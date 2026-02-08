  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Italijanski otok Capri: Nova pravila za omejitev turizma

    Na otok bodo lahko prišle le organizirane skupine z največ 40 ljudmi, tudi strožja pravila za turistične vodnike.
    Capri v visoki sezoni v povprečju doseže 50.000 obiskovalcev na dan. FOTO: Shutterstock
    Capri v visoki sezoni v povprečju doseže 50.000 obiskovalcev na dan. FOTO: Shutterstock
    STA
    8. 2. 2026 | 17:00
    8. 2. 2026 | 17:01
    1:47
    Na priljubljenem italijanskem otoku Capri bodo od letošnje poletne sezone veljala strožja pravila, s katerimi naj bi zmanjšali naval turistov. Kot so odločile tamkajšnje oblasti, bodo tako lahko na otok prišle le organizirane skupine z največ 40 ljudmi, strožja bodo tudi pravila za turistične vodnike, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

    Hekerji ukradli podatke na desettisoče gostov italijanskih hotelov

    Turistični vodniki s skupinami več kot 20 ljudi med vodenjem po glavnem mestu Capri ne bodo smeli več uporabljati zvočnikov, temveč bodo morali s turisti komunicirati prek radijskih slušalk. S tem ukrepom naj bi zmanjšali hrup na otoku.

    Vodniki bodo morali imeti tudi jasno vidno značko, nase pa ne bodo več smeli opozarjati z dežniki ali krpami, pritrjenimi na palice. Morali bodo tudi poskrbeti, da bodo njihove skupine ves čas ostale skupaj in varne.

    Nova vstopnina: metanje kovancev v vodnjak Trevi bo dražje

    Capri je ena najbolj znanih in najbolj obiskanih počitniških destinacij v Italiji. V visoki sezoni število obiskovalcev na otoku z okoli 13.000 prebivalci v povprečju doseže 50.000 na dan. Zlasti poleti redno prihaja do prenatrpanosti v pristaniščih, na razglednih točkah in zgodovinskih znamenitostih otoka.

    Za ukrepe za omejevanje množičnega turizma se je v zadnjem času odločilo več italijanskih mest in turističnih znamenitosti, med njimi Benetke.

    ItalijaCapriturizemturisti

    Šport  |  Nogomet
    Slovenska nogometna liga

    Olimpija odpihnila vodilno moštvo lige

    Zmaji v zelo prepričljivi predstavi ugnali Celje s 3:1 (2:0) in navdušili 3000 navijačev v Stožicah.
    8. 2. 2026 | 17:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv premierja

    Golob: Ne podpiram predloga Levice glede spremembe zakona o praznikih

    Poslanska skupina Levica je v DZ vložila predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
    8. 2. 2026 | 17:18
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Žan Serčič: V spletnem nasilju ni prav nobene resnice

    Žan Serčič obljublja, da bo na valentinovo z novo ploščo, ki diši po Španiji, poskrbel za popolno glasbeno kuliso.
    Agata Rakovec Kurent 8. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Turisti

    Italijanski otok Capri: Nova pravila za omejitev turizma

    Na otok bodo lahko prišle le organizirane skupine z največ 40 ljudmi, tudi strožja pravila za turistične vodnike.
    8. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Žan Serčič: V spletnem nasilju ni prav nobene resnice

    Žan Serčič obljublja, da bo na valentinovo z novo ploščo, ki diši po Španiji, poskrbel za popolno glasbeno kuliso.
    Agata Rakovec Kurent 8. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
