  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Italijanska uspešnica Ti amo iz spota za olimpijske igre

    S športnim dogodkom leta se je vrnil eden največjih hitov Umberta Tozzija, ki nadaljuje poslovilno turnejo. Najbliže bosta koncerta v Padovi in Gradcu.
    Spot, v katerem športniki pojejo Ti amo, naj bi ujel željo, predanost, pričakovanje ter jih ovil v strast, toplino in humor italijanskega duha. FOTO: promocijsko gradivo
    Galerija
    Spot, v katerem športniki pojejo Ti amo, naj bi ujel željo, predanost, pričakovanje ter jih ovil v strast, toplino in humor italijanskega duha. FOTO: promocijsko gradivo
    Saša Bojc
    6. 2. 2026 | 12:00
    6. 2. 2026 | 12:00
    10:11
    A+A-

    Uradni moto olimpijskih iger Milano – Cortina 2026 je IT's Your Vibe (To je tvoj »vajb«), uradna zvočna kulisa oziroma skladba pa Italian Fantasia (Italijanska fantazija) Dardusta. A pogosteje kot ta že mesec dni zaradi promocijskega spota v ušesih odzvanja Ti amo Umberta Tozzija, ki je velika uspešnica vse od konca 70. let. Tokrat se je vrnila podnaslovljena, kot ljubezenska zgodba zimskih olimpijskih iger v italijanskem slogu.

    Spot je simpatično vabilo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) navijačem po svetu, da se čustveno vključijo v dogodek, ki ga gosti Italija. S pesmijo italijanskega kantavtorja Umberta Tozzija, ki ga pri Moku opisujejo kot svetovno priznanega avtorja romantične energije in brezčasne privlačnosti, pa so želeli prikazati duha iger z izrazito italijanske perspektive; z glasbo, estetiko in čustvi. In kot je poudarila predsednica Moka Kirsty Coventry, bo italijanska strast do športa skupaj z »njenimi ikoničnimi pokrajinami, kulturo, modo in hrano« zagotovila edinstveno prizorišče.

    Zagotovo je Ti amo ena najbolj ikoničnih italijanskih kancon, poleg še mnogih drugih Tozzijevih. Med njimi kot najbolj vztrajne še vedno kljubujejo času Gloria, Si può dare di più, ki ga je skupaj z Giannijem Morandijem in Enricom Ruggerijem naredila za zmagovalce Sanrema 1987, ali pa Gente di mare, prav tako velika uspešnica s konca 80. let, ki sta jo odpela z Rafom.

    Z Morandijem in Ruggerijem so se tudi družili, toda z Rafom sta si bila bliže. Tozzijeve pesmi so postale del glasbenega ozadja filmov in televizijskih serij, med temi so Flashdance, Volk z Wall Streeta, Spider-Man: Daleč od doma in celo tisti o Asterixu in Obélixu. V svoji karieri je prodal kar 80 milijonov plošč in nanizal več kot dva tisoč koncertov po vsem svetu, že več kot pol stoletja je eden najbolj slavnih in priljubljenih glasov italijanske glasbe.

    »Ti amo« se ponovi kar 72-krat

    Prav Ti amo, v kateri se ljubim te ponovi kar 72-krat, ga je naredila za italijansko zvezdo mednarodne prepoznavnosti. Z njo sta s soavtorjem, skladateljem in producentom Giancarlom Bigazzijem prelomila dotlej kantavtorsko tradicijo poetičnih besedil, za kar je bil po Tozzijevih besedah potreben pogum, in sledila Beatlom, predvsem temu, da odmeva – beseda.

    Sicer pa se je, kot je povedal v enem od nedavnih intervjujev za Corriere della Sera, rodila na firenških gričih, pri Bigazzijevi hiši s kitaro v rokah. »Takoj sem spoznal, da je še posebej ritmična in metrična. Ganila me je, ko sem na svojem gibsonu zaigral prvi akord v originalni različici iz leta 1977, in me enako še danes.«

    Prav Bigazzi ga je spodbujal k pisanju, sam priznava, da je bil preveč len in da je Bigazzi imel prav, ko ga je oklical za ferrarija s polnim rezervoarjem bencina, a zaklenjenega v garaži. Čeprav si nikoli ni mislil, da bo z glasbo kdaj prestopil italijanske meje, je postal prava zvezda tudi v tujini, v Franciji so ga celo klicali Monsieur Ti amo, potem ko se je pesem razširila iz klubov na francoski rivieri in postala priljubljena.

    Prodana je bila v 1,5 milijona izvodov, njen avtor pa je veliko potoval in dajal intervjuje, pogosto je srečeval tudi Julia Iglesiasa, ki ju je zastopala ista založba. Kot se spominja še danes, ga je Iglesias vedno nasmejal. »Meni, bledoličnežu, ki se nikoli ni sončil, je razložil, da je, ker je vselej hotel biti videti zagorel, rezerviral fotografiranje, ko se je vrnil s počitnic.« Čeprav sam nikoli ni bil plejboj, je pod vrati svoje hotelske sobe vedno našel listke s telefonskimi številkami oboževalk.

    Umberto Tozzi je že več kot pol stoletja eden najbolj slavnih in priljubljenih glasov italijanske glasbe. FOTO: Shutterstock
    Umberto Tozzi je že več kot pol stoletja eden najbolj slavnih in priljubljenih glasov italijanske glasbe. FOTO: Shutterstock

    Toda kritiki mu niso izrekali priznanj, označili so ga za ustvarjalca poletnih pesmi, kar danes razlaga z besedami, da ko si uspešen, te mnogi želijo uničiti. Hkrati pa priznava, da je počel, kar mu je bilo všeč, družbo in politiko pa da je obdržal zase.

    »Imel sem premalo časa, da bi spremljal, kaj so govorili geniji tistega časa. Moje razmišljanje je bilo drugačno, nisem se počutil, kot da pripadam političnim gibanjem,« je povedal v svoj bran. Že dolgo živi v Monte Carlu, kamor se je preselil iz Castel de' Ceverija v okolici Rima, po dveh poskusih vloma v hišo. Čeprav v Monaku vse veliko stane, si je tam kupil predvsem spokojnost. No, tudi monaškega princa Alberta pozna precej dobro in ta je pravi oboževalec Glorie, prišel ga je poslušat na koncert v Sporting d'été.

    Ni bilo resnične Glorie, le pravi zven

    Kaj pa Gloria, ki je mednarodno slavo še dodatno pridobila v angleški izvedbi (zdaj že pokojne) ameriške pevke Laure Branigan in se povzpela na drugo mesto lestvice Billboard Hot 100, se na njej zadržala tedaj rekordnih 36 tednov, Braniganovi pa prinesla nominacijo za grammyja za najboljšo pop vokalistko? Je Gloria kdaj zares obstajala?

    Ne, nikoli ni bilo kakšne prave, je pa bila še ena od besed, ki so fantastično zvenele. Rodila se je nekega žalostnega, hladnega popoldneva, ko je igral na klavir, ki ga je najel še, ko je živel s starši v hiši na ulici Fré​jus v Torinu. »Pesmi se ne rodijo iz ničesar posebnega, ampak se preprosto zgodijo. Seveda potrebuješ talent, pa tudi srečo. Ni recepta kot za omako.«

    Kot sin nočnega varnostnika, ki ga je redko videl, je živel v pomanjkanju, v otroštvu in mladosti je bil upornik in veliko na ulici, počel je ravno nasprotno od tega, kar so želeli starši, in pogosto zašel v težave. V šoli mu je šlo slabo, ker je imel »dobre noge«, je igral tudi nogomet in želel delati na železnici kot stric Matteo. Prvo kitaro je dobil pri 12 letih, pustil jim jo je bratov prijatelj, ki je študiral glasbo. Vzel jo je v roke in jo začutil kot svojo. S prijatelji je ustanovil skupino, igrali so Beatle in Rolling Stonese.

    V zadnjem času se je danes 73-letni glasbenik v pogovorih velikokrat oziral v preteklost, leta 2022 je razkril, da je obolel za rakom na sečilih, z njim se je boril tri leta, med kemoterapijo še tretjič zbolel za covidom in za povrhu razvil hudo vnetje pljuč. Priznal je, da se je počutil izgubljenega in prestrašenega, da ti takšne stvari spremenijo življenje.

    »Dokler se ti to ne zgodi, se ti rak zdi kot oddaljena težava. Potem se ti v glavi vse na novo postavi: vrednote, prioritete, stvari, ki so pomembne. In tudi ko okrevaš, travma ostane s tabo,« je dejal in poudarjal, da mu je ob strani neomajno stala žena Monica Michielotto, ki mu je dajala moč. Z njo si deli življenje že štiri desetletja, poročila pa sta se petkrat, nazadnje sta zaobljubo obnovila leta 2023. Zanjo je napisal najlepše in najbolj romantične pesmi, najljubša mu je E ti voglio.

    Skupaj imata hčer Natasho, s prvo ženo Serafino Scialò, od katere se je ločil leta 1984, sta imela sina Nicola Armanda, toda kot priznava, je oče postal že v mladosti in se ni izkazal. Čuti veliko krivde, ker zaradi vseh turnej in potovanj te vloge ni dovolj izkusil, čeprav mu otroka tega ne očitata.

    Z boleznijo je odkril, da ima pogum, čeprav je mislil, da je šibek. Presenetila ga je vedrina, s katero se je lahko spoprijel z boleznijo, poskušal je biti optimističen. Odtlej ceni vse, kar ima, in vse okoli sebe, in decembra 2022 se je vrnil na odre s turnejo Gloria Forever. Konec lanskega novembra je izdal svoj novi dvojni album L'Ultima Notte Rosa Live s 23 orkestrskimi nastopi v živo, posnetimi na štirih celinah, in petimi novimi, še neobjavljenimi pesmimi, med katerimi je tudi Vento d’Aprile, posvečena mladi Elisi, ki je leta 2020 umrla zaradi redke oblike levkemije.

    V angleški izvedbi jo je pela Američanka Laura Branigan in se povzpela na drugo mesto lestvice Billboard Hot 100, se na njej zadržala tedaj rekordnih 36 tednov, Braniganovi pa prinesla nominacijo za grammyja za najboljšo pop vokalistko. FOTO:  Wikipedija
    V angleški izvedbi jo je pela Američanka Laura Branigan in se povzpela na drugo mesto lestvice Billboard Hot 100, se na njej zadržala tedaj rekordnih 36 tednov, Braniganovi pa prinesla nominacijo za grammyja za najboljšo pop vokalistko. FOTO:  Wikipedija

    Poslovilna turneja do maja

    Prihodnji mesec nadaljuje svojo poslovilno turnejo L'Ultima Notte Rosa, po razprodanem in čustvenem koncertu z gosti La Grande Festa v veronski areni oktobra lani bo letos nastopil še na zadnjih sedmih koncertih v Italiji in petih po Evropi, kar simbolično odraža sedem črk njegovega imena in pet črk njegovega priimka.

    Najbliže Sloveniji mu bo mogoče prisluhniti 21. marca v Padovi in 26. aprila v Gradcu, turnejo pa bo končal 6. maja v pariški dvorani Le Grand Rex. Letos praznuje 50. obletnico izida albuma Donna amante mia in istoimenske prve večje uspešnice, s katero je leta 1976 začel kariero.

    Kot je še povedal za italijanske medije, komaj čaka, da konča zadnje koncerte, a da ne ve, kako bo sprejel, ko bo vsega konec. »Na odru sem že toliko let, vendar imam nove projekte, ki bodo nadomestili odsotnost nastopov v živo. Vse ima svoj čas,« je realističen. Toda morda le ne bo prehudo, saj ima novo strast, likovno ustvarjanje, ki ga je prevzelo enako močno kot glasba.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Magazin  |  Potovanja
    Zimske olimpijske igre

    Idilična prizorišča olimpijskih iger vse bolj kulisa za selfije

    Poleg v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo olimpijska tekmovanja v bližnjih Predazzu, Teseru, Anterselvi, Bormiu in Livignu. Sklepna slovesnost v Veroni.
    Simona Bandur 28. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Reklama za špagete odmevna kot zlata kolajna

    Nekdanji italijanski smučar Alberto Tomba, dober prijatelj Jureta Koširja, bo jutri s stanovsko kolegico Deborah Compagnoni prižgal olimpijski ogenj.
    Siniša Uroševič 5. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Prireditelji OI posebno čast izkazali Albertu Tombi

    Po pisanju italijanskega medija Gazzetta dello Sport sta bila nekdanji smučarja Alberto Tomba in Deborah Compagnoni izbrana za prižig olimpijskega ognja.
    4. 2. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ornella Vanoni

    V 92. letu starosti umrla ena najbolj prepoznavnih italijanskih pevk

    V karieri, dolgi šest desetletij, je prodala več kot 50 milijonov plošč.
    22. 11. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Občina Cerkno

    V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

    Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
    5. 2. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Milano-Cortina 2026pesem Ti amopromocijski spot za olimpijske igreUmberto TozziLaura BraniganJulio Iglesias

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Najdražje doslej

    Koliko so v resnici vredne letošnje olimpijske medalje?

    Za športnike imajo medalje neizmerno sentimentalno vrednost, a ob naraščajočih cenah redkih kovin tudi materialna vrednost medalj ni zanemarljiva.
    6. 2. 2026 | 12:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija

    V okolici Poljčan je moški zapeljal z vozišča in umrl

    Kljub nudeni prvi pomoči na kraju je umrl. Sopotnica v vozilu po doslej znanih informacijah ni poškodovana.
    6. 2. 2026 | 12:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.
    Dejan Mijović 6. 2. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    V Tivoliju generalka pred tekmo za biti ali ne biti v Koprivnici

    Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto ob 16. uri gostile danski Ikast, točki bi bili vredni zlata pred ključnim dvobojem s Podravko na valentinovo.
    Peter Zalokar 6. 2. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska preiskava

    Trije mladoletniki terorizirali prebivalce s pirotehniko

    Storilci so v strnjenem naselju izstrelke usmerili v stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken.
    6. 2. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.
    Dejan Mijović 6. 2. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    V Tivoliju generalka pred tekmo za biti ali ne biti v Koprivnici

    Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto ob 16. uri gostile danski Ikast, točki bi bili vredni zlata pred ključnim dvobojem s Podravko na valentinovo.
    Peter Zalokar 6. 2. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska preiskava

    Trije mladoletniki terorizirali prebivalce s pirotehniko

    Storilci so v strnjenem naselju izstrelke usmerili v stanovanjski blok in stanovanja, pri tem pa povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken.
    6. 2. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo