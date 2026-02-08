Italijanska zastava s podpisom Giorgia Armanija

Otvoritvena slovesnost zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026, ki bodo trajale do prihodnje nedelje, je v naslovni temi Armonia (harmonija) združila šport, kulturo in italijansko tradicijo, eden čustvenih vrhuncev pa je bil poklon legendarnemu Giorgiu Armaniju. Zanj šport nikoli ni bil zgolj tekmovanje ali spektakel, temveč prostor discipline, estetike in človeške vztrajnosti. Toda s tem olimpijske igre še niso opravile z oblikovalsko legendo, ki je umrla septembra lani.

Na milijone gledalcev po vsem svetu si je med spremljanjem slovesnosti na milanskem stadionu San Siro, ki praznuje 100 let, tako ogledalo več še nikoli videnih kreacij Giorgia Armanija, prvič so bile prikazane v postavitvi, ki jo je odobril sam oblikovalec.

Manekenke so se sprehodile v zelenih, belih in rdečih oblačilih, ki jih je Armani osebno oblikoval, sodeloval je pri videzu in koreografiji manekenk. FOTO: Claudia Greco/ Reuters

Šestdeset manekenk se je sprehodilo v zelenih, belih in rdečih oblačilih njegove linije EA7, v barvah italijanske zastave, ki jih je Armani osebno oblikoval, sodeloval je pri videzu in koreografiji manekenk. Ob koncu tribarvne revije pa je ena najbolj znanih italijanskih manekenk Vittoria Ceretti v njegovi kreaciji Armani Privé prinesla italijansko zastavo.

Ob koncu tribarvne revije je ena najbolj znanih italijanskih manekenk Vittoria Ceretti v njegovi kreaciji Armani Privé prinesla italijansko zastavo. FOTO: Piero Cruciatti/ AFP

Kot je še med drugim poročala La Repubblica, to ni prvič, da je Armani izstopal na zimskih olimpijskih igrah. Tudi na otvoritveni slovesnosti v Torinu pred dvema desetletjema je še ena slavna manekenka nosila italijansko zastavo, to je bila Carla Bruni v svetleči obleki, ki jo je prav za to priložnost oblikoval slavni oblikovalec.

Čeprav ob omembi Armanija ne pomislimo najprej ravno na športna igrišča, tekaške steze ali olimpijske arene, je večkrat oblikoval uradne kolekcije za italijansko olimpijsko reprezentanco, med drugim za olimpijske igre v Londonu (2012), Sočiju (2014), Pjongčangu (2022) in Parizu (2024), tudi za svetovno prvenstvo v smučanju 2023 v Courchevelu in Méribelu.

Pred štirinajstimi leti pa je najprej začel sodelovati z italijanskimi in švicarskimi smučarskimi šolami, prav uradna predstavitev olimpijskih oblačil pa je bila maja lani tudi njegov zadnji javni nastop.

Minimalistične linije in umirjene barve

Blagovna znamka EA7 Emporio Armani je uradni oblikovalec športne garderobe italijanske olimpijske reprezentance tudi na letošnjih igrah, oblikovali so celotno garderobo italijanskih športnikov, od bund, tehničnih smučarskih oblačil do dodatkov – v mlečno beli barvi, ki naj bi simbolizirala harmonijo s snežno pokrajino ter s črtami v barvah italijanske zastave poudarila preprostost in nacionalno identiteto.

Letošnja oblačila italijanske reprezentance so v beli barvi in s črtami italijanske zastave. Pri dobitnikih kolajn (na fotografiji levo ​Giovanni Franzoni, srebrni na sobotnem smuku, in bronasti Dominik Paris) se jasno kaže tribarvni napis Italia. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Zlasti pri dobitnikih kolajn, ki stopajo na zmagovalni oder, se jasno kaže tribarvni napis Italia (na odprtju pa jih je bilo videti v sivorjavih smučarskih kompletih).

Športnike je vselej oblekel v minimalistične linije, umirjene barve in tehnično dodelane materiale, s čimer jim je podaril občutek dostojanstva tudi zunaj tekmovalnih aren. Zanj šport nikoli ni bil zgolj tekmovanje ali spektakel, temveč prostor discipline, estetike in človeške vztrajnosti.

Podobno filozofijo je prenesel tudi v košarko, kjer je postal lastnik in pokrovitelj milanskega kluba Olimpia Milano, danes znanega kot EA7 Emporio Armani Milano. Klub ni postal zgolj športni projekt, temveč podaljšek njegove estetske vizije: red, disciplina, spoštovanje tradicije in hkrati odprtost za sodobnost.

Na odprtju pa je bilo italijanske reprezentante videti v temno sivih smučarskih kompletih Armanijeve linije EA7. FOTO: Mike Segar/ Reuters

Armani, ki se je rodil 11. julija 1934 v Piacenzi, je modno kariero začel kot aranžer izložb in prodajalec v veleblagovnici La Rinascente v Milanu. Pozneje je oblikoval moška oblačila za Nina Cerrutija in sodeloval kot samostojni oblikovalec z več proizvajalci.

Leta 1973 se je povezal s Sergiem Galeottijem, ki je postal njegov življenjski in poslovni partner, leta 1975 sta skupaj ustanovila podjetje Giorgio Armani S.p.A. ter predstavila moške in ženske kolekcije.

Blagovno znamko, ki je postala sinonim za brezčasno eleganco, je razširil po vsem svetu in uvedel več linij, med njimi Emporio Armani, Armani Junior in AX Armani Exchange, hkrati pa se je uveljavil tudi na področju kozmetike, parfumov in notranje opreme.

Ni skrivnost, da je ljubil film. Ustvaril je kostumografije za več kot sto filmov, med njimi za Ameriški žigolo (1980) z Richardom Gerom v glavni vlogi. Podal se je tudi v hotelsko industrijo, šport in glasbo in med drugim izdajal glasbene kompilacije za Emporio Armani Caffè. Zavzemal se je za etične prakse; po samomoru manekenke z anoreksijo je leta 2007 prepovedal sodelovanje pretirano suhih manekenk na njegovih revijah, hkrati pa je spodbujal pobude za trajnostno modo.