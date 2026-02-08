  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Italijanska zastava s podpisom Giorgia Armanija

    Na odprtju posthumni poklon enemu največjih italijanskih oblikovalcev, ki je kot že mnoge igre prej, tudi za letošnje oblekel italijanske reprezentante.
    Manekenke so se sprehodile v zelenih, belih in rdečih oblačilih, v barvah italijanske zastave, ki jih je Armani osebno oblikoval, sodeloval je pri videzu in koreografiji manekenk. FOTO: Claudia Greco/ Reuters
    Galerija
    Manekenke so se sprehodile v zelenih, belih in rdečih oblačilih, v barvah italijanske zastave, ki jih je Armani osebno oblikoval, sodeloval je pri videzu in koreografiji manekenk. FOTO: Claudia Greco/ Reuters
    Vesna Milek
    8. 2. 2026 | 18:45
    5:09
    A+A-

    Otvoritvena slovesnost zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026, ki bodo trajale do prihodnje nedelje, je v naslovni temi Armonia (harmonija) združila šport, kulturo in italijansko tradicijo, eden čustvenih vrhuncev pa je bil poklon legendarnemu Giorgiu Armaniju. Zanj šport nikoli ni bil zgolj tekmovanje ali spektakel, temveč prostor discipline, estetike in človeške vztrajnosti. Toda s tem olimpijske igre še niso opravile z oblikovalsko legendo, ki je umrla septembra lani.

    Na milijone gledalcev po vsem svetu si je med spremljanjem slovesnosti na milanskem stadionu San Siro, ki praznuje 100 let, tako ogledalo več še nikoli videnih kreacij Giorgia Armanija, prvič so bile prikazane v postavitvi, ki jo je odobril sam oblikovalec.

    Manekenke so se sprehodile v zelenih, belih in rdečih oblačilih, ki jih je Armani osebno oblikoval, sodeloval je pri videzu in koreografiji manekenk. FOTO: Claudia Greco/ Reuters
    Manekenke so se sprehodile v zelenih, belih in rdečih oblačilih, ki jih je Armani osebno oblikoval, sodeloval je pri videzu in koreografiji manekenk. FOTO: Claudia Greco/ Reuters

    Šestdeset manekenk se je sprehodilo v zelenih, belih in rdečih oblačilih njegove linije EA7, v barvah italijanske zastave, ki jih je Armani osebno oblikoval, sodeloval je pri videzu in koreografiji manekenk. Ob koncu tribarvne revije pa je ena najbolj znanih italijanskih manekenk Vittoria Ceretti v njegovi kreaciji Armani Privé prinesla italijansko zastavo.

    Ob koncu tribarvne revije je ena najbolj znanih italijanskih manekenk Vittoria Ceretti v njegovi kreaciji Armani Privé prinesla italijansko zastavo. FOTO: Piero Cruciatti/ AFP
    Ob koncu tribarvne revije je ena najbolj znanih italijanskih manekenk Vittoria Ceretti v njegovi kreaciji Armani Privé prinesla italijansko zastavo. FOTO: Piero Cruciatti/ AFP

    Kot je še med drugim poročala La Repubblica, to ni prvič, da je Armani izstopal na zimskih olimpijskih igrah. Tudi na otvoritveni slovesnosti v Torinu pred dvema desetletjema je še ena slavna manekenka nosila italijansko zastavo, to je bila Carla Bruni v svetleči obleki, ki jo je prav za to priložnost oblikoval slavni oblikovalec.

    Čeprav ob omembi Armanija ne pomislimo najprej ravno na športna igrišča, tekaške steze ali olimpijske arene, je večkrat oblikoval uradne kolekcije za italijansko olimpijsko reprezentanco, med drugim za olimpijske igre v Londonu (2012), Sočiju (2014), Pjongčangu (2022) in Parizu (2024), tudi za svetovno prvenstvo v smučanju 2023 v Courchevelu in Méribelu.

    Pred štirinajstimi leti pa je najprej začel sodelovati z italijanskimi in švicarskimi smučarskimi šolami, prav uradna predstavitev olimpijskih oblačil pa je bila maja lani tudi njegov zadnji javni nastop.

    Minimalistične linije in umirjene barve

    Blagovna znamka EA7 Emporio Armani je uradni oblikovalec športne garderobe italijanske olimpijske reprezentance tudi na letošnjih igrah, oblikovali so celotno garderobo italijanskih športnikov, od bund, tehničnih smučarskih oblačil do dodatkov – v mlečno beli barvi, ki naj bi simbolizirala harmonijo s snežno pokrajino ter s črtami v barvah italijanske zastave poudarila preprostost in nacionalno identiteto.

    Letošnja oblačila italijanske reprezentance so v beli barvi in s črtami italijanske zastave. Pri dobitnikih kolajn (na fotografiji levo ​Giovanni Franzoni, srebrni na sobotnem smuku, in bronasti Dominik Paris) se jasno kaže tribarvni napis Italia. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Letošnja oblačila italijanske reprezentance so v beli barvi in s črtami italijanske zastave. Pri dobitnikih kolajn (na fotografiji levo ​Giovanni Franzoni, srebrni na sobotnem smuku, in bronasti Dominik Paris) se jasno kaže tribarvni napis Italia. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

    Zlasti pri dobitnikih kolajn, ki stopajo na zmagovalni oder, se jasno kaže tribarvni napis Italia (na odprtju pa jih je bilo videti v sivorjavih smučarskih kompletih).

    Športnike je vselej oblekel v minimalistične linije, umirjene barve in tehnično dodelane materiale, s čimer jim je podaril občutek dostojanstva tudi zunaj tekmovalnih aren. Zanj šport nikoli ni bil zgolj tekmovanje ali spektakel, temveč prostor discipline, estetike in človeške vztrajnosti.

    Podobno filozofijo je prenesel tudi v košarko, kjer je postal lastnik in pokrovitelj milanskega kluba Olimpia Milano, danes znanega kot EA7 Emporio Armani Milano. Klub ni postal zgolj športni projekt, temveč podaljšek njegove estetske vizije: red, disciplina, spoštovanje tradicije in hkrati odprtost za sodobnost.

    Na odprtju pa je bilo italijanske reprezentante videti v temno sivih smučarskih kompletih Armanijeve linije EA7. FOTO: Mike Segar/ Reuters
    Na odprtju pa je bilo italijanske reprezentante videti v temno sivih smučarskih kompletih Armanijeve linije EA7. FOTO: Mike Segar/ Reuters

    Armani, ki se je rodil 11. julija 1934 v Piacenzi, je modno kariero začel kot aranžer izložb in prodajalec v veleblagovnici La Rinascente v Milanu. Pozneje je oblikoval moška oblačila za Nina Cerrutija in sodeloval kot samostojni oblikovalec z več proizvajalci.

    Leta 1973 se je povezal s Sergiem Galeottijem, ki je postal njegov življenjski in poslovni partner, leta 1975 sta skupaj ustanovila podjetje Giorgio Armani S.p.A. ter predstavila moške in ženske kolekcije.

    Blagovno znamko, ki je postala sinonim za brezčasno eleganco, je razširil po vsem svetu in uvedel več linij, med njimi Emporio Armani, Armani Junior in AX Armani Exchange, hkrati pa se je uveljavil tudi na področju kozmetike, parfumov in notranje opreme.

    Ni skrivnost, da je ljubil film. Ustvaril je kostumografije za več kot sto filmov, med njimi za Ameriški žigolo (1980) z Richardom Gerom v glavni vlogi. Podal se je tudi v hotelsko industrijo, šport in glasbo in med drugim izdajal glasbene kompilacije za Emporio Armani Caffè. Zavzemal se je za etične prakse; po samomoru manekenke z anoreksijo je leta 2007 prepovedal sodelovanje pretirano suhih manekenk na njegovih revijah, hkrati pa je spodbujal pobude za trajnostno modo.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Dan žalovanja v Milanu

    Slovo od Giorgia Armanija: za zaposlene je bil kot oče

    Na bedenju ob smrti modnega velikana se je zbralo na stotine znanih osebnosti, njegovih zaposlenih in tudi običajnih častilcev mode.
    8. 9. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    S svojo modo spremenil zgodovino

    Giorgio Armani: Ikona, neutrudni delavec, simbol najboljšega iz Italije

    Po smrti enega največjih italijanskih modnih oblikovalcev se vrstijo odzivi tako z italijanskega političnega vrha kot iz sveta slavnih.
    5. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Tuji
    Magazin  |  Zanimivosti
    Italija

    Armanijeve umazane skrivnosti za 3,5 milijona evrov

    Številne luksuzne modne znamke se že dolgo soočajo z obtožbami o izkoriščevalskih delovnih razmerah.
    Tanja Jaklič 3. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Giorgio Armani

    Armani bo na čelu podjetja še dve ali tri leta

    V nasprotju z večino drugih kreatorjev je še vedno trdno za krmilom svoje modne hiše.
    14. 10. 2024 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Glasba in družba

    Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

    Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

    Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
    7. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    olimpijske igreMilano-Cortina 2026modamodni oblikovalecGiorgio Armani

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Slovenija v mreži regionalnih informacijskih manipulacij

    Tuje vplivne operacije s sistematičnim delovanjem dolgoročno spodkopavajo slovenski informacijski prostor.
    Novica Mihajlović 8. 2. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iran

    Nobelovo nagrajenko za mir v Iranu obsodili na novo zaporno kazen

    Narges Mohamadi je obsojena še na šest let zapora zaradi zbiranja in zarote za kazniva dejanja, dve leti pa ne sme zapustiti države.
    8. 2. 2026 | 19:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Milano – Cortina 2026

    Italijanska zastava s podpisom Giorgia Armanija

    Na odprtju posthumni poklon enemu največjih italijanskih oblikovalcev, ki je kot že mnoge igre prej, tudi za letošnje oblekel italijanske reprezentante.
    Vesna Milek 8. 2. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Novi ruski napadi na Ukrajino: eksplozije v Kijevu, smrtna žrtev v Kramatorsku

    Župan Kijeva Vitalij Kličko je na Telegramu potrdil napad in dejal, da je ukrajinska zračna obramba aktivna.
    8. 2. 2026 | 18:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Igrala je na vse ali nič – dobila je vse

    Prva premierka, ki je položaj zasedla oktobra, je konec januarja odprla pot do predčasnih parlamentarnih volitev.
    Zorana Baković 8. 2. 2026 | 18:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Milano – Cortina 2026

    Italijanska zastava s podpisom Giorgia Armanija

    Na odprtju posthumni poklon enemu največjih italijanskih oblikovalcev, ki je kot že mnoge igre prej, tudi za letošnje oblekel italijanske reprezentante.
    Vesna Milek 8. 2. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Novi ruski napadi na Ukrajino: eksplozije v Kijevu, smrtna žrtev v Kramatorsku

    Župan Kijeva Vitalij Kličko je na Telegramu potrdil napad in dejal, da je ukrajinska zračna obramba aktivna.
    8. 2. 2026 | 18:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Igrala je na vse ali nič – dobila je vse

    Prva premierka, ki je položaj zasedla oktobra, je konec januarja odprla pot do predčasnih parlamentarnih volitev.
    Zorana Baković 8. 2. 2026 | 18:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo