodnosti.«

Njena znanka, ki je želela ostati neimenovana, je povedala, da je Maria Carolina »malo v svojem svetu«, a »zelo prijazna in kul ... daleč od tega, da bi bila neumna«. S sestro »sta bili vzgojeni tako, da se vedno lepo obnašata, da nikoli ne naredita napake«, je zaupala za Politico.

Jordan Bardella rad poudarja svoje delavske korenine. FOTO: Manon Cruz/Reuters

A Bardelli bi lahko politično škodovalo prav razkazovanje bogastva. Njegovo osebno premoženje je precej manjše, čeprav raste zaradi avtorskih honorarjev od njegovih knjig: od lanskega julija je z njimi zaslužil več kot 700.000 evrov. Član stranke z začetka Politicovega prispevka v tem ne vidi prednosti, le slabosti: »Živimo v družbi, ki ne mara bleska.«

Kontrast je še posebej očiten v primerjavi s številnimi volivci Nacionalnega zbora. Stranka močno presega rezultate med volivci iz delavskega razreda z nizkimi dohodki: kakor je pokazala anketa Ifopa, bi Bardello v prvem krogu predsedniških volitev volilo kar 56 odstotkov takšnih volivcev, kar je 20 odstotnih točk več kot med splošno populacijo.

Politično sporočilo

Priložnosti niso zamudili niti levičarski nasprotniki stranke, ki se potegujejo za isto volilno telo in so se lotili Bardelle zaradi njegove kraljevske povezave, piše Politico.

»Ne sodim o odnosu, a verjamem, da Jordan Bardella predstavlja politično in ideološko prelomnico znotraj francoske ultraliberalne skrajne desnice,« je dejal Paul Vannier, poslanec francoskega parlamenta iz radikalne leve stranke Nepokorna Francija. »Poteze, ki se jih je odločil objaviti, niso več zasebne. Zmenki s princeso, sodelovanje na mednarodnih dogodkih visoke družbe. To je politično sporočilo,« je prepričan Vannier.

Tudi nekdanja voditeljica Nacionalnega zbora Marine Le Pen je v karieri napadala svetovno elito, ki se srečuje na mestih, kot je švicarski Davos, hkrati pa pridobivala volivce, ki so jih prizadeli zapiranje tovarn in učinki globalizacije v francoskih industrijskih središčih. Pred dnevi je poslanec in eden njenih najbližjih sodelavcev Jean-Philippe Tanguy na tiskovni konferenci o reševanju podnebnih sprememb, za katere Nacionalni zbor krivi vladajočo elito, novinarje spomnil na eno od njenih dolgoletnih manter. Marine Le Pen je opisala »dve vrsti totalitarizma«, je dejal Tanguy: »Islamistični totalitarizem in totalitarizem denarja kot vladajoče sile, denarja za vsako ceno.«

Jordan Bardella v družbi nekdanje voditeljice Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ki ji je sodišče prepovedalo udejstvovanje na volitvah. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Nedavna anketa družbe Verian je ugotovila, da je Bardella v očeh javnosti politik, ki je najtesneje povezan z elito, saj je 17 odstotkov vprašanih dejalo, da pripada prav njej. Čeprav bi rezultat lahko razumeli kot znak, da ga podporniki Nacionalnega zbora vidijo kot pripadnika intelektualne ali poslovne elite, hkrati kaže na dvoumnost tega izraza med francoskimi volivci na splošno in še posebej med skrajnodesničarskimi volivci, je dejala generalna direktorica Veriana Laure Salvaing: »Podporniki Nacionalnega zbora pri eliti ne kritizirajo toliko moči in privilegijev kot odklop od resničnosti. Tukaj Bardella hodi po robu.«

Modra in rdeča kri

Obstaja pa še en način, kako bi Bardellova romanca lahko delovala za dele skrajne desnice: kot kraljevski simbolizem in ne kot prtljaga elite, dodaja Politico. Nekdanji poslanec Nacionalnega zbora Jean-Yves Le Gallou je na shodu skrajnodesničarskih aktivistov pozdravil to možnost: »Če bo izvoljen, bo prva dama neposredna potomka [ustanovitelja francoske kraljevske dinastije] Karla Martela. To me lahko samo razveseli.«

Družinsko drevo Marie Caroline jo neposredno povezuje z Ludvikom XIV., francoskim »sončnim kraljem« iz 17. stoletja, čeprav ima njena družina bližje kraljevske zveze z nekdanjim Kraljestvom dveh Sicilij, ki je obsegalo Sicilijo in južni del italijanskega polotoka.

Ko so Jordana Bardello na francoski televiziji vprašali o možnosti, da bi imeli Burbonko za prvo damo, je dejal, da ne gre za denar, moč ali politiko, ampak za nekaj veliko bolj osebnega. »Prej kot simbol najvišjega reda za vsakega ljubitelja francoske zgodovine je [Maria Carolina] ženska, ki jo ljubim. Zelo sem ponosen nanjo in upam, da bodo Francozi imeli priložnost, da jo spoznajo,« je dejal voditelj Nacionalnega zbora in zelo verjetni francoski predsedniški kandidat.