Iva Dimic: Spremembo na dojki je prvi opazil mož

Pri 45 letih je bila prepričana, da se rak njej ne more zgoditi. Živela je zdravo, bila telesno dejavna, petkrat rodila in dojila. Ko je mož opazil spremembo na dojki in vztrajal, naj obišče zdravnika, mu je hotela dokazati, da je njegova skrb odveč. Nato je prišel telefonski klic, ki ji je spodnesel tla pod nogami.

»Še danes ne vem, kako sem se tisti dan pripeljala domov iz Ljubljane,« se spominja Iva Dimic, ki je osem let po diagnozi raka dojk spregovorila o strahu, zdravljenju in podpori bližnjih.

Pred otroki je poskušala ostati pogumna, a vseh stisk ni pokazala. »Priznam, da sem se nekajkrat v samoti tudi razjokala. Človek ni ves čas močan.« Pomembno oporo je našla v družini, veri in zaupanju zdravnikom, posebej pa so ji ostale v spominu spodbudne besede dr. Erika Breclja. Kako je bolezen spremenila njene prednostne naloge, zakaj jo je obisk hiše hospica tako pretresel in katere spremembe si želi za bolnike? Intervju preberite na onaplus.si.