Ivan Bartol ni izpustil ni nobenega maratona v Ljubljani, tudi letošnjega ne bo

Ljubljanski maraton bodo danes dopoldne po tradiciji začeli najmlajši tekači, popoldne pa bo tek na deset kilometrov, ki se ga bo udeležil eden od najstarejših sodelujočih, skoraj 89-letni Ivan Bartol iz Ljubljane. Do zdaj ni izpustil nobenega ljubljanskega maratona in niti letos se ne da, čeprav si je poškodoval kolk, kar je, kot vedro pravi, na prvi pogled »smrt za tekača«. Najstarejši udeleženec prihaja iz Francije in bo pri 93 letih prav tako tekel na deset kilometrov, na maratonski razdalji je prijavljen 83-letnik iz Slovenije. Ivan Bartol, ki bo čez dva tedna zakorakal v devetdeseta leta, že po telefonu izžareva energijo, ob kateri ni niti kanca dvoma, da se bo na današnji tek podal z veliko dobre volje in še več zagrizenosti. Ko se pogovarjamo o ciljih, skromno pravi, da je letos ...