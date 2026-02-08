Italijanski otok Capri: Nova pravila za omejitev turizma

Na priljubljenem italijanskem otoku Capri bodo od letošnje poletne sezone veljala strožja pravila, s katerimi naj bi zmanjšali naval turistov. Kot so odločile tamkajšnje oblasti, bodo tako lahko na otok prišle le organizirane skupine z največ 40 ljudmi, strožja bodo tudi pravila za turistične vodnike, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Turistični vodniki s skupinami več kot 20 ljudi med vodenjem po glavnem mestu Capri ne bodo smeli več uporabljati zvočnikov, temveč bodo morali s turisti komunicirati prek radijskih slušalk. S tem ukrepom naj bi zmanjšali hrup na otoku.

Vodniki bodo morali imeti tudi jasno vidno značko, nase pa ne bodo več smeli opozarjati z dežniki ali krpami, pritrjenimi na palice. Morali bodo tudi poskrbeti, da bodo njihove skupine ves čas ostale skupaj in varne.

Capri je ena najbolj znanih in najbolj obiskanih počitniških destinacij v Italiji. V visoki sezoni število obiskovalcev na otoku z okoli 13.000 prebivalci v povprečju doseže 50.000 na dan. Zlasti poleti redno prihaja do prenatrpanosti v pristaniščih, na razglednih točkah in zgodovinskih znamenitostih otoka.

Za ukrepe za omejevanje množičnega turizma se je v zadnjem času odločilo več italijanskih mest in turističnih znamenitosti, med njimi Benetke.