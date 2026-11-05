Italijanski kuhar izgubil službo, ker pice ni hotel obložiti z ananasom

Da v Italiji pico oz. hrano jemljejo zelo resno, ni novost. Da se krešejo mnenja o tem, ali je ananas na pici dovoljen ali ne, je tudi jasno. BBC pa zdaj poroča o tem, da so italijanskega kuharja odpustili iz restavracije v avstralskem Brisbanu, ker na pico ni hotel dodati ananasa, saj je menil, da bi bilo to »žalitev njegove kulture«.

Davide Tamburella je maja izgubil službo v restavraciji La Costa, ki se je sicer v tem času zaprla. Odpustili so ga dva tedna po sestanku z vodstvom, na katerem so obravnavali vrsto pritožb glede njegovega vedenja.

Med očitki je bila tudi njegova zavrnitev priprave pic s šunko in ananasom za goste na enem od dogodkov. Kuhar je takrat izjavil, da navodil vodstva ni treba upoštevati, kadar so žaljiva do njegove kulture.

Neupravičeno odpuščen?

Podrobnosti primera so prišle v javnost, potem ko se je kuhar obrnil na avstralsko komisijo za delovna razmerja (Fair Work Commission), saj je menil, da je bil neupravičeno odpuščen.

Komisija je v odločitvi, objavljeni v torek, navedla, da je Tamburella zavračal dodajanje ananasa na pico, ker »kot Italijan meni, da je ananas na pici žalitev njegove kulture«.

Ugotovila je tudi, da je kuhar v zadnjih štirih letih že tretjič zavrnil uporabo tega sadja pri pripravi pic. Svojega nadrejenega je pred tem celo pozval, naj »preveri, kako pomembno je za Italijane, da na pico ne dajejo ananasa«.

Spor zaradi ananasa v avstralski prestolnici tega sadeža

Zvezna država Queensland, v kateri je bila restavracija, velja za avstralsko središče pridelave ananasa. Tam pridelajo ves ananas, ki ga v Avstraliji gojijo za komercialne namene.

Na območju Sunshine Coast se obiskovalci pogosto ustavljajo ob znamenitosti The Big Pineapple, 16 metrov visoki skulpturi ananasa iz steklenih vlaken, ki je zaščitena kot kulturna dediščina in je postala ena od lokalnih turističnih znamenitosti.

Vodstvo je imelo tudi druge pripombe

Zavračanje ananasa sicer ni bilo edino sporno ravnanje, ki ga je vodstvo očitalo Tamburelli. Med drugimi pomisleki so bili njegovo preklinjanje, način komuniciranja in »stopnjevanje frustracij na delovnem mestu«.

V odločitvi komisije je opisan tudi incident, ki se je zgodil aprila letos, ko je Tamburella udaril po kovinski ograji in si pri tem zlomil več kosti v desni roki.

Kuhar je upal, da mu bo restavracija pomagala pridobiti vizum za kvalificirane delavce, ki omogoča pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v Avstraliji. Po njegovi odpustitvi pa je restavracija postopek sponzoriranja vizuma ustavila. Tamburella s pritožbo zaradi domnevno neupravičene odpovedi zaposlitve ni uspel, saj jo je po ugotovitvah komisije vložil prepozno.

Generalni direktor restavracije Elliot Ingram je za Daily Mail povedal, da je »v ozadju te zgodbe precej več kot le obloga na pici«.

Spoštovanje sestavin ostaja njegovo vodilo

Tamburella se na svojem profilu na omrežju linkedin opisuje kot kuhar, ki si je v svoji karieri prizadeval predvsem za »pripravo izjemne hrane« in »izboljševanje poslovne uspešnosti«.

Pred tremi meseci je objavil tudi »pismo kuharjem«, v katerem je poudaril pomen »spoštovanja sestavin«.

Po podatkih na njegovem profilu je zdaj zaposlen v drugi restavraciji v Brisbanu. BBC je preveril njen jedilnik in ugotovil, da na njem ni ananasa.