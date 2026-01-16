Italjanska vplivnica nevede postala simbol ameriške skrajne desnice

Giovanna Scotti, 19-letna vplivnica in manekenka iz Parme je nehote postala simbol ameriške skrajne desnice. Po spletu so se razširile fotografije obdelane z umetno inteligenco, ki Scotti prikazujejo v nacističnih uniformah ali pa v opravi Italijanske socialne republike, poroča Ansa.

Scotti, ki sama ni javno politično opredeljena, je proti svoji volji postala ikona desnice, ki hvali njeno »arijsko« lepoto. Njene fotografije so ukradli in z umetno inteligenco deepfake predelali uporabniki iz internetnih subkultur incelov, groyperjev in ostalih skrajno desnih skupin. Po predelanimi fotografijami še posebej pogosto komentirajo, da jo vidijo kot potomko fašističnega diktatorja Mussolinija.