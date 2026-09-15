Italijanski način, kako paradižnik ohraniti še dolgo v zimo

Ko se sezona paradižnika bliža koncu, večino pridelka predelamo v omake, mezge ali zamrznemo. V nekaterih delih Italije pa poznajo še drugačen način: posebne sorte oberejo skupaj s peclji, povežejo v šope in obesijo v hladen, suh ter zračen prostor. Tako lahko ostanejo uporabne več mesecev, pri nekaterih tradicionalnih sortah celo do zime ali dlje.

Vendar za takšno shranjevanje ni primeren vsak paradižnik. Pomembni so predvsem sorta, čvrstost plodov, debelina kožice, pravi čas obiranja in prostor, kjer šope hranimo.

Na Deloindom.si preberite, kateri paradižniki so za obešanje najprimernejši in kako jih pravilno shraniti.